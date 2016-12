Gesucht: Jutta Ditfurth, nach Ablauf ihrer KulturZeit 3sat verschwunden

Allein diese Frage zu stellen: “Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Jutta Ditfurth & Joschka Fischer?”, grenzt an Tabubruch, verätzt sakrosankte Ikonen zur Rechten wie zur Linken. (ja,ja, ich weiß, ich komme aus der 68er Uhland-Kommune :-))

Ist die postulierte J&J-Gemeinsamkeit etwa die Höhe der Gagen für Vorträge ?

Nö. Jutta hat den Bilderberg noch nicht bestiegen, will sie ja auch nicht.

Sind es die gemeinsamen Wurzeln in Anti-AKW-Ökologie-Friedensbewegungen usw.?

Jain, da war Fischer mehr Parasit, Trittbrettfahrer, Ausbremser und BetreiberBerater und Gegner-Verräter..

Ist es die Be- und Verhinderung einer breiten starken AntiKriegsbewegung und für den Austritt aus der NATO?

Fischer hat sich beim ersten Überfall auf den Irak noch an die Spitze der Antikriegsdemos gestellt zusammen mit dem hessischen ÖTV-Chef Jungmann und im Hintergrund bereits Positionen gesichert für den Überfall auf Jugoslawien..

Bei Jutta liegt das ganz anders,

aber auch sie behindert massiv die Bildung einer starken Antikriegsbewegung, am massivsten bisher mit ihrem 3sat KulturZeit-Interview gegen die Montagsdemonstrationen, die mittlerweile trotz dieser Kampagne ein Vielfaches von TeilnehmerINNEN mobilisieren als alle explizit links und von der LINKEn initiierten Ukraine-Demos .

Dass Jutta Ditfurth meine mails nicht mehr mag? Finde ich echt Schade! Warum mag sie sie eigentlich nicht mehr? Ach ja, als Haupt-Grund hat sie in einer mail an mich genannt: ich hätte einen Hang zum Völkischen. Etwas, was sie den Montagsdemos noch extremer angehängt hat. Ich hab diesen Hang schon mal versucht bei mir zu finden. Bisher ergebnislos. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Oder Jutta, du schreibst mir etwas genauer, was du damit meinst. Kann es sein, dass Du “Volkstümelei” gemeint hast, die der EBS-Professor Horst Löchl, der Ex-AA-Thinktank-Chef Hans-Gerhard Schmierer, der FAZ-Autor Gerd Koenen bei mir mit schwersten Waffen bekämpft haben

In meinem Offenen Brief an Dich hatte ich Dich doch um eine Antwort auf meine Kritik an Deinem “KulturZeit-Interview” gebeten, in dem Du die Montagsdemonstrationen pauschal rufgemordet hast. Dazu schreibst Du keine Silbe. Aber vielleicht kommt ja noch was. Schaumerma.

Und nun liebe Jutta, die drei oben genannten Herren plus DB-Schenker Aufsichtrat Hans-Jörg Hager haben dafür gesorgt, dass ich nicht nur im Reich der KBW-Regionalleitung Mitte sondern im gesamten KBW-”Imperium” Publikations- und Auftrittsverbot erhielt und ich meinem Ausschluss aus diesem Verein Ende 1978 durch Austritt zuvorkommen musste. Dass Du in der “Argumentation” gegen meine Arbeit jetzt anscheinend den Schulterschluss mit Joschka Fischer und Schmierer und … suchst und findest, finde ich höchst bemerkenswert: auf Betreiben Joschka Fischers wurden meine Lesungen auf der Leipziger Buchmesse 2005 als “antisemitisch” sabotiert, in Halle mit Drohungen gegen den Veranstalter erfolgreich verhindert. Dem VL-Zentrum in Halle, in dem ich schon zwei Kabarett-Lesungs-Konzert-Abende gemacht hatte, wurde die Schließung der Gastronomie und die Aberkennung als gemeinnütziger Verein angedroht, wenn der 30. Geburtstag des Frankfurter Zambon-Verlages mit Lesungen, Video- & Life-Musik-Beiträgen usw. wie im VL-Programm und auf den in Leipzig und Halle geklebten VL-Plakaten angekündigt gefeiert würde. Fischer, Schmierer und Co hängen mir den “Antisemitismus” an und Du unterstellst mir jetzt einen “Hang zum Völkischen”.

