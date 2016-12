Wenn Alt68er 70 werden: ein Beitrag für den Frieden auf Erden?

9.6 Interview mit Hartmut Barth-Engelbart

Du hast vorher in verschiedenen Berufen gearbeitet. Wie kamst du dazu

Grundschullehrer zu werden?

Das ist relativ kompliziert. Ich habe verschiedene Sachen durchlaufen. Ich war vorher Reserveoffiziersanwärter. Da habe ich auch schon Ausbildungstätigkeiten machen müssen. Nachdem ich den Kriegsdienst verweigert habe, wurde ich zwangsweise zum Ausbilder für Unteroffiziere, die sich auf ihre Stabsfeldwebelprüfung vorbereiten mussten. Das war meine erste Lehrtätigkeit. Ansonsten war der Entschluss Lehrer zu werden schon relativ früh da. Zunächst wollte ich Journalist werden, das ich wegen eines Berufsunfalls nicht werden konnte und habe dann angefangen mit einem Pädagogikstudium, Psychologie, Philosophie, Ethnologie, Germanistik. Es war möglich

damals, ganz viel zu machen, weil es selbstorganisierte Studiengänge, in studentischer

Selbstverwaltung zum Teil waren. Ich habe ein Doktorantenstudium bei Heydorn

abgebrochen nach vier Semestern. Ich habe bei Mollenhauer studiert, bei Heydorn,

Koneffke, bei Jui und bei Professor Dr. Meyer später. Ich habe nach vier Semestern

meine Unikarriere, also im Forschungsbereich mir aus dem Kopf geschlagen und wollte

in die Praxis, mit Kindern arbeiten. Deswegen bin ich in einen praxisbezogenen

Studiengang, den ich auch unter Prof. Dr. Meyer zum Teil mitentwickelt habe, direkt in

die Grundschule gegangen, im Zug der Aktion „kleine Klasse“ in Frankfurt. Es gab auch

große Demonstrationen und ich war vorne mit dabei, wie immer. Dann bin ich mit einem

Lehrauftrag, zwischen 6 und 12 Stunden schwankend, in die Grundschule am

Biedenkopfer Weg in Frankfurt gegangen. Das war eine integrative Klasse mit 21 Kindern.

Welche Fächer außer Musik, hast du an der Gebeschusschule gelehrt?

Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht gelehrt habe. Ich habe Sport gemacht, solange dies mit meiner Behinderung noch möglich war bis 1997. Entscheidend warum ich alles

gemacht habe ist, weil die Musik, die ich mache und den Musikunterricht den ichgegeben habe, der integriert zum großen Teil sportliche Elemente, Polytechnik, Deutsch,

Mathematik, Ethik. Es kommen alle Geschichten darin vor: Wir haben hier bis zu 15

Religionen vertreten. Diese Fragen kommen auch in die Textgestaltung, in die

Gespräche, in die Lieder, die wir machen, Musikstücke usw., das ist alles mit drin.

Deswegen war es wichtig, das ich querbeet, ich war auch Religionslehrer nebenbei ohne

in der Kirche zu sein, tätig war. Das ist alles ist mit eingeflossen in diesen

Musikunterricht. Polytechnik, bildende Kunst, Sport, Mathematik, frühenglisch, das geht

alles..

Hat das Fach Musik dabei eine zentrale Stellung eingenommen in Verbindung zuden anderen Fächern?

Ich meine dass die Musik, ähnlich, wie die bildende Kunst, bei den Kindern

bewusstseinsbildende Schichten erreicht, die durch andere Fächer, so trocken wie sie

vermittelt werden in der Regel, ich will da jetzt keinem anderen Kollegen ans Bein

pinkeln, nicht erreichen. Das schafft Musik spielend. Entscheidend ist, das die Kinder

spielend an sich selbst herankommen, sich selbst entdecken, ihre Potenzen entdecken

und zwar ohne Sanktionen. Es muss ein sanktionsfreier Raum sein. Sie müssen sich,

wenn überhaupt selbst sanktionieren. Sie müssen selbst erfahren, das kann ich, das ist

schön, das ist nicht schön, das gefällt mir. Sie müssen eigene Strukturen und eigene

Kriterien entwickeln und dann können sie solche Leistungen, die sie nachher

sanktionsfrei im musikalischen Raum entwickelt haben, relativ problemlos auf andere

Leistungsbereiche in Deutsch, Mathematik, Sport, egal, übertragen. Es gibt wahnsinnige

Transferpotenzen.

Wie hast du die verschiedenen Fächer miteinander verknüpft?

Ich habe immer fächerübergreifenden Unterricht gemacht. Wir waren ja hier eine

Modellschule für einen neuen Schulanfang. Wir haben jahrgangsübergreifend gearbeitet,

offenen Unterricht gemacht. Die Türen standen eigentlich immer auf. Wir sind von

Klasse zu Klasse gependelt. Die Kinder haben auch von Klasse zu Klasse pendeln

können. Je nach Anforderungsprofil haben sie sich bei anderen Klassen angedockt in

bestimmten Unterrichtsbereichen. Das ging sehr gut. Ich habe immer die Elemente aus

anderen Unterrichtsbereichen in den Musikunterricht integriert und ich habe auch aus

dem Musikunterricht wesentliche Elemente in den anderen Unterricht integriert. Ich habe

z.B. in Deutsch oder Mathe, Musik gemacht. Was ganz bestimmte Symmetrien betrifft,

Rechenoperationen oder Zähloperationen im Hunderter Raum, das waren alles Takt

halten, Rhythmusgefühl, abstrahierendes Denken etc., die vom Medium her miteinander

verbunden sind, die aber auch, was ich mittlerweile weiß, in der Neurophysiologie und

Neuropsychologie ganz klar miteinander Verschränkungen haben. Mathematik und

Musik. Gute Musiker sind meistens auch ausgezeichnete Mathematiker und oft ist es

auch umgekehrt so. Das ist ein Erfahrungswert, der ist mittlerweile nicht nur empirisch

nachgewiesen, sondern de facto auch durch die Neurophysiologie.

Welches sind deine künstlerischen Vorbilder oder Leitideen?

Gibt es eigentlich wenig. Es gibt ein paar Musiker oder Wissenschaftler, die ich während

meiner Arbeit kennen gelernt habe. Das sind der Professor Bastian und der Karl

Adamek. Die sind schon ein bisschen Brüder im Geiste, oder wie man so sagen kann.

Ich habe eigentlich wenig Vorbilder. Es gibt noch den Frederick Vahle. Den finde ich als

Kinderliedermacher und als Pädagogen relativ fit, seine ehemalige Partnerin ebenfalls.

Je mehr ich jetzt von deiner Arbeit höre, merke ich, das ich auch sehr nahe an John

Cage bin. Wobei er ganz gewisse akademische Ausdehnungen hat, die ich so nicht

mitvollziehe. Aber in wesentlichen Bereichen stimme ich mit ihm überein. Finde ich auch

phantastisch was er macht. Er nimmt das vorfindliche Material. In so fern ist John Cage

für mich ein brother and soul, das heißt, ich arbeite gerne mit dem, was ich vorfinde. Ich

finde Kinder vor, ich suche auch Kinder, aber ich finde Kinder vor und muss mit den

Kindern arbeiten, die zu mir kommen und mit mir zusammen arbeiten wollen. Ich mache

mit dem Material Musik, das ich vorfinde. Ich gehe auf Schrottplätze oder die Kinder

kommen zu mir und bringen mir ganz bestimmte Sachen und sagen Barth-Engelbart, das

kannst du bestimmt gebrauchen, da können wir bestimmt Musik mit machen. Sie bringen

mir z.B. einen Grill aus dem Herd und sagen, das macht ganz klasse Musik. Sie machen

Transferleistungen und machen plötzlich mit den vorfindlichen Geschichten kreativ

Produkte und Leistungen und ganz schöne Sachen, Musikstücke. Wenn sie mir kaputte

Fahrräder bringen und sagen, die machen wir in der Fahrradwerkstatt wieder ganz, dann

ist es genauso, wie wenn sie mir ein Stück Eisen bringen und sagen, das macht Musik.

Nehmen wir das zum nächsten Musikstück, wunderbar. Das ist eine idealtypische

Geschichte, das erlebe ich fast jeden Tag und wenn ich das alles nehmen würde, hätte

ich die Bude voll und könnte keine Kinder mehr mit rein nehmen.

Was verstehst du unter dem Begriff kulturelle Bildung?

Das ist ein ganz hoher Begriff. Kulturelle Bildung ist, wenn die Kinder in der Lage sind,

auf der Grundlage ihrer gut verstandenen und gut gelernten Muttersprache differenziert

zu denken und differenziert sich ausdrücken, sprachlich, auch musikalisch, bildnerisch

etc. Wenn sie dazu in der Lage sind, dann sind sie auch in der Lage sich selbst auch

kulturell zu bilden, weiter zu bilden, das heißt, sie brauchen einen kulturell gesicherten

Grundsockel. Sie müssen eine möglichst wenig gebrochene Entwicklung in ihrer

Muttersprache und in ihrer Herkunftskultur mitgekriegt haben. Wenn dieser Sockel bejaht

ist, ist es mir egal, ob jemand aus dem hohen Vogelsberg oder aus dem Spessart

kommt. Wenn dieser Spessartbub oder das Spessartmädchen im Dialekt eine gute

Entwicklung, in einer angenehmen Umgebung, die kann sehr rauh aber intakt sein,

erfährt, dann ist dieses Kind, wenn man ihren Spessartdialekt nicht diszipliniert und nicht

sanktioniert, in der Lage jede Fremdsprache zu lernen und sie differenziert zu

beherrschen, weil sie in der Lage ist, ihren Spessartdialekt differenziert anzuwenden und

darin auch zu denken. Spessartdialekt ist eine Muttersprache, Hochdeutsch ist eine

Fremdsprache und wer den Dialekt beherrscht, kann auch lernen, das Hochdeutsch

differenziert zu nutzen. Ich muss dazu sagen, das, das Hochdeutsch ein kastrierter

Dialekt ist oder eine kastrierte Dialektmischung, weil ganz viele wesentliche

Differenzierungspotenzen der eigentlichen Mutterdialekte oder Muttersprachen im

Hochdeutschen weggesäubert wurden. Das ist eine gesäuberte Sprache. Deswegen

muss man die hochdeutsche Sprache beleben und die Belebung der Sprache geschieht

dadurch, das Kinder in ihrer Muttersprache gelernt haben differenziert zu fühlen und zu

denken und sich selbst zu erfahren und wenn sie das übertragen auf die deutsche

Hochsprache, dann sind sie in der Lage, diese tote Sprache zu beleben.

