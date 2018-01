Ganz unvermummt: 5000 NS-Kriegsverbrecher singen unbehelligt das Horst-Wessel-Lied

zwei Mannheimer Opfer.

Tatort: der Friedhof von Ludwigsburg – Beerdigung des SS-Oberst-Gruppenführers Josef (Sepp) Dietrich. Doch nicht ganz unvermummt: 8 der von Paris Match abgelichteten tragen Sonnenbrillen. Einer dieser Sonnenbebrillten ist von besonderem Interesse. Wenn er es wirklich ist, dann hat den die Badische Landeskirche besonders ins Herz geschlossen.

Einer, der den Obersturmbannführer mit Sonnenbrille zu Grabe trägt und dabei das Horst-Wessel-Lied mitsingt, hat eine steile Karriere hinter sich: als “Deutscher Christ” (das sind die Nazi-“Christen” mit ihrer Zentrale, der Frauenkirche in Dresden) promoviert er 1941 zum Thema “Jesus war ein Arier”, er ist Offizier in der SS-Leibstandarte Adolf-Hitler, nach dem Krieg wird er von der Spruchkammer (wahrscheinlich in Heidelberg) zu Predigtverbot bis 1958 “verurteilt”. Die Badische Landeskirche nimmt sich barmherzig seiner an und beschäftigt ihn als Konfirmanden-Lehrer in Eberbach. Er predigt also nicht. Da es aber in Eberbach seitens der Eltern Beschwerden gibt wegen sexueller Übergriffe, wird der Deutsche Christ 1960 flugs nach Mannheim versetzt und mit der Aufgabe der “Heranziehung einer evangelischen Elite” beauftragt. Er leitet ein christlich-musisches Internat, predigt wieder, duldet dort Folter an 5.-Klässlern und vergreift sich gelegentlich an den Mädels im Internat.

noch ein Mannheimer Opfer, ein Pfarrerssohn aus Neckarelz

Ein ehemaliger Schüler und mittlerweile pensionierter Leiter eines großen Krankenhauses in Baden-Württemberg sagt dazu: “Man hätte in den 60ern bei einem Elternabend des Internates nur zwei Hundertschaften um das Gelände stellen müssen und da hätte man mit einem Zugriff mindestens ein halbes Duzend führender NS-Verbrecher fassen können!” Einer davon war der Pegulan-Chef, Ex Obersturmbannführer Ries, sein führender Manager, der später Rheinland-Pfälzischer Wirtschaftsminister in einer CDU-FDP- Regierung wurde, Ex-Sturmbannführer Renner, als Sponsor auch Ex-Obersturmbannführer Hans-Martin Schleyer, die sich alle und den Moninger -Dietrich auch gut aus goldenen Prager Tagen mit Heydrich kannten …. ( die Forderung nach öffentlicher Entschuldigung der Badischen Landeskirche wurde niemals erfüllt, die Forderung nach Schmerzensgeld und die nach Unterstützung der Gesprächstherapien – auch hier gab es nur einen warmen oder kalten Händedruck und die Frage, ob es Zeugen gäbe. Und dann den abschließenden Hinweis, dass die Verjährungsfrist bereits lange abgelaufen sei. Stigmatisierungen verjähren nie! Aber das interessierte die “christlichen” Oberkirchenrätinnen und Kirchenjuristinnen nicht die Bohne.

noch ein Opfer

die Kinder auf den folgenden Fotos sind Missbrauchsopfer in einem Zeltlager der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau am Edersee 1961. Als 13-Jähriger habe ich dazu eine Dokumentation gemacht. Weil ich den Missbrauchs-Diakon öffentlich angegriffen habe , bin ich vom leitenden Pfarrer Hörr getreten und aus dem Zeltlager ausgeschlossen worden.

Maria traf ich 1961 am Edersee , als mir das benachbarte DLRG-Jugendlager Asyl gewährte. In sie habe ich mich unsterblich verliebt. Heute ist sie Professorin für Geschichte und Museumspädagogik in Thessaloniki. Nach fast 50 Jahren habe ich sie wieder getroffen, im Impressum eines Kataloges einer Ausstellung über die Geschichte der Mani. Sie hat ihn geschrieben und gestaltet, wie die ganze Ausstellung auf der Halbinsel Tigani vor Gytheon. Hier sollen Paris und Helena auf der Flucht von Sparta nach Troja ihre erste Liebesnacht verbracht haben. Den Katalog habe ich leider nicht kaufen können. Es war der letzte und gehörte dem Leiter des Museums. Wer ihn noch hat, ihn nicht mehr braucht, der soll ihn mir bitte schicken. Das Museum ist seit Jahren schon geschlossen, es gehörte einem Privatmann. Oder er hat es gekauft. Heute kann man ja nicht nur griechische Halbinseln kaufen. Rettungsschirm-Schnäppchen! Troika-Beute!

Zunächst aber zu Sepp Dietrich …