Vor der Talkrunde im MDR, einem Streitgspräch zwischen Dir und Koenen, Aly & Co hast Du mich telefonisch um Material für dieses Streitgespräch gebeten und ich habe Dir es auch geschickt, in einem Deiner dicken Bücher gegen die Entwicklung der GRÜNEN zur Nato-Oliv-Partei zitierst Du mich Seitenweise zu Fischer und jetzt diffamierst Du meine Texte als “schlecht recherchierte Schnellschüsse” – ja, ich habe mich auch dazu bekannt, in dem einen oder anderen Fall Fehler gemacht zu haben, FAKES aufgesessen zu sein..

… Fortsetzung nach dem Spendenaufruf ….

€€€€€€€€€€€€€ HABE WIEDER EINEN SPENDENAUFRUF €€€€€€€€€

Das Revisionsverfahren in der Sache Mark Seibert ( wohl immer noch Internetbeauftragter des Bundesvorstandes und Assistent des Bundesschatzmeisters der LINKEn) gegen Hartmut Barth-Engelbart HaBE ich vor dem Berliner Kammergericht verloren. Die Veröffentlichung der Recherche-Ergebnisse zur geschäftlichen wie politischen Karriere des „Gute Quelle“-Schüler-Projekt-Chefs in Gelnhausen, dann Wahlkampfleiter in Hessen, BAK-Shalom-Mitgründers , GAZA-Bombardierungs-Befürworters und jungeWelt-Boykott-Mitorganisators hat mir eine Reihe von Abmahnungen eingebracht und erhebliche Kosten, die ich mit meiner berufsverbotsbedingt halbierten Rente/Pension nicht alleine schultern kann.

Das Scheitern der Revision vor dem Kammergericht bringt bei einem Streitwert von 10.000,-€ jetzt noch Mal eine erhebliche Forderungssumme: Gerichtskosten, Kosten des gegnerischen und meines Anwalts. Die Rechtsschutzversicherung zahlt keinen Pfennig.

All jene, die ich in ihrer Abwehr gegen Seibert’schen Segen unterstützt habe, wie zum Beispiel Dieter Dehm, die junge Welt, die MdBs, die dem israelischen Kriegsverbrecher die Ehrerbietung verweigert haben, …. aber auch alle anderen FreundINNeN, KollegINNen und GenossINNen bitte ich jetzt um Spenden zur Finanzierung dieses Verfahrens.

Einzahlung unter dem Kennwort „MARK & PEIN“ auf mein Konto Nr: 1140 086 bei der VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen e.G. BLZ: 506 616 39

Hätte ich das verfahren gewonnen, wäre es eine strukturelle Lüge gewesen..

Mit einem ziemlich hilflosen Soligruß HaBE



€€€€€€€€€€€€€€€€€ ENDE MIT SPENDE €€€€€€€€€€€€€€€€€

Die Fähigkeit, Fehler einzugestehen, die vermisse ich jetzt bei Dir. Als ich Dich gebeten hatte, Dein Versprechen einzulösen und mich bei der Publikation meine Texte zu unterstützen, da kam über Jahre NICHTS, da wo ich Dir nutzen konnte, hast Du alles genommen.