Welche Formen von Projektarbeit gibt es, z.B. in Kooperationen mit anderen

Lehrern oder sonstigen Personen?

Es gibt eine ganze Reihe. Die Gebeschusschule ist dafür bekannt, das sie jedes Projekt

oder Pilotprojekt mitmacht. Wir haben die Fahrradwerkstatt, wir haben eine Theater AG

gehabt, wir haben die Lernwerkstatt. Im Moment ist es etwas enger, weil die

Wolfsgesetze herrschen ( Anm. hessische Kultusministerin ). Es wird auf den

sogenannten Kernunterricht etwas abgehoben und die sogenannten Randbereiche

werden ausgedünnt. Da gibt es kein Geld mehr und keine Stellen mehr dafür. Da muss

man zusehen, dass man das irgendwie unter der Hand trotzdem weiterführt, weil man

weiß, das diese Randbereiche gar keine Randbereiche sind, sondern, die sind die

eigentlichen Kernbereiche. Das was ich vorhin zur Musik gesagt habe und zur

Herausbildung des eigenen bewussten Ichs und des Unbewussten, das findet in der

Musik statt, jedenfalls wesentlich mehr als in der furztrockenen Mathematik. Wenn diese

zentralen Bereiche gerade in der Grundschule, mal abgesehen von Kindergarten oder

Kinderkrippe, weggestrichen werden, ist das im Grunde genommen geplante oder

organisierte Körperverletzung. Alle Projekte, die wir gemacht haben, wären nie möglich

gewesen ohne eine sehr warme Unterstützung aus dem Lehrerkollegium und von der

Schulleitung, die erkannt hat, welchen Stellenwert so eine Arbeit hat und durch die

Akzeptanz bei den Eltern. Die haben sehr schnell gemerkt, wie sich diese Musikarbeit auf das Verhalten und die Entwicklung ihrer Kinder auswirkt. Da gibt es ganz viel positives Feedback, bis hin zu, das die ersten Enkel jetzt schon wieder in die Musiksphäre geschickt werden, beginnend bei den Lamboykids.

Kann ein Lehrer in der heutigen Zeit nach den im Lehrplan vorgegeben Richtlinien, den Schülern überhaupt noch eine Orientierungsgrundlage geben, oder sind die Lehrer überfordert? Was sollte sich ändern?

Die Lehrer sind insofern überfordert, als von der offiziellen Kultus- und Schulpolitik nicht

das gemacht wird, was dringend notwendig ist und was seid Pisa die Spatzen von allen

Dächern pfeifen. Die Lerngruppen müssten normalerweise gesenkt werden auf maximal

25, idealer weise unter 20 Schüler. Dann könnten Kinder im Unterricht auch die Chance

haben ausreichend zu Wort zu kommen, das heißt sich zu äußern und in der Äußerung

sich selbst zu erfahren und auch den eigenen Lernstand demonstrieren zu können,

praktizieren zu können und praktisch unter Beweis zu stellen. Die Zeit, die, die Lehrer für

die Kinder haben wird immer weiter reduziert und dies führt zu Überforderung. Die Kinder

brauchen mehr Zeit von Erwachsenen, an denen sie sich orientieren können, mit denen

und von denen sie lernen können. Wir brauchen wesentlich mehr Lehrer und die

Möglichkeit für Lehrer sich weiter zu qualifizieren, um überhaupt ihre eigenen Qualitäten

in der Schule richtig anbringen zu können.

Was hältst du von dem Vorwurf, Lehrer sind ausgebildete Fachidioten?

Es gibt die schon und nicht zu wenig, aber wenn man ihnen die Möglichkeit gibt in den

vernachlässigten sogenannten Randbereichen sich etwas aktivieren zu können – , es ist

nicht umsonst so, wenn wir Konzerte machen mit den Lamboykids, hinterher ganz viele

Lehrerinnen und Lehrer kommen und sagen, Mensch das ist toll, das würden wir auch

ganz gerne machen können. Die Schule ist zum Teil, wie sie jetzt organisiert ist, eine

Institution zur Verhinderung von Lernen. Ich meine selbst organisiertes Lernen, lustvolles

Lernen, Spaß haben am Lernen, Spaß bei der Arbeit haben oder mit der Arbeit

rumspaßen usw. Da werden Fachidioten daraus gemacht. Wenn man Lehrer andauernd

daran hindert, das zu tun was eigentlich sinnvoll und schön ist, dann verkümmern die

auch. So kümmerlich werden letztendlich auch ihre Kinder, die sie erziehen. Das ist ein

Weitergeben und so ähnlich, wie bei Sklavenhaltergesellschaften. Die Eunuren kastrieren

ihre Nachfolger oder so ähnlich.

Glaubst du, das es in der heutigen Zeit notwendig ist, infolge einer zunehmenden

Pluralisierung und auch Individualisierung unserer Gesellschaft, mehr Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen in die Schulen zu holen?

Was hältst du z.B. von Schulsozialarbeit und sollte diese an jeder Schule integriert sein?

Es muss möglicherweise sozialpädagogischer und sozialarbeiterischer,

psychotherapeutischer, psychoanalytischer Sachverstand an die Schulen kommen. In

welcher Form ist zunächst einmal egal. Ich bin eher gegen so eine Arbeitsteilung. Ich

wäre eher dafür, das nicht so spezifiziert immer abgegeben wird, das ist ein Fall für den

Schulpsychologen, das ist ein Fall für den Sozialarbeiter, für die Krankenschwester, für

den Gefängniswärter, für die nächste Polizeistreife. Wir müssten im Grunde

Möglichkeiten haben als Lehrerinnen und Lehrer, soviel Potenzen freizusetzen oder

freigesetzt bekommen, wo wir uns diese Qualifikationen selbst erarbeiten können ohne

unter Stress zu geraten. Ich glaube, das diese nachgefragten Qualifikationen eigentlich

schon vorhanden sind. Die werden bloß nicht genutzt, nicht weiter entwickelt, nicht

gepflegt und kommen nicht zum Einsatz. Ansonsten, Fortbildung wunderbar und

während der Arbeitszeit gerne. Wir brauchen wesentlich mehr gegenseitige

Vertretungsoptionen, damit man sich gegenseitig auch freistellen kann aus dem täglichen

Geschäft, um sich weiter zu bilden bzw. auch mit der Arbeit, geht auch, wenn die nicht

total stressbeladen ist.

Welche Fortbildungsmöglichkeiten gibt es für Lehrer und was müsste verbessert

werden?

Das habe ich vorwegahnend fast beantwortet. Die Fortbildungsgeschichten müssten in

die Schulen eingelagert werden. Es müsste während der Arbeitszeit passieren und nicht

Sondertermine, weil das schon wieder Zusatztermine sind und man eh schon belastet ist.

Daher integrierte Fortbildungen in den Schulen, ohne das die außerschulische

Fortbildung verboten würde. Man kann an der Städelschule eine Fortbildung in Kunst

machen oder an der Musikhochschule einen Intensivkurs belegen, wie auch immer, aber

das muss mit Freistellung passieren, bei Fortzahlung des Gehaltes und nicht immer auf

eigene Kasse. Sonst wirst du nämlich zwei verschiedene Klassen von Lehrer haben. Die

erste Klasse ist die, wo z.B. der Ehemann soviel verdient, das die Frau auch noch

unbezahlt Fortbildung machen kann und dann gibt es Andere, die haben keinen reichen

Ehesponsor und die können die Fortbildung nicht bezahlen. So läuft es. Das ist immer

eine Geldfrage.

Welche schulischen Gesetze sind deiner Meinung nach reformbedürftig?

Ich habe auf die herrschenden Schulgesetze nicht einen Eid geleistet. Ich habe nur die

Verschlechterungen zum Teil wahrgenommen. Es gibt einen eklatanten Abbau von

Mitbestimmung der Kollegen und Kolleginnen in den Schulen. Es gibt eine dramatische

Verlagerung von Arbeitgeberfunktionen in die Kollegien hinein. Die Schulleitungen

werden im Grunde genommen Betriebsleiter und die Schulen werden

betriebswirtschaftlich gerechnet, wie die Zulieferindustrie für die Automobilbranche. Aber,

wir beliefern hier keine Rohlinge, die man als Ausschuss dann mal irgendwann wieder

verwerten kann, sondern wir arbeiten mit Kindern und Menschen. Da gibt es einen

gewaltigen Unterschied zwischen Automobilen und Menschen.

Worin liegen deiner Meinung nach die Gründe, das Musikunterricht immer mehr

abgebaut wird?