Beim 1. Europäischen Poesie-Festival in Frankfurt habe ich ein Dir und Ulrike Meinhof und anderen Frauen gewidmetes Gedicht vorgetragen, das ich direkt vor deiner MDR-Talkrunde geschrieben hatte:

Ein U.M. geschriebenes Gedicht

HaBE – endlich enttarnt ohne Engelbart, liest der Koenen- & Schmierer- -Schmäher seine “PUTZTRUPPEN”-Bekennerschreiben unter dem Klarnamen Barth im Café ADORNO? – nö- Im WIESENGRUND am Freitag, 20 Juni 2014 20Uhr. FFM, Am Weingarten 14, in Bockenheim

…… Ach noch was, liebe Jutta, Du hast in der Ladengalerie der jungen Welt treue Fans, so wie Wiglaf Droste im Feuilleton. Wenn Du mich mit dem “Hang zum Völkischen” behängst, muss ich mich nicht wundern, dass meine Texte schon seit Langem nicht mehr in der jW erscheinen und Anfragen zwecks Lesungen in der jW-Ladengalerie abschlägig bzw. gar nicht beantwortet werden.

“Von Aphrodites Tod bis zum Untergang der Venus” …

für Ulrike Meinhof, Ingrid Feltrinelli, Henriette Zobel

für Klara Zetkin, Anna Seghers, Käthe Kollwitz, Ursula Behr, Hilde Benjamin, Frieda Kahlo & Rosa Luxemburg tan bien

und für die junge Welt

Veröffentlicht am 7. Juni 2012 von Hartmut Barth-Engelbart

Bevor es zu den zum Teil beim 1. & 2. Europäischen Poesie-Festival im Frankfurter Römer erstmals öffentlich gelesenen politisch-erotischen Texten geht, seien Sie geDROSTEd: es erwarten Sie keine geilen Zeilen, in denen der Dichter die Welt in den Dünen freifickt. Politischer Eros muss sich nicht als HardCore- oder Softporno verkaufen..

Vorwort : vordringlich ging und geht es mir bei dem Vorschlag an die junge Welt nicht um den Abdruck meiner Lieder, Gedichte, Essays etc… es geht mir um die Schaffung eines interaktiven Feuilletons, ein Kulturarbeit-organisierendes virtuelles und Printmedium, ein Forum für basisorientierte, basisaktivierende, basisproduzierte Kunst, das kreative Ansätze, Projekte, bei und für Aktionen entstandene Lieder, Grafiken, Grafittys, Plakate, Transparente, Gedichte, Theaterstücke usw. vorstellt und die “Schwellen” senkt, das

Mut und Lust macht mitzumachen.. Es soll ein Multiplikator, Anstifter sein. Der puren Konsumption (auch der “linken” &”kritischen”) entgegenwirken ((denn auch die lähmt!!). Das Selbst-Machen muss in den Vordergrund, die Orientierung auf den Prozess der künstlerischen Formulierung der eigenen und gemeinsamen Interessen, Wünsche, Träume….fantastische Beispiel dafür gibt es bereits schier Zahllose. Die ARBEITERFOTOGRAFIE hat viele davon bilddokumentiert: Streikaktionen, Mayday-Demos, CastorNix, Heiligendamm, Stuttgart21, Antifluglärm, Blockupy .. aus all dem , dem Laufenden und Kommenden sollte das Beste auch in Printform vorgestellt werden. Das Projekt muss offen sein, muss möglichst ein eigenes internetportal bekommen, um auf diesem Weg die Youngsters an das Projekt zu holen…und die “Elders” ebenso… aber der Schwerpunkt muss die Printausgabe eines preislich sehr günstigen Periodikums-Kompendiums sein mit Gebrauchter Literatur, benötigten Liedern, Gebrauchs-Grafik & -Lyrik, Gebrauchs-Anleitungen … kurzen Schilderungen über Entstehung, Bezugsrahmen ….

Im Pariser Mai 68 und im Nachtrab auch in West-Deutschland gab es solcherlei Ansätze ..

Und Münzenberg liegt bei mir gerade um die Ecke … das Rad muss nicht (völlig) neu erfunden werden … der Erfolg der Liederbroschüren des BDP vom “Liederkarren” bis zum “Liederbaum” usw… spricht für sich…

HaBE s Liebeserklärung an Signora Feltrinelli und Ulrike Meinhof noch nicht – dafür aber Ge – Droste Liebeslyrik in der jW !

für Klara Zetkin, Anna Seghers, Käthe Kollwitz, Ursula Behr, Hilde Benjamin, Frieda Kahlo und Rosa Luxemburg tan bien

ein U.M.