Es gibt zwei Tendenzen. Erstens, in den staatlichen Schulen wird sich immer mehr von

den Peripherbereichen verabschiedet. Theater ist Luxus und Musik kann man irgendwo

in einer Eliteschule machen. Ein bisschen zeigt her eure Hände, zeigt her eure Schuhe,

ein bisschen tralala, das reicht dann. Das reicht eben nicht. Wenn die Leute die

Ergebnisse von Pisa oder die Ergebnisse aus der Neurophysiologie oder

Neuropsychologie kapiert hätten, dann wüssten sie was Musik heißt. Ich gehe mal davon

aus, das, das Kultusministerium und ihre zuarbeitenden Fachkräfte wissen was sie tun.

Sie haben ja auch studiert und können Leute kennen, die wissen könnten, was die

Wissenschaft mittlerweile alles rausgekriegt hat. Wenn dem der Fall ist, dann würde ich

sagen, das Streichen der Musikunterrichtsversorgung in den Grundschulen, in den

Haupt-, Real- und Gymnasialen Bereichen ist organisiertes Verbrechen. Um die

Potenzen der Kinder zu entwickeln braucht man dringend in den Kernbereichen Musik.

Wenn man das bewusst streicht, wegrationalisiert, wider besseres Wissen, denn ich

gehe mal davon aus, das in Wiesbaden oder Berlin keine Stümper sitzen, dann ist das

kriminell. Es zeitigt Spätfolgen, körperliche Folgen und es ist nachweisbar, das ganz

bestimmte Bereiche im Gehirn nicht entwickelt werden, weil Musik gestrichen wird und

Teilvernarbungen in der Hirnrinde hinterlassen werden. Da sollten sich die Herrschaften

mit der Uni in Hannover mit der neurophysiologischen Abteilung in Verbindung setzen

und kundig machen, dann wissen sie was das bedeutet.

Welchen Stellenwert hat in deiner Sichtweise das Fach Musik in der Schule?

Es hat mindestens einen gleich hohen Stellenwert, wie Kunst, Mathe, Deutsch, Physik,

Biologie oder sonst was. Grundlegend sind Sprachentwicklung, Musikalität,

Rhythmusempfinden etc., die vorgelagert sind, vor allen anderen Kulturregionen-,

Bereichen-, Techniken. Das erste, was Kinder lernen im pränatalen Bereich ist

Rhythmus, Rhythmusempfinden, muttersprachliche Elemente und zwar passiv

gespeichert. Die Kinder kommen eigentlich schon mit ausgeprägter Sprache auf die Welt, die aktiviert werden muss. Wenn die nicht aktiviert wird, verkümmern sie. Die

entscheidenden Phasen der menschlichen Entwicklung liegen im pränatalen Bereich bis

hin in die Pubertät. Wenn hier bestimmte Hirnregionen nicht entwickelt werden, sind die

in späteren Zeiten nicht mehr entwickelbar, irreversibel. Das Kultusministerium weiß das

oder ich gehe davon aus und deshalb finde ich, das da eine ganz heftige

Körperverletzung stattfindet.

Der Musikunterricht wird meistens noch nach klassischen traditionellen Richtlinien vermittelt. Bist du der Meinung, dass er sich mehr an den Interessen der Schüler orientieren sollte?

Das ist ähnlich, wie das Lernen von Deutsch als Fremdsprache von deutschen Kindern.

Da wird die Grammatik von oben draufgestülpt, ausgelehnt aus dem lateinischen Bereich

und es wird eigentlich gar nicht in der eigenen Struktur Sprache entwickelt. Es kommt

einem sozusagen als drohendes Fremdelement entgegen. Das ist vielleicht ein

schlechtes Beispiel. Ich meine, das die ganze Musiktheorie auf die Kinder draufgestülpt

wird. Das es ein Katechismus von auswendig lernbaren Geschichten ist. Ich habe nichts

gegen das Auswendiglernen. Wenn aber die Basis von unten nicht gewachsen ist und

die Beziehung zur Musik und das mentale, emotionale Verständnis von Musik, von

Tönen, wo sie herkommen, wie man sie macht, wie sie entstehen nicht da ist. –

Musik muss begreifbar sein und zwar nicht intellektuell sondern physisch. Man muss es

richtig anfassen können. Man muss die Gitarre schwingend spüren und begreifen, was

eine Schwingung ist. Man sagt zu den Schwarzafrikanern,- Amerikanern z.B. die hätten

good vibrations. Die wissen aber was eine Schwingung ist. Das könnte jedes andere

Kind auch. Man muss einfach nur in das Instrument reingreifen und erfahren, was das ist

oder auch begreifen, wenn es singt. Good vibration und bad vibration hängt sehr

miteinander zusammen. Es müssen physische und vermittelt auch psychische

Erfahrungen mit Musik sein, die, die Basis bilden. Da müssen wir erst einmal ansetzen,

denn da haben die Kinder ein großes Repertoire an eigenen Erfahrungen mit

einzusetzen. Wenn man die negiert und nicht da ansetzt und zwar in der Art und Weise,

wie sie sich schon weiterentwickelt haben, dann wird schon wieder etwas veröden. Man

muss mit den Instrumenten, die, die Kinder schon im Bauch und im Kopf haben, mit

denen muss man arbeiten und man muss in der Lage sein, das bei den Kindern zu

entdecken. Man muss Sensoren entwickeln, die Ohren aufhaben, das Herz und den

Mund auf haben, um mitzukriegen, was tatsächlich da ist und dann wird man entdecken,

das ganz viel da ist. Deswegen bin ich auch sauer, wenn Kinder andere Kinder

auslachen, dieses hämische Auslachen, verstehen die Kinder auch relativ schnell, weil

ich sie auch verteidige, wenn sie mal vorne stehen und was vorsingen. Ansonsten sage

ich den Kindern, mache die Augen zu, guck sie gar nicht an. Du bist nur bei dir und

machst die Musik, die du lebst und in dir drin hast und lässt die raus. Wenn du mich

brauchst, kannst du auch meine Hand nehmen. Das ist eine entscheidende Geschichte,

das die Kinder auch Nähe spüren. Daher arbeite ich auch viel körperlich mit den Kindern.

Ich nehme ihre Hände und trommele mit ihnen, so lange bis sozusagen mein Rhythmus,

den ich ihnen in ihre Hand gebe, bei ihnen angekommen ist. Das ist eine Sache von

Vertrauen, sich gegenseitig auch anfassen dürfen. Ich bin sehr nah an den Kindern dran,

wenn ich mit der Gitarre rumfahre. Ich habe ja auch einen Behindertenrollstuhl und kann

da im Kreis herumfahren und dann singe ich. Da habe ich einen Trick gezeigt. Ihr könnt

das genau überprüfen, ob das stimmt mit dem Ton, den ihr macht. Ihr haltet euch ein Ohr

zu, dann hört ihr euch selber und ihr hört den Ton, den ich mache. Wenn die so auf die

gleiche Schwingung kommen, dann haben wir es. Das haben sie relativ gut kapiert. Jede

Musikgruppe hat so einen Kontrolllautsprecher auf der Bühne, deswegen halten sie auch

manchmal das Ohr zu. Das habe ich ihnen gesagt. Die Musiktheorie kann dann

ansetzen, wenn die Kinder so sicher sind und so eine positive Erfahrung mit Musik

haben. Musik ist dann ein Medium, in dem sie sich sicher und emotional ausdrücken

können. Dann sind sie auch stabil genug in diese theoretischen Geschichten

einzusteigen.

Sollten auch praktizierende Musiker als Musiklehrer tätig sein können? Welche

Voraussetzungen müssten erfüllt sein?

Es gibt ganz bestimmte Erfahrungen. Ich habe 1974/75 mit Kindern in der Villa

Kunterbunt in Bischofsheim gearbeitet. Da kamen Musiker von der Rockformation

Captain Sperrmüll und von anderen Rockformationen mit rein, mit denen ich nebenbei

dann auch noch gearbeitet habe. Die haben mit den Kindern gespielt und das war ein

schönes Erlebnis, denn das waren alles keine ausgebildeten Profis, sondern

Amateurrockformationen. Mental und sozial ziemlich auf der Ebene der Kinder, die dort in

der Schule waren. Da war ein unmittelbarer Zugang möglich. Die haben mit denen Musik

gemacht. So ein Einlassen gibt’s oft nicht bei den akademisch ausgebildeten Musikern.

Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten bei dem Reinschneien z.B. Klassik für Kinder oder

so. Das kommt ein bisschen stark von oben, aber da gibt’s auch Ausnahmen. Der

Wolfgang Stry, der Christoph Korn, der Oliver Augst oder du, ihr seid ja alles Profis. Ihr

kommt von eurem intellektuellen Ross gut runter und könnt euch auf die Ebene der

Kinder gut einlassen und könnt von den Kindern lernen. Man muss merken, das die

akademischen Grade manchmal nur Papier sind. Man muss von dem Ross

runterkommen und sich auf die Kinder einlassen und mit dem Material arbeiten, was man

vorfindet. Natürlich finde ich in einem philharmonischen Orchester ganz bestimmtes

Material vor. Wenn ich dem gewachsen bin, die entsprechende Qualifikation habe und

sozusagen zu diesem Material gehöre, dann kann ich auch mit diesem Material arbeiten.

Aber hier muss ich in der Lage sein herunter zu steigen, bzw. mich auf der gleichen

Augenhöhe zu bewegen und mit den Kindern zusammen arbeiten, mit dem, was die

selbst an Musik produzieren.

Es sollen seitens der Schule jetzt Musik AGs eingerichtet werden? Was wäre

deiner Meinung nach notwendig um diese effektiv gestalten zu können?

Ich bin der Meinung, dass es eine breitgestreute Arbeit geben muss für alle Kinder, auf

jeden Fall der Musikunterricht zeitlich ausgedehnt werden müsste, sowohl im Vormittags und im Nachmittagsbereich und das man aus diesem Musikunterricht selbst dann ganz

bestimmte Spezialisierungen oder Verneigungsgeschichten anbietet, wie Klavier, Gitarre,

Trommel, Flöte oder irgendwelche Instrumente, die, die Kinder gerne spielen würden. Es

müssten dann kleinere Gruppen gebildet werden, damit man mit den Kindern besser

arbeiten kann, als das im Musikunterricht der Fall ist. Es gibt im Moment so eine

gegenläufige Geschichte. Für mich war dann immer der Musikunterricht der intensivere

Bereich, während der Großchor von 40 – 80 Kindern weniger intensiv war. Es gab dann

hinterher auch die Gitarren AG und die Trommel AG nachmittags. Die wurden dann auch

etwas intensiver. Wir brauchen mehr Leute, die das anbieten und die müssen

abgesichert sein. Das dürfen nicht irgendwelche halbbezahlten Jobs sein, wo man

gerade das Benzin mit bezahlen kann. Das müssten Leute sein, die eine feste Anstellung

als Grundschullehrer, Musiklehrer haben in der Grundschule und darüber hinaus über

diese Kernarbeitszeit Unterrichtsverpflichtungen vormittags, nachmittags haben und

somit die Möglichkeit haben, unbelastet und relativ stressfrei auch solche AGs

anzubieten. Es soll Spaß machen und zwar den Lehrern, wie den Kindern und die Kinder

merken hier sehr schnell, ob das eine Pflichtleistung für ein Gehalt ist.

Wie ist die räumliche Situation in der Gebeschusschule für musikalische

Aktivitäten?

Die sieht hier sehr gut aus, weil im Parterre neben dem Lehrerzimmer und der

Lernwerkstatt, ein spezieller Raum für Musik und Polytechnik zur Verfügung steht, für

den Chor und die Nachmittags AGs, also Gitarre und Trommeln. Das wird auch bejahend

positiv besetzt. Es gibt zwei Hallen, in denen kleinere und größere Konzerte stattfinden

können. Zwei Turnhallen, kleine oben und große unten. Da kann man einige Sachen

machen und es gibt eine große Akzeptanz von Seiten des Kollegiums, vom Hausmeister

und der Frauen, die hier putzen. Insofern ist das optimal und man kann damit viel

anfangen, wenn es erhalten wird.

Was hältst du von der Idee, die Schulen auch für externe Interessenten zu öffnen, z.B. auch abends, in Hinsicht der vielen räumlichen Möglichkeiten?

Das müsste mit dem Hausmeister arrangiert werden. Das ist ein offenes Haus. Es muss

aber auch behütet werden. Ich finde es generell sehr gut und je mehr desto besser, wenn Initiativen von außen rein kommen, wie Vereine, Gruppen etc. aus sämtlichen Bereichen. Es gibt z.B. die Töpferwerkstatt, die Fahrradwerkstatt. Es gäbe möglicherweise auch noch Raum für einen Proberaum, der relativ schalldicht ist. Das ist eine Sache, die die Schulgemeinde beschließen und noch weiterentwickeln müsste. Es gibt auch noch andere Bereiche z.B. im Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpelgarten. Die haben auch viele Sachen. Das verteilt sich. Was die anbieten, machen wir nicht und umgekehrt, das geht arbeitsteilig weiter und das ist eigentlich eine gute Entwicklung, weil da auch die, die der Schulsphäre entwachsen sind mit ihren weiteren Freizeitaktivitäten angedockt sind.

Wie kam es zu der Idee mit den Lamboykids eine Musikgruppe aufzubauen?

Das ist eine Mischung aus einer sozialpädagogischen Nachmittagsgruppe, die Kinder

aus schwierigen Verhältnissen, was ihren Leistungsstand, wie auch der häuslichen und

beruflichen Umgebung betrifft, betreut. Dies ist der erste Kern. Der zweite Kern kam aus

dem fächerübergreifenden, verschränkten Musik-, Deutsch-, Kunst-,

Polytechnikunterricht, Mathematik auch. Da haben wir entsprechende Experimente

gestartet mit der Eingangsstufe, der Primarstufe. Aus Elternarbeit, aus Sozialarbeit hier

im Viertel. Das ist ein ganzes Bündel und aus der erarbeiteten Erkenntnis, das Musik ein

sehr zentrales Medium ist, in dem sich die Kinder entwickeln. Die Integration in Musik ist

auch ein internationales Medium, das heißt, Kinder aus über dreißig Nationen, die hier

zusammen lernen, finden sehr schnell in der Musik gemeinsame Rhythmen und ein

gemeinsames Ausdrucksmedium, das nicht primär an die Beherrschung einer anderen

Sprache gebunden ist. Man kann sozusagen spielend oder singend die andere Sprache

erarbeiten. In diesem Bereich macht das Lesen einen Sinn. Das heißt, sie hören ein Lied

und so wie sich viele Kinder ihr Frühenglisch, weniger an der Schule, als am PC bzw. am

Multiplayer aneignen durch Songs, da erleben sie Frühenglisch mehr, als in der Schule.

Sie singen teilweise schon englische Lieder, ohne zu wissen, was sie da eigentlich

singen. Sie beherrschen Sprachmelodie, ganz bestimmten Wortschatz ohne zu erahnen,

was das heißen könnte. Es waren sozialtherapeutische Ansätze. Ich habe getrommelt mit den Kindern. Ich habe mir bei der Firma Heraeus-Quarzschmelze die ersten Trommeln besorgt. Das waren Transportfässer für Quarzsand und dann haben wir getrommelt, wie die Weltmeister. Wir haben die Trommeln bemalt. Das war ein fächerübergreifendes Projekt, Kunst, Polytechnik usw. Die Kinder haben bei dieser Arbeit auch gut deutsch gelernt. Allein auseinander zu halten, was grün, gelb, blau und die Mischfarben betrifft, welche Pinsel es gibt und welche Größen und was man mit denen alles machen kann. Das sind Sprachanlässe, die du sonst künstlich erarbeiten müsstest. Die haben sie gemacht, weil sie Trommeln bauen wollten. Oder sie wollten ein ganz bestimmtes Lied lernen und wir haben gesagt, OK, schreib es auf, wir wollen es dann erlernen. So ist ein kleines Liederbuch entstanden. Die Kinder, die hier in der ersten Klasse anfangen und noch nicht lesen können, die gucken mittlerweile in dieses Liederbuch und suchen die Lieder nach der Gestaltung der Seite und finden dann teilweise auch die richtigen Lieder in dem Buch. Wenn sie das gepackt haben, gehen sie an den nächsten Schritt. Sie finden Seiten, die teilweise ähnlich gestaltet sind und merken, da steht aber was anderes. Sie können zwar immer noch nicht lesen, aber sie können schon differenzieren.

Bei dem einen steht z.B. Lamboypark und beim anderen steht Lamboykids. Sie lernen,

ohne das ich Deutschunterricht gebe, plötzlich Ganzwortlesen. Sie lernen, ohne das ich

es sage, analytisch. Diese Sachen sind nicht bewusst gesetzt, sondern die entwickeln

sich aus dem Prozess und ganz spontan auch ohne Lehrer. Hier gibt es keine Lernpflicht.

Die entscheidenden Lernphasen haben sie dann ohne Noten, ohne Lehrer, ohne Schule,

ohne Sitzenbleiben, ohne Kriffel, ohne Kopfnoten gemacht. Das ging ohne Lehrer. An

dieser Art des Lernens anknüpfend und weiterführend läuft ein Leselernprogramm in

diesem Chor oder dem Musikunterricht ab, was ein Lernen ist, was nicht von oben diktiert oder nach Pisa geregelt ist.

Welche Förderleistungen erhältst du für deine Arbeit ? a) in der Schule, b)

außerhalb der Schule?

Es gibt manchmal Gelder außerhalb der Schule für ein Konzert. So was wie ein

Unkostenbeitrag. Ich habe mich da immer eingesetzt für Instrumente, Saiten oder

Material zum Instrumentenbau. Ich habe vom hessischen Ministerium ein kleines Gehalt

bekommen für meine Arbeit. Da bin ich unheimlich dankbar. In der Schule gibt es eine

ganz zentrale Sache. Über fünfzehn Jahre lang hat das Gesamtkollegium und die

Schulleitung wirklich Steine aus dem Weg geräumt oder zumindest Bretter drüber gelegt,

das der Chor, die Trommelgruppe arbeiten konnte. Manchmal war es den Kollegen

zuviel, die wollten dann nicht mit zu den Konzerten, weil das unbezahlte Überstunden

waren. Viele Eltern haben mitgemacht und die Aufsicht mit unterstützt und beim Aufbau

mitgeholfen. Das ist auch nach wie vor so. Bei den Kollegen hat es ein bisschen in der

Weise nachgelassen, weil zusätzlich aufgebrummte Arbeit aus Wiesbaden zugenommen

hat. So ist nur noch wenig Energie frei, die sie dafür zusätzlich einsetzen könnten. Aber

die Schulleitung hat unheimlich mitgeackert.

Welche Kooperationen gibt es?

Es gibt zum Heilig-Geist-Kindergarten und der Kindertagesstätte der katholischen Kirche

ein sehr schönes und intensives Verhältnis. Wir haben ein oder zwei Konzerte gemacht.

Die Kinder von dort haben schon Kontakte zu uns. Die hören den Chor, wenn sie hier

vorbeilaufen oder kriegen die Gitarrengruppe mittags mit. Denen ist klar, wenn wir hierher kommen, dann gehen wir zu den Lamboykids. Das ist sehr positiv aufgenommen worden. Da gibt es eine mentale Kooperation. Es gibt über die gemeinsamen Konzerte,

Veranstaltungen und über den Lamboyladen gemeinsame Geschichten. Es gibt

gemeinsame Konzerte mit der Folkloregruppe. Teilweise sind hier Kids in der

Folkloregruppe und im Chor und es gibt Überschneidungen, wenn es Auftritte gibt. Das

lässt sich aber alles wunderbar organisieren. Im Nachbarschaftshaus Lamboy-

Tümpelgarten gibt es jedes Jahr und regelmäßig das LaTü-Fest. Dafür habe ich auch

das Logo entwickelt. Es gibt auch einen Austausch zwischen NLT und Gebeschusschule

hie und da. Das lässt sich noch intensivieren. Mit den Kindergärten insgesamt ist es

ähnlich, wie mit dem Heilig-Geist Kindergarten. Was eine sehr schöne Geschichte ist, ist

die kurzgeschlossene Sache zwischen dem Lamboypark und der Gebeschusschule mit

der Nutzung des gemeinsamen Sportfeldes. Das ist das gleiche Klientel. Da kommen

dann ehemalige Lamboykids mal rüber zum Chor oder bei Konzerten sind sie dabei.

Auch bei Festivalitäten zwischen Albert-Schweizer Kinderdorf und Lamboypark sind wir

auch immer regelmäßig dabei. Aus dem Chor und der musikalischen Arbeit haben sich

noch andere Sachen entwickelt. Es gibt eine Rappergruppe, die bestückt ist aus

ehemaligen Lamboykids, die dort ihre tänzerischen und musikalischen Optionen da

weiterentwickeln. Es gibt eine Breakdancergruppe im Lamboypark, die auch Teile von

der Gruppe sind oder aus früheren Zeiten entsprungen sind. Aus dem Musikunterricht,

wo ich Sachen teilweise mit übernommen habe, mich da reingeschafft habe, die mir

vorher fremd waren. Ich komme ja aus dem Bereich der Kirchenmusik und war früher mal Chorknabe, insofern habe ich das Rappen nicht unbedingt von Geburt an mitgekriegt. Das habe ich auch gefördert. Hier im Chor und im Musikunterricht haben die dann Breakdance gemacht, bis zum Umfallen. Das war ein Heidenzirkus, aber das finde ich gut. Ich merke jetzt, ohne das ich da meine Finger drin habe, wie die sich

verselbstständigt haben und sozusagen auf die eigenen Füße kommen. Die haben eine

ganz tolle Gruppe aufgebaut, die unheimlich tollen Rap macht und eine

Breakdancergruppe, die regional oder schon überregional einen Namen hat. Da sind

natürlich auch Leute dabei, die nicht aus den Lamboykids kommen. Aber es sind auch

welche von meinen Lamboykids dabei und da bin ich ganz schwer stolz darauf( lacht ).

Welche Voraussetzungen sollten mitgebracht werden, um ein Projekt, wie die

Lamboykids zu leiten?

Das ist eine Mischung. Es muss außerschulische Berufserfahrung sein. Man muss

möglicherweise auch wissen, wie der Schweiß riecht, nach einer Vollzeitschicht bei

Dunlop. Man muss wissen, was Arbeitslosigkeit, Hartz IV und Ein-Eurojobs sind und

wenn mal im Winter die Füße abfrieren, wenn die Winterbrandbeihilfe der Stadt Hanau

nicht gezahlt wird. Das muss nicht alles sein, aber im Normalfall sollte man auch mal die

Füße auf dem Boden gehabt haben des Klientels, das man hier auch unterrichtet. Wenn

man die Entscheidung getroffen hat, hier mit den Kindern zu arbeiten, dann hat man

auch ganz bestimmte eigene Vorerfahrungen gemacht. Wenn man nicht mentale

Erfahrungen gemacht hat und sich nicht auf die Ebene der Kids begeben hat, dann wird

man sich auch nicht dafür entscheiden, hier zu arbeiten. Die sagen dann, o Gott, die

stecken uns hier das Auto an oder klauen wie die Perücke. Das ist überhaupt nicht war.

Wenn die Kinder dich ins Herz geschlossen haben, dann stellen sie dir ein zweites neben

dein erstes oder bringen dir den zweiten Geldbeutel, wenn du deinen ersten verloren

hast. Kein Problem. Hier wird dir kein Haar gekrümmt. Wie man in den Wald reinschießt,

so schießt es auch wieder raus. Du musst keine Berührungsängste haben. Du musst die

Kids zu Hause besuchen. Du musst mit der Mama reden, nicht wenn du wie der Onkel

Doktor kommst und fragst, wie geht es denn. Du musst nicht Mitleid haben, sondern

eventuell ein Stück mitleiden. Zumindest auch mal das anhören, was die alles am Hals

haben, um sich praktisch mal vorstellen zu können, was das für die Kinder heißt. Das es

überhaupt eine Wahnsinnsleistung ist, dass die morgens in die Schule kommen. Ich

würde als Kind unter den Bedingungen gar nicht in die Schule gehen. Ich würde mich

irgendwo vergraben. Für die ist es entscheidend, dass es verlässliche Ansprechpartner

gibt und keine Eventkasper, die zweimal im Jahr kommen und Tschüss sagen, vielleicht

kommen wir nächstes Jahr wieder. Theatervorführung in der Schule ist etwas schönes,

nur es muss verlässlich sein. Das darf kein Verzehrbon sein, dass sie meinen, jetzt

kriege ich mal ein bisschen Kultur reingestopft. Die müssen eine eigene Theater-AG

haben, wo sie das, was Theater, was sie vorgeführt bekommen haben, auch selber

produzieren können oder reproduzieren oder eigenes Machen können, das ist

entscheidend. Die brauchen, wo die Alten ihnen unter dem Arsch weggezogen werden,

in Arbeitslosigkeit, Alkoholismus, Drogen, Prostitution, Abschiebung etc., da brauchen sie

ein Areal wo sie ihre Füße sicher hinstellen können und ihr Herz und ihren Arsch und

ihren Kopf. Du brauchst, um hier arbeiten zu wollen, Mut zum Chaos und zur

Katastrophe. Du musst katastrophenresistent sein. Jeder Tag ist eine Katastrophe, aber

das ist normal. Wenn du diese Normalität akzeptiert hast und du verstehst, dass du in

dieser herrschenden Katastrophe überleben musst und man sich überlebensfähig und

lebensfähig macht, dann macht man das mit den Kindern zusammen und dann wird man

stark. Du musst die Kinder stärken. Das ist eine Grundsatzentscheidung und die darf

nicht komme ich heute, komme ich übermorgen oder vielleicht komme ich doch nicht

bedeuten. Wenn die, in Wiesbaden nicht dafür die Voraussetzungen schaffen, damit die

Leute sich dafür entscheiden können, – ich habe schon ein Kapitel über organisierte

Kriminalität abgelassen.

Hast du für dich eine bestimmte Arbeitsmethode entwickelt?

Ich bin selbst ein Chaot. Ich bin flexibel. Ich entscheide meist was ich hier mache, wenn

ich hier reinkomme. Ich sehe wie die Kinder drauf sind, ich sehe wie ich drauf bin. Ich

habe einen Vorteil, den muss ich der Schulleitung hoch anrechnen. Dieser Raum, den ich

zur Verfügung habe mit seiner Fülle an Material und Aktivitätsoptionen, der macht es mir

auch möglich auf die Situation der Kids jederzeit einzugehen. Ich habe innerhalb von

dreißig Jahren improvisieren gelernt. Das ist eine Sache, die kann man nicht im

Schnellschritt hinkriegen. Man muss mit dem arbeiten, dass man vorfindet. Man muss

von einer wunderbar vorbereiten Schulstunde, die man zu Hause theoretisch vorbereitet

hat, absteigen können und sagen können, ne Leute wir machen was ganz anderes. Man

kann das dann machen, wenn es dran ist. Was aber dran ist bestimmen eigentlich die

Befindlichkeiten der Kinder. Ich kann natürlich auch Befindlichkeiten bestimmen oder

befehlen, nur das ist vergeblich. Ich muss sehen, was bei den Kindern reingeht und was

möglich ist und das muss ich noch mal abgleichen mit dem Lehrplan. Wenn das

eigentlich heute dran ist nach dem Lehrplan, dann muss ich sagen, lieber Lehrplan, du

bist heute nur ein Lehrplan. Die Kinder haben mit anderen Sachen den Kopf voll und

dann füllen wir den Lehrplan mit den Sachen, die, die Kinder gerade im Kopf haben.

Ich muss da variieren und mich mit dem auseinandersetzen. Ich darf natürlich auch nicht

das, was ich will aus dem Kopf verlieren. Die Kids müssen schon merken, was ich

erreichen will. Deswegen hole ich mir auch eine demokratische Rückmeldung und frage,

wer jetzt mehrheitlich dafür ist. Das mache ich aber nicht jedes mal, dass ich frage ob wir Unterricht machen. Ich mache natürlich Unterricht. Die Kinder sind davon nicht

gestorben. Die Kinder kommen manchmal an und fragen, Herr Barth-Engelbart, können

wir nicht das machen? und ich denke mir, OK, machen wir heute was anderes. Sie haben

eigene Vorschläge. Wenn du Kindern andauernd einen Plan vorhältst, welcher Kopf kann

sich daraus denn entwickeln. Der kann doch nur nach Vorschrift arbeiten. Wenn du ihnen

aber die Leerstelle lässt, dann kommen sie von selber und wenn sie dann sagen, wir

wollen…, dann hast du gewonnen.

Jetzt hast du hier ja einen sehr schönen Raum zur Verfügung. War das schon immer so oder musstest du dir dieses Privileg erst erkämpfen?

Ich habe eine Klassenleitung gehabt, die war ziemlich chaotisch und da kann eine

Kollegin Bände drüber schreiben. Die haben wir zusammen gemacht, das war sehr

schön. Wir hatten eine Doppelbesetzung für eine schöne Klasse, die sogenannte

Elefantenklasse. Da hatte ich schon diese Materialfülle, teilweise zum Leidwesen meiner

Kollegin. Die war etwas anders. Manche haben gemeint, das ist eine permanente

Reizüberflutung. Die Kinder können sich ja gar nicht richtig konzentrieren und ich sagte,

dann schafft doch einfach die Welt ab. Das ist eine einzige Reizüberflutung. Die Kinder

lernen sich in diesem Panoptikum zurecht zu finden. Die wissen ganz genau, wo mein

Chaos Struktur hat und wo ich etwas hingelegt habe und wenn ich etwas nicht finde,

dann frage ich die Kinder, hier Kinder, ich weiß nicht wo die Scheren sind? oder so was

und innerhalb von fünf Minuten haben die Kinder das Chaos durchsucht und sagen, Herr

Barth-Engelbart, da haben sie es hingestellt: Die Kinder lernen sich in diesem Chaos

zurecht zu finden. Learning bei doing. Die räumen auch hier ganz gerne auf. Die bleiben

auch gerne mal länger drin, wenn sie mal frei haben und sagen, Herr Barth-Engelbart, wir räumen jetzt hier mal auf. Dann räumen sie auf und ich finde hinterher gar nichts mehr, aber sie finden es ( lacht ).

Welche Instrumente gibt es und woher kommen diese?

Die meisten Instrumente haben wir selber gebaut. Die Backmitteleimer sind die kleinen

Trommeln. Die großen Trommeln haben wir bemalt. Das sind Transportfässer von

Quarzschmelze-Heraeus. Jetzt habe ich aber keinen Kunstunterricht mehr und müsste

den Restunterricht benutzen, um die Trommeln zu bemalen. Deswegen ist es auch

wichtig, dass du auch in den geordneten Unterricht gehen kannst und diese

Kernaufgaben übernehmen kannst. Wir müssen das mit der Qualifikation da irgendwie

hinkriegen oder nachreichen. Die Gitarren haben sich die Kinder zu fünfzig Prozent

ersungen. Wie z.B. bei IKEA.

Gibt es auch manchmal Honorare für die Auftritte?

Ja, manchmal. IKEA hat uns mehrfach honoriert. Einmal haben wir dort gespielt und

haben sieben Gitarren gekriegt von IKEA. Das war ein Sonderangebot und die haben

sowieso nur dreißig Euro gekostet. Egal. Da haben wir mal ein Konzert gegeben. Das

war ein affengeiles Konzert und da haben wir dann die Gitarren gekriegt. Das zweite

Konzert bei IKEA haben wir für eine Erstausrüstung unserer Kantine gemacht. Da

bekamen wir Geschirr usw. Wo waren wir.?

Bei den Musikinstrumenten…..

Daher haben wir die Gitarren. Wir haben ein paar Xylophone, über zwanzig

Metallophone, diese Glockenspiele. Die sind sehr wichtig für Tonfindungsaktionen. Das

ist ein sehr gutes Spielgerät, z.B. machen die Kinder die Augen zu und ich spiele einen

Ton vor und die Kinder müssen den Ton finden. Oder wir versuchen irgendwelche Lieder

nachzuspielen. So wie man früher Blockflöte gequält hat, so quälen wir manchmal dieses

Metallophon. Flöte ist ein Folterinstrument. Du musst koordinieren und die richtige

Atemtechnik entwickeln, musst Notenlesen und das alles in der ersten Klasse. Das finde

ich nicht kindgemäß. Mit den Metallophonen geht das viel einfacher. Die Kinder wollen

Elefantenmusik machen. Daher haben wir auch abgesägte Rohre. Damit machen wir ein

Elefantenorchester. Wir haben selbst gebaute Panflöten. Die haben wir in Polytechnik

und Kunst gebaut. Ganz einfach und simpel herzustellen. Wir haben für afrolateinamerikanische Rhythmen diese Metalltrommeln. Die Weiterentwicklung sind die

Ölfässer, aus denen man die Steeldrums macht. Wir machen das mit Konservendosen,

die zusammengeschraubt sind. Die Kinder müssen sich dabei die richtigen Tonhöhen

aus allen Konservendosen heraussuchen. Die werden dann auch nach Tonhöhen

sortiert. Dann haben wir ein Flaschenglockenspiel. Das macht ganz tolle Klänge und ich

habe dafür auch eine Selbstbauanleitung. Die kann ich jedem nur empfehlen und man

kann hier vorbeikommen, um zu hören, wie das klingt und wie man das bauen kann. Ein

Sprachheillehrer sagte mir einmal, das was du hier machst, ist das gesamte Repertoire,

was du als Logopäde und Sprachheillehrer tust und du machst Gehörschulung bis zum

Anschlag. Das ist eine Grundvoraussetzung für ganz bestimmte Rezeptoren für

Fremdsprachen. Das Sprachverständnis als Gehörschulung für die eigene Sprache.

Diese Tonfindungsarbeiten mache ich sehr oft, manchmal die ganze Stunde. Dabei frage

ich auch immer die ganze Gruppe und es gibt immer ein riesiges Hallo, wenn sie den Ton

gefunden haben. Die Trefferquoten werden immer besser. Mein Grundsatz ist sowieso

der, das kein Kind aus dem Unterricht rausgeht, wenn wir bestimmte Übungen machen,

ohne das es eine eins bekommt. Manche Kollegen fragen dann, wie kommst du dazu,

denen alle eine eins zu geben? und dann sage ich, weil sie es alle können und wer es

kann, der kriegt von mir eine eins. Wenn wir morgens im Musikunterricht einen ganz

bestimmten Rhythmus, den ich vorgebe oder den ein Kind vorgibt üben, dann gibt’s für

jedes Kind, das es packt eine Eins und so gibt es Konkurrenz zwischen den einzelnen

Klassen. Ich sage vorhin hat die erste Klasse auf den ersten Schlag siebzehn Einser

gemacht, mal sehn, ob ihr das auch packt?, dann packen es dreizehn und ich sage OK,

bei der nächsten Stunde schaffen wir mehr und dann üben die zu Hause auf dem Tisch

oder sonst wo im Keller und kommen beim nächsten Mal und dann schaffen es zwanzig

oder mehr. Das geht dann als so weiter, bis es alle können und da helfen dann die, die

es schon können mit, weil sie mit den anderen üben. Ich gebe keine Einheitsnoten. Ich

gebe die Noten für jedes Kind individuell und jedes Kind hat es gepackt und darum

bekommen alle eine eins. Die leisten was und die leisten es gerne. Wir haben da auch

schon Dienstgespräche geführt und das ist manchen Kollegen suspekt. Die geben ihre

Noten knallhart. Da gibt’s Unstimmigkeiten, weil sie meinen, ich würde meine Noten

verschenken. Das würde ich in Deutsch oder Mathe aber genauso machen. Ich möchte

das benoten, was die Kinder an Lernschritten machen und das bedeutet auf der Stufe,

auf dem sich das Kind befindet. Ich möchte nicht einen bestimmten Level erreichen,

sondern ich möchte, das, das Kind etwas lernt.

Gibt es musikalische Produktionsmöglichkeiten in der Schule, z. B.

Aufnahmegeräte oder existieren auch schon Aufnahmen von der Gruppe z.B. in

Form einer CD?

Wir haben einmal für einen Musikwettbewerb ein Verkehrssicherheitslied produziert, da

war aus einer Gesamtschule ein Musikprofi da, der hatte ein kleines mobiles Tonstudio.

Da haben wir eine Musikkassette produziert und die eingeschickt, aber keinen Preis

dafür gewonnen. Zu den Kindern habe ich dann trotzdem gesagt, natürlich haben wir

einen Preis gewonnen, denn wir haben daran teilgenommen. Ich habe dann auch eine

Urkunde selbst entwickelt und zu ihnen gesagt, für die Teilnahme. Das war alles

gefälscht, aber das macht nichts. Wir haben noch keine CDs gemacht, sind aber auf

einigen Response CDs, zwei- dreimal, vertreten. Das ist eine Schwachstelle, die ich

habe. Ich kenne mich mit dieser ganzen Technik überhaupt nicht aus. Das fängt schon

damit an, dass ich Aversionen habe mit der E-Gitarre zu spielen. Es fängt mit der Elektrik an und wenn es in die Elektronik geht, dann bin ich sozusagen auf dem Mars gelandet. Das ist mein Schwachpunkt. Normalerweise müsste das alles auf CD oder Video dokumentiert sein, aber ich habe nur Zeitungsartikel, Bilder und vielleicht schlummern bei irgendwelchen Eltern Mitschnitte von irgendwelchen Konzerten. Es hat mir ein Studio mal angeboten, das zu machen, aber das ist mir alles zu kompliziert. Aufnahmegeräte gibt es nicht und damit sind die technischen Voraussetzungen für solche Aufnahmen nicht gegeben. Man kann eine MC-Aufnahme machen, aber das hört sich dann auch so an.

Sind die Lamboykids alles Schüler der Gebeschusschule oder gibt es auch welche, die nicht an der Schule sind?

Es kommen manchmal auch Kinder zu den Konzerten dazu, die über ehemalige Kids

erfahren haben, das, das Konzert stattfindet und das auch ganz toll ist. Die kommen

dann dazu und singen an der Peripherie auch die Texte mit. Das ist aber seltener der

Fall. In der Regel sind es ehemalige Kinder von der Schule oder aus der Schule. Über

Kindergärten kommen gelegentlich nachfragen, ob man auch von außen dazu kommen

kann. Das würde wahrscheinlich im Nachmittagsbereich der Fall sein. Man müsste das

schulversicherungstechnisch absichern. Weiß ich jetzt nicht genau, wie das möglich ist.

Interesse besteht schon. Wir hatten schon bei Konzerten die Anfragen von anderen

Eltern aus anderen Schulen, wie man da denn mitmachen könne. Man müsste einen

Gestattungsantrag stellen, das Kind an der Gebeschusschule anmelden und dann ist das

dann automatisch dabei. Es gibt eine ganze Reihe von Kindern, die ab und zu kommen

und wenn Konzerte sind, dann kommen noch viel mehr. Da existieren auch Bilder von

ehemaligen Kids bei den Konzerten. Das ist offen. Die kommen auf eigene

Verantwortung und die kommen auch mit und passen auf ihre Geschwister auf, wenn die

Mutti oder der Vati nicht kann. Das passiert relativ häufig. Auch wenn ich mal auftauche

in den weiterführenden Schulen, z.B. der Georg-Büchner Gesamtschule in Erlensee, in

Bruchköbel oder hier in der Hessen-Homburg, da würde ich am liebsten mal mit allen

Ehemaligen ein Zentralkonzert machen, so mit fünfhundert bis sechshundert Kids. Das

wäre mal was, so wie die Fischerchöre.

Welche Ideen bringen die Kids selbst ein?

Erstens mal, jederzeit und zweitens mal sind die auch gefordert. Sie bringen sich von

sich aus ein, sagen auch mal was sie nicht mögen, schon wieder, das ist mir langweilig

und mache mal was anderes. Ich gehe aber nicht auf alles ein. Ich lasse mir da auch was vorsingen, da gibt’s ja auch den Bohlen usw., das ist mir aber egal. Gerade diese

Superstargeschichte ist eine Tendenz, die fördert, was ich eigentlich bekämpfe. Da habe

ich eine ganze Reihe von solchen Ersatzkings. Denen muss ich teilweise wirklich die

Zähne ziehen. Ich möchte die Kids einsetzen und einbinden in das Kollektiv des Chors,

wo sie sich einordnen können um ihr vermeintliches Können abzuprüfen und

weiterzugeben. Man muss die individuellen Leistungen der Kinder einbetten. Sie müssen

sie geben können, aber so, das sie nicht dabei angeben. Die anderen müssen aber auch

neidlos anerkennen, das sie etwas können. Nehmen und geben können ist das, was sie

lernen müssen und da brauche ich nicht den Superstar zu suchen. Wenn die Kinder eine

schöne Stimme haben und ihre Stimme entwickeln, dann bestärke ich sie darin. Wenn

jemand eine nicht so tolle Stimme hat, dann bestärke ich sie, in dem sie sich im Chor

einbringen und sozusagen sich mitsingen lassen. Das habe ich von afrikanischen Chören

gelernt. Die lassen zum Teil ältere Frauen vorsingen, die eigentlich überhaupt nicht

singen können. Die fangen dann ganz falsch an. Wenn sie mal was reproduzieren, dann

werden sie auch merken, ob es gut ist oder nicht. Ich tabuisiere das nicht, signalisiere

aber auch schon, wenn ich etwas nicht gut finde. Ich bin nicht so ein Superpädagoge, der

immer sagt, Oh, ist das toll. Die merken das sowieso, wenn es gelogen ist. Was

manchmal schwierig ist, aber was ich bewusst mache, ich animiere sie dazu, ihre

Heimatlieder mit einzubringen und ihre Muttersprachen zu reaktivieren. Zumindest

soweit, dass sie diese Lieder noch mal vortragen können oder das sie deutsche

Kinderlieder in ihre Muttersprache übersetzen und wir sie dann zusammen singen.

Dasselbe auch umgekehrt, Muttersprachenlieder auf deutsch übersetzt. Da sind die

Eltern auch miteinbezogen und die kriegen auch signalisiert, Mensch sie zu, das die

Kinder auch weiterhin ihre Muttersprache beherrschen, weil das eine Potenz ist, die nicht

nur für die psychische Entwicklung sondern auch für die berufliche Karriere dringend

gebraucht wird. Wer russisch und auch englisch kann hat doppelt so viele Optionen, wie

jemand der nur russisch kann. Das gilt natürlich auch für deutsch.

Welche Ideen bringen die Kids ein?

Die bringen also auch ihre eigenen Rhythmen ein und bei der Textarbeit auch ihre eigenen Texte ein. Die fertigen da teilweise Rohmaterial für die Texte oder liefern Ideen, witzige Textwendungen usw. oder schon vorgefertigte Reime, die ich dann zu Hause am PC vervollständige. Die lege ich dann wieder vor und das wird dann für gut befunden oder abgelehnt, dann machen wir halt was Neues daraus. Auf Zuruf kommen ganz viele Sachen und ich sehe zu, dass sie metasprachlich arbeiten können. Nehmen wir z.B. das Wort überlaufen. Eine Badewanne kann überlaufen. Ein Soldat kann überlaufen. Oder übergehen, ich übergehe dich, was bedeutet das? Ist da jemand über dich gelaufen oder was? Ein Kind muss muttersprachlich in der Lage sein, das zu erklären, um das zu verstehen. Solche Dinge müssen die Kinder sich sehr differenziert gegenseitig erklären, möglicherweise in der differenzierten Sprache, die sie beherrschen, nämlich in ihrer Muttersprache oder zumindest, die sie besser beherrschen, als die deutsche Sprache und dann sind sie nachfolgend in der Lage dieses Wort auch in der deutschen Sprache anzuwenden und auch passend anzuwenden und zu benutzen. Soviel zum Muttersprachverbot in den Pausenhöfen – .

Welches sind für dich die größten Probleme in dem Projekt?

Das es nicht weitergeht, weil keine Finanzen zur Verfügung gestellt werden. Das ist das

erste Problem. Das nächste ist, dass die Kinder von den sie umgebenden Problemen

erdrückt werden, das heißt, Abschiebungsangst, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor

Trennung, von Liebes- und Zuwendungsverlust, weiß der Teufel. Das sind soziale

Probleme, die mit der Lage hier im Viertel zusammenhängen, mit der politischen Lage in

der Republik und der Welt insgesamt. Das sind Sachen, die dieses Projekt täglich

bedrohen und vor allem die Kinder bedrohen. Das wirkt sich natürlich manchmal auf die

Gesamtstimmung aus und auf die Fähigkeit Sachen zusammen zu machen. Die

verdrängen ganz viel und das ist auch gut so. Die fünf Stunden im Musikbereich helfen

ihnen auch diese Sachen ganz einfach zu vergessen. Es muss also so sein, dass du mit

ihnen nicht nur Musik machst, sondern das du mit Ihnen dagegen stehst, dass es ihnen

noch dreckiger geht. Ein Problem ist, dass es zu wenig Leute gibt. Die Kollegen sind

überlastet. Ich schaffe es manchmal nicht alleine. Ein Chor mit sechszig bis hundert Kids,

manchmal mehr, zu managen ist eine Knochenarbeit. Wenn man dann darauf angewiesen ist, dass andere mitmachen, die aber auch schon selbst überlastet sind, dann wird es eng. Zum Glück gibt es noch die Eltern, die zum großen Teil mithelfen und auch bei der Aufsicht, beim Aufbau usw. Die haben kapiert, was das für ihre Kinder bedeutet. Sonst fallen mir im Moment keine weiteren Probleme ein.

Wie erlebst du die verschiedenen kulturellen Bezüge bei den Kids?

Glaubst du, das sich das soziale Gefüge in der Schule gebessert hat, seit dem es

die Lamboykids gibt?

Das ist ein Bestandteil der ganzen Arbeit der ganzen Schule. Das kann man nicht isoliert

sehen. Ohne die Arbeit der gesamten Schule, die sich hier nach außen geöffnet hat und

die Arbeit in das Viertel getragen hat, wären die Lamboykids nicht möglich gewesen. Die

Lamboykids sind schon ein integraler Bestandteil des Viertels. Es hat Identität geschaffen. Man sieht es an der Hymne. Der ganze Stadtteil kennt das Lied. Ich denke

dazu habe ich auch einen Teil dazu beigetragen, allerdings auch mit Vorarbeit, denn ich

habe hier schon seit 1974 Nachbarschaftshilfe gemacht.

Wie ist diese Hymne, Hey Lamboykids, entstanden?

Das ist eines der ersten Lieder, das ich mit den Kids gemacht habe. Das ist ein langer

Prozess. Das Lied hat im Grunde zehn, bis zu zwölf Strophen. Ich drohe dann

manchmal, wir singen alle vierundzwanzig Strophen und dann haben wir ein abendfüllendes Konzertprogramm damit. Es spiegelt bestimmte Situationen wieder. Die

Verkehrssituation, Wohnsituation etc. , das ist alles mit drin. Die Kinder bearbeiten in

ihren Liedern, ihre Situation in entfremdeter Form. Die Lieder entstehen in einer

Externalisierung der eigenen Probleme. Es gibt da auch Horrorfassungen von den

Liedern, aber ich bin meist für ein Happyend. Das haben die Kinder verdient und das

brauchen sie auch.

Wie kommst du an Auftritte für deine Kids?

Das sind die Geschichten, die wir selbst hier in der Schule organisiert haben, die Schulauftritte und über das Nachbarschaftshaus oder dem Lamboyladen. Wir haben über

Kinderfeste, über das Spielmobil viele Sachen gemacht. Über das Sommerfest der Familienhilfe. Auf dem Ausländerfest waren wir nicht, weil ich versucht habe, eine politische Instrumentalisierung der Kinder zu verhindern. Über Parteien habe ich da auch

meist abgewunken. Diese Konzerte haben sehr viel Mundpropaganda gegeben und es

hat sieben oder acht Jahre gedauert, bis wir dann auch auf dem Lamboyfest spielen

konnten. Auf dem Bürgerfest sind wir aufgetreten. Wir sind auch bei einem Kongress,

Schule kreativ in Frankfurt aufgetreten. Da haben wir alles abgeräumt. Mit zwei Stunden

Verspätung sind wir da aufgetreten. Der Saal hat gebrüllt und die Leute wollten uns nicht

mehr von der Bühne lassen. Da war auch der Rihm, einer von diesen neuen renommierten Musikern. Wir haben in diesen Kreisen einen sehr guten Namen. Vieles

lief über den Wolfgang Stry, vom Ensemble Modern, dann was über den Christoph Korn.

Oliver Augst ist erst später mit eingestiegen. Das hängt sicherlich auch mit dieser Art

zusammen, so mit Kindern Musik zu machen, die bis dato in dieser Region noch nicht

vorgekommen ist. Ich mache die Musik mir den Kindern, die kommt nicht von oben,

sondern von unten. Teilweise hat das aber auch Konkurrenzängste mobilisiert. Die

Lamboykids sind aber leider noch ein Unikat.

Die Lamboykids sind ein multikulturelles Projekt. Gab es schon

Auseinandersetzungen mit rechtsgerichteten Gruppierungen wegen deiner Arbeit?

Nein, das gab es noch nicht. Wenn dann vielleicht indirekt. Wir haben ein Benefizkonzert

in der Kreuzkirche gemacht. Da waren ganz viele muslimische Kinder in der Kreuzkirche

und haben in dieser evangelischen Kirche ihre Musik gemacht. Unter anderem mit einem

drogenabhängigen und jetzt wieder cleanen türkischen Jungen, der wahnsinnig gut Saz

spielt und einem Mädchen, das gesungen hat, wie eine Göttin. Da hat die Kirche gerockt.

Die Lamboykids haben in der älteren restdeutschen Bevölkerung einen relativ großen

Stellenwert. Wir haben bei Nachbarschaftsfesten gesungen. Da gab es anfänglich etwas

Motzerei, die sollen doch deutsch singen. Aber wir haben auch deutsch gesungen. Das

sind aber ganz wenige gewesen, die etwas rumgemault haben. In der Regel ist es so,

das wir einen großen Stellenwert haben, weil wir auch den Kontakt zu den älteren Leuten

herstellen und suchen und bei ihren Festen auch mitmachen. Da sind die Leute auch von

dem Optischen her, wahnsinnig beeindruckt und wenn die dann trommeln, das gibt

schon eine ganz schöne Power. Wir beschallen dann teilweise den ganzen Stadtteil,

auch ohne PA. Die Kinder haben aber auch einen tollen Charme.

Wie könnten sich die Eltern an diesem Projekt beteiligen und wie ist da das

Verhältnis?

Wenn die Eltern ihren Kindern vermitteln, das sie es gut finden, was sie machen. Die

Eltern merken auch, das ich die Kinder annehme. Das heißt, ich nehme sie auch an die

Hand und ich akzeptiere sie so, wie sie wirklich sind. Manche Sachen finde ich auch

weniger gut. Die Eltern können sich daran beteiligen, dass sie das ernst nehmen, was ich

mit den Kindern mache. Das sie die Kinder zu den Proben in die Schule schicken, z.B.

Montag morgens, wenn alle Anderen noch schlafen. Das die Kinder zu den Konzerten da

sind. Das sie zu den Konzerten mitfahren und dort mithelfen. Wichtig ist, dass die Kinder

spüren, dass sie mit dem was sie machen von den Erwachsenen ernst genommen und

wertgeschätzt werden. Ihr Selbstwert wird positiv geschätzt. Das kostet auch kein Geld.

Die Lamboykids haben bei den Eltern einen guten Ruf und sie kommen trotz der

Probleme, die sie selbst haben auch zahlreich mit. Geld haben sie fast alle keins. Es

herrscht aber sozusagen eine warme Akzeptanz.

Was hast du in der Arbeit mit den Kids gelernt?

Ich habe viel Sprachen rudimentär gelernt. Auch in dieser Arbeit vergessen, was ich an

sonstigen Problemen selbst habe. Wenn es mir psychisch mal schlecht ging, haben das

die Kinder gemerkt und mich da rausgekickt. Die haben mich auch schon weinen sehen

und waren dann ganz irritiert und wissen im ersten Moment gar nicht, wie sie damit

umgehen sollen, haben sich dann aber ganz lieb verhalten. Ich habe gelernt, dass ich

mich auch auf die Kinder verlassen kann. Ich habe gelernt von meinem Sockel

herunterzusteigen und ich habe gelernt, dass ich viele Pläne gemacht habe, aber diese

Pläne ohne die Beteiligung der Kinder nicht gut waren. Das haben übrigens der Wolfgang

Stry und der Christoph Korn auch gelernt in der Zusammenarbeit. Beim ersten

gemeinsamen Response Projekt war es so, dass die Kinder sich gegen diese beiden

Profis durchgesetzt haben. Es wurde dann meist das Stück der Kinder und nicht das von

Ihnen.

Wie kam der Kontakt zu Response zustande?

Es war so, dass der Wolfgang Stryi um 1990 im Internet eine ganze Reihe meiner Texte

gelesen hat. Der hat in Frankfurt beim Ensemble Modern Musik gemacht und hat dort

auch am Yellow Shark von Frank Zappa mitgearbeitet. Christoph Korn war auch in

diesem Kreis, der hat Filmmusik für Eislerfilme gemacht beim hessischen Rundfunk und

war hessischer Filmpreisträger. Dann habe ich 1991 zusammen mit Wolfgang Stryi

angefangen, in Schlüchtern in der Synagoge die ersten Lesungskonzerte zu machen.

Das habe ich auch mit ihm durchgezogen bis 2005, bis er gestorben ist. Das waren so

um die 150 Konzerte. Wolfgang Stryi war in dem Projekt Response mit drin beim

Ensemble Modern, die das mit organisiert und gesponsert haben und der hat uns dann

auch für das Projekt empfohlen. Er hat dann über mich die Lamboykids gekannt und hat

auch die Lieder gekannt. Zu erst war ich da skeptisch, wegen dem für mich, aber auch

für die Kinder etwas akademischen Ansatz. Die Kinder müssen da schon was für sich

haben.

Welches sind für dich die wichtigsten Gründe für die Aufrechterhaltung dieses

Projekts?

Das ist die Arbeit mit den Kindern und die Selbstfindung und Selbstversicherung der

Kinder und das Entdecken von Selbstwert. Das kann man sehr gut in der Praxis

vermitteln. Dann kann man entdecken, was in den Kindern steckt und was sie aus sich

machen können. Deswegen will ich dieses Projekt weiter führen, will das es auch hier

weitergeführt wird. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr endlos weiterführen können

und deshalb bist du ja auch da, unter anderem. Das Projekt muss weitergehen. Du

kannst da andere Lieder machen, oder so, aber du musst in diese Struktur hinein. Mit

und in diesen kindlichen Strukturen musst du arbeiten. Natürlich wird sich die Methode

ändern, aber das Material, das du vorfindest ist das gleiche Material wie immer. Es

werden ähnliche Problemlagen und Bewusstseinslagen vorhanden sein, wie sie jetzt da

sind. Das wird nie ein Nobelviertel werden. Glaube ich nicht.

Welche Chancen gibst du dem Musikunterricht für die Zukunft?

Wenn die Rahmenbedingungen so eng zusammen gezogen werden, wie das von der

Regierung weiter zusammengezurrt wird, dann wird es eng für die Musik. Dann ist das

eine Frage der Quadratur des Kreises, wie das eine Schulleitung hinkriegt, noch

genügend Freiräume hinzubasteln, in denen Musik möglich ist. Es gibt eine zunehmende

Verschulung der Musik. Es wird aus Musik ein Leistungsfach gemacht und das möglichst

früh schon. Da müssen die Grundlagen der Musiktheorie in der ersten Klasse schon

angepeilt sein, in der Zweiten müssen die dann schon fast richtig sitzen und die Kids

müssen sozusagen theoretisch bepackt in die fünfte Klasse reingehen, damit der

Übergang in die gymnasiale Eingangsstufe nahtlos passt. Und dann gibt es dort dann

Musiklehrer, die das alles weiterführen. Das Notensystem ist auch nur eine Sprache, die

hilfreich ist, aber nicht unbedingt notwendig. Entscheidend ist das Praktizieren der Musik.

Ich danke für dieses ziemlich ausgedehnte aber sehr ergiebige Interview….