(und ihren Schwestern)

GESCHRIEBENES

Liebesgedicht

Späte Liebe

etwas schon

doch nicht zu spät

und nach so vielen Jahren

hast du ein Recht darauf

es zu erfahren:

ich hätte doch so liebend gern

im Hintergrund in meiner etwas

andren Rolle eines Schirmherrn

den nicht nur gegen Regen guten

dir gereicht.

als du den Fürsten-V-Mann

von Lichnowsky

kurz vor dem Bethmannpark

mit deinem kleinen Schirm

beinah erschlugst.

du UrUrUrGroßmutter

der U.M. GESCHRIEBNEN.

Sie haben dich dafür

im Zuchthaus umgebracht,

dass du den Kundschafter

der preussischen Armee

daran gehindert hast,

den Schlächterregimentern

des Kartätschenprinzen zu verraten

wo sie die Barrikaden

am schnellsten überwinden können

um dann dem Volk

und seiner Republik

das Lebenslicht

endgültig auszuschiessen

Ich hätte dir so liebend gern

die Kugeln, die Granaten

beim Kanonenladen

gereicht, um unsere Kommune

auch gegen die französischen Verräter

und mehr noch gegen

preussisch-deutsch uniformierte

Mörderbanden

zu verteidigen

du Urgroßoma

der UMSCHRIEBENEN.

Ich hätte dir so liebend gerne

dir deine später noch

und nach Arturo Uis Tod

schon wieder so hochdekorierten

Reichswehroffiziere

vom Hals geschossen

bevor sie dich und deinen Karl

exekutierten

und eure Leichen

im Kanal versenkten

du GroßMutter

der U.M.GESCHRIEBENEN

Ich hätte… ich hätte … ich hätte…

jetzt gebe ich dir liebend gerne

die Stichwörter für deinen Streit

den du hier heute führen musst,

damit du jetzt im richtigen Moment

und an der rechten Stelle

mit ihnen zustichst

und die triffst,

die uns verraten und verkaufen

und uns die Zukunft rauben.

Und dafür gäb ich Dir

sogar mein letztes Wort

du kleine Schwester

der U.M.SCHRIEBNEN.

(und frag mich nicht

wo ihre Mutter blieb

war es in Auschwitz

oder Buchenwald

Osthofen oder Ravensbrück

kam sie nicht mehr aus Strutthoff,

Treblinka oder Sobibor

nach Haus zurück ?

Ich hab es nicht herausgefunden

wo kurz vorm Endsieg

der U.M.SCHRIEBNEN Mutter blieb

und wer sie dort

zu Tod geschunden

Doch war Sie es

für die ich hier

für Dich

die ersten Zeilen

schrieb.)

HaBE 8. März 2008

Nachbemerkung an alle GermanistINNen,

die sich jetzt fürchterlich erregen:

Es galt hier abzuwägen: nehm und geb ich Stichworte statt Stichwörter

Stichworte aus meiner Feder, meinem Mund sind eher patriarchalische Einsatzbefehle und so eine Anmaßung gegenüber den beschriebenen und UM-schriebenen Frauen, gegenüber Ulrikes Mütter, Schwestern und Töchter. Stichwörter kann ich als Schreiber liefern, so wie ich mit (meinen) Liedern und Gedichten in meist öffentlicher Er- und Bearbeitung den Menschen ihre Stimme wieder geben möchte. Das ist der Sinn der open-air-Widerstands-Lesungen und -Schreibungen. Das ist die Fortentwicklung der Demokratisierung der Kunst im Sinne Hanns Eislers und des großen B.B.

Und auch deshalb ist mir die späte Liebeserklärung an die Bremer Stadtmusikanten noch am liebsten: