HaBE recht mühsam: “Wie ehr’ ich meinen Meister?”

Erich Mühsam …

als junger Mann, Mitte der 1890er Jahre

Entlarvung

Europa hat sich abgeschminkt

Befreit von Rouge und Puder

Steht eklig da das Luder

Und faucht und stinkt

Den Schnürleib sittlicher Kultur

Warf sie zum Kunstkorsette

Statt Rippen Bajonette

Hält feil die Hur

Europa, mach das Hemde zu!

Der Anblick deiner Nacktheit

Ist Gift und Abgeschmacktheit

Krepiere, du!

von Erich Mühsam, aber wann ?

siehe auch: Uncle Sams lange Ode an die Nutte Europa , die ich 2014/15 geschrieben hatte

So ehr ich mühsam

Meinen Meister

Erich Mühsam (Fotografie aus dem Jahr 1928, kurz vor seinem 50. Geburtstag nach 5 Jahren Festungshaft)

So ehr ich mühsam



Meinen Meister

Nur

Mit seinem Text beweist er

Dass er noch ganz & gar

Zum End vom Krieg

Noch vor dem Sieg

Der Revolution

Anarcho zwar

Und libertär

Im Rat der

Räte-Re-

publik

leider

noch

ein

Macho war

Heute würde Mühsam alle Huren dieser Welt für diesen Vergleich um Entschuldigung bitten.

Das Gedicht des von den Faschisten bereits 1934 im KZ-Oranienburg ermordeten Erich Mühsam ist in diesen Tagen, ja bereits seit Beginn der EU-Vorläufer wie der Montan-Union, der EVG & EWG , seit Gründung der NATO und besonders seit der Wiederbewaffnung des Westdeutschen Teil-Staates und dessen Einbindung in NATO 6 EVG so aktuell wie damals schon.

Gerade, weil die EU direkt nach Barak Obama den Friedensnobelpreis erhielt, gefolgt von den Al-CIAida-US-IS Terror-Schlächtern der „White Helmets“ in Syrien, die sogar noch den „alternativen Friedens-Nobel-Preis“ dazu erhielten, sollte man & frau diesen und die vielen anderen Gedichte Erich Mühsams lesen.

Schön auch seine vorausschauende Betrachtung der erfolgreichen GM-Strategie mit corporate-spirit-programmen die corporate identity zu schaffen, die dann bis in die Gewerkschaften wirkt: „Wir sind alle OPEL“ oder das, was VW jetzt angesichts der US-Angriffe auf diesen EURO-Leuchtturm verbreitet: „Wir alle sind VW!“ oder bei der “Deutschen Bank”: “Wir alle sind … Wann kommt BAYER dran? Für eine Kampagne gegen BAYER-Monsanto könnten sich auch die aktuellen Anti-Trump-Aktivisten begeisternlassen , das gibt dann in Deutschland ein schönes Hauen und Stechen …. Mercedes wird da nachziehen müssen, BMW auch, zumal sie alle die Betrugs-Soft-& Hardware vom gleichen Hersteller beziehen wie auch OPEL.

Erich Mühsams Opel – Grüße ins heute (wer küsst dem Franz (HaBE 2017: hier ist nicht Franz Steinkühler gemeint, sondern der Betriebsratsvorsitzende von OPEL-Rüsselsheim!!)= zum Schluss die Füße?) als -leider schwacher- SoliGruß auch an Karstadt Hanau, Kaiserslautern, Köln ….. Nach Antwerpen, an die SAAB-KollegINNen. an die von VAUXHALL nicht minder, mit der Bitte um Weiterleitung an die Betriebsratsmitglieder, die Vertrauensleute-Körper und die regionalen, lokalen, betrieblichen Gewerkschafts-Strukturen)

Veröffentlicht am 26. Mai 2010 von Hartmut Barth-Engelbart

Der Kaiser Franz,

der Franz der kanns,

mit Bossen und Genossen,

wer hält denn diesen Franz im Glück

vorm AufstiegsAbsturz noch zurück ?

Haltet ihn am Boden ! Packt ihn bei den Flossen.

Sonst werdet ihr dem Franzen,

wie bei der Bahn ganz nett

dem Transnet-Hansen

irgendwann die Füße

küssen müssen

Der Text am Ende ist leider nicht von mir

ihr wißt es und ich weiß es auch genau

den schrieb ich so – na ja ehr mühsam

und dass ich ihn jetzt klau,

hat einen guten Grund

das Schwarzweißrotne Banner ist heut blau

die Sterne stehn gebannt im Rund

das Kapital stößt sich grad so wie damals

lokal und international gesund

die leute sind ihm scheißegal

Hauptsache, die Regierung

– schafft es wieder mal

– ob christlich oder sozi-al

– ob demo- oder auto-kratisch

– per Handstreich oder auto-matisch

das Volk, den Lümmel zu betörn

und ihn total

aufs Kapital

auf SEINES als das Volks-Wohl einzuschwörn

Die Redaktion empfiehlt mir auf

und besser Mühsam zuzuhörn

statt mit meinen furchtbar lauten

Worten mühsam in das Jetzt zu zerrn

dann hör ich zu,

ich tu es gern

so wie ich seine texte klau, denn

damit ehr ich Mühsam

(Dank an FRIDAH aus dem NordOsten -ich glaube bei Schwerin

sie wies mich nach dem Lesen meiner PopelOpelZeilen

auf diesen Text von Mühsam hin.

Ich hoffe nur, dass ich ein guter Schüler

dieses großen Meisters bin.)

Wer Klarheit in den Krisennebel tragen will

muss nicht die Lösung aller Rätsel

aus dem Ärmel schütteln können

und als der Ober-Schließer der versprochnen Paradiese

als Führer aus dem Labyrinth der Krise

im Besitz des großen Schlüssels sein

Die Führer haben uns schon viel zu oft verführt

wir habens nicht gemerkt nein nur gespürt

und stets pariert

zu spät kapiert

Wer Klarheit in den Krisennebel tragen will

der hält nicht still

vielleicht macht uns die Krise heute schlau

Das ists warum ich Mühsams Texte klau.

Und deshalb schick ich sie

nach Bochum , Kaiserslautern,

nach Eisenach und Rüsselsheim

Es gibt ein paar

die sagen ich wär voll Plemplem:

ich schick sie auch der IGM

nach FFM

Wir schalten um – nein nicht zur TAGESSCHAU

auch nicht zur heute-Sendung

dieser Koch’schen Leutverblendung

DIE WAHRHEIT ZU ERKENNEN IST OFT MÜHSAM:

Ideal und Wirklichkeit

(Erich Mühsam)

Die Plakate schwarzweißrot umrändert

auch die Autos schwarzweißrot bebändert,

selbst das Herz voll schwarzweißrotem Schleim,

mahnt das Opel-Werk die Schwarzweißroten:

Zeigt euch schwarzweißrot, ihr Patrioten,

und kauft Autos nur in Rüsselsheim!

Kauft, ihr Deutschen, kauft nur deutsche Waren!

Wer in fremden Autos kommt gefahren,

der gelangt bei uns nicht durchs Portal.

Opel ist gefeit vor welchem Tande,

Opel handelt mit dem Vaterlande,

Opel ist und bleibt deutschnational.

Doch schon kommt ein Auto angerattert,

von dem stolz das Sternenbanner flattert;

General-Motors aus Amerika!

Fortgeblasen wie ein Nasenpopel

ist der deutschen Zorn der Firma Opel:

Dollars gibt’s für Schwarzweißrot – hurra!

Ja, die hehrsten Ideale sinken

in den Sack, wo blanke Münzen blinken,

Schwarzweißrot war ein gesunder Blöff.

Deutsche, fahrt in deutschen Limousinen –

nur solang die Opels dran verdienen.

Fortan fahrt in General-Motors! Töff!

Erich Schaffners “Sänger-Krieg dem Kriege”

Veröffentlicht am 5. Februar 2016 von Hartmut Barth-Engelbart http://www.barth-engelbart.de/?p=92663

(Den Titel HaBE ich mir ausgedacht, zu dem was da der Erich macht)

Erich Schaffner: “Heiter bis wolkig” Kabarett in Maintal 19.02.

Hier fehlt noch das Plakat zum Kabarett-Abend und der Hinweis auf den Pianisten Georg Klemp, (um den ich den Erich so beneide, seit ich meine Programme nicht mehr mit Wolfgang Stryi , dem “ensemble-modern”-Komponisten und (Sopran-)Saxophonisten, (Bass-)Klarinettisten zusammen machen kann)

im evangelischen Gemeindezentrum Maintal-Dörnigheim, Berlinerstraße 58

eine Veranstaltung der WAM, der Wahl-Alternative Maintal

Ein Schaffner namens Erich ? Ich kannte da mal welche noch aus der Tram-Zeit (Ein Schaffner von der Linie 8 — aber das war doch in München oder ?) oder aus der alten Bundsbahn-Telefunken-Normalzeit., der mit der Lochzange “Die Fahrtausweise bitte!” Aber Erich heute ? Welcher Erich denn ? — Klösters ?, Fried?, Mühsam ? Ehmes ?, Honecker ?, Kästner ? , Weinert ?, Fromm?, Maria-Remarque?, Hackl ?, Heckel ?, Mielke ? Die meisten davon sind entweder oben oder unten….

Oder stattdessen

vielleicht von Däniken , von Ludendorff oder den Loest ?

Oder etwa Ollenhauer, und am Ende

Erich Mende ? —

Ehrlich diese

WiederKriegsbewaffner

ziehn den Namen in den Dreck !!

Und dagegen wehr ich

mich.

da streiche ich den Erich weg

Kehricht wäre angemessen.

Giftmüll würd noch besser passen

Doch die andren Erichs

Die vom Anfang

ehr ich.

Einen hat ich ausgelassen

Und den sollt man nicht vergessen

Gegen Flachbildhirnvergiftung

Singt er täglich Denkanstiftung

So einen nenn ich Volksbewaffner

Für den Sänger-

krieg dem Krieg

Ja, da sing ich gerne mit

Dafür tanz ich aus der Reihe

Und marschier nicht länger

Hinter unsren Oberärschen

Heer

Nach Überfall- und Todesmärschen

Als Schütze Arsch für den Profit

Im alten Schritt

und Tritt

Nach unten

Dagegen

sing ich gerne mit

Für viel kleine Siege

Im Sänger-

Krieg dem Kriege

Zusammen mit dem Volksbewaffner

Erich Schaffner

(HaBE 05.02. geschrieben angesichts der NATO-Kriege gegen Donbas, Syrien, Libyen, Mali, Irak, Somalia, Jemen, Afghanistan, Palästina ….. )

Jugoslybien 2 ,

Remember Lumumba ! gewidmet Erich Mühsam, Rosa und Karl, Frantz Fanon, Carl von Ossietzky, Graf Folke-Bernadotte, Dag Hammarskjöld , Vittorio Arrigoni, Ernesto Che Guevara, Rudi Dutschke, Ulrike Meinhof, Thierry Meyssan, Giuliano Mer-Khamis, Lizzie Phelan

Veröffentlicht am 23. August 2011 von Hartmut Barth-Engelbart http://www.barth-engelbart.de/?p=1027

Als Vercingetorix

im Siegeszug des Gaius Julius Cäsar

durch Rom getrieben wurde

da jubelte die römische Elite

doch ihre Stirn lag eben

so wie die Triumpfkulissen

schon in Sorgen-Falten

die Siegesfahnen fadenscheinig

noch längst hat Brutus Cäsar nicht erstochen

schon ist die Erbenmeute sich

beim Teilen seiner Beute

uneinig

wie einst die Diadochen

sie können ihre Macht nicht mehr erhalten

ihr Reich zerfällt, bricht auseinander

schneller noch

als sie die Völker unterjochen

von Kundus über Babylon

von Samarkand, Damaskus über Syrakus

bis GibraltAR

wie lange

herrschte Alexander ?

vom großen Rom

blieb nur Berlussolini !

Und Großbritannien

wurde kurz und klein

von Tausend Jahren

blieben zwölf

die Wallstreet bebt

das Capitol erzittert

das Kapital verfüttert

an Kanonen

die Senatoren müssen

jetzt zur Not

dem Volk noch Brot

und Spiele streichen

das wird den Herrn nicht reichen

wer lesen will

der sieht die Zeichen an der Wand

eingebrannt noch glühend

an den Tempeltoren

der Kapitalthetralen ihrer Macht

da helfen keine Wasserwerfer

der Schwelbrand übersteht die Nacht

die Hieroglyphen lassen sich nicht löschen

nicht ausradieren, übertünchen

mit jedem Luftschlag

wird die Glut erneut zur Feuersbrunst entfacht

die Zeichen brennen wieder

brennen weiter

HaBE 23.08.2011

Dass das ZDF zum Auftakt der NATO-Operation “SIRENE” gegen Tripolis seine 5teilige Geschichtsfälschungs-Serie “Der Heilige Krieg” mit der Rettung des Abendlandes durch Karl Martell beginnt, zeigt die nahtlose Einbettung der unÖffentlich unRechtlichen in die Kriegspropaganda: besonders die Juden in Aquitanien wie auch auf der Iberischen Halbinsel wurden durch Karl Martell und seine Erben befreit: von Hab und Gut und Leben – das Eigentum der iberischen Juden , ihre Häuser, Ländereien, ihre Hütten und ihre Stadtpaläste wurden an die fränkischen Eroberer verteilt……. http://www.barth-engelbart.de/?p=1027

Erich Mühsam

mit einem Gedicht

für Mark Säubert ?:

Der BILDSCHIRMPUTZER

Ehr ich Mühsam mit einem Gedicht für Mark Seibert Säubert ?: Der BILDSCHIRMPUTZER (jetzt nach vielfachem Wunsch verbessert mit noch mehr Tiefenwirkung!)

War dereinst ein Revoluzzer

hauptbeamtet, Bildschirmputzer

zeigte wie man revoluzzt

und mit Links noch Bildschirm putzt Während andre demonstrieren

(hunger-)streiken, mahnwachfrieren

sitzt er vor dem blauen Schirm

und macht Jagd auf Blogs wie Virn lässt die Leut sich nicht verirren

beim Besetzen und Blockieren

hütet, lenkt von früh bis spät

die Massen übers internet Nur weil solche Bildschirmpfleger

Blog-Abblocker, Zeckenjäger

Arbeitsspeicher, feste Platten

fest unter Kontrolle hatten konnt BloccKupy mobilisieren

und Millionen demonstrieren

wie es der Bewegung nutzt

wenn man auch links den Bildschirm putzt Manchmal sind die Bildschirmstürmer

wie die Viren und die Würmer

drum hält, bevor ihn einer stürmt

er seinen Bildschirm abgeschirmt Monopoly am Monitor

das gleiche Spiel als wie zuvor

nur links gestylt und programmiert

wo der putzt wird nicht geschmiert Säubert gut der Revoluzzer

Mark und Bein, der Bildschirmputzer

zeigt uns wie man revoluzzt

und von Links noch Bildschirm putzt Ob er bei der vorübergehenden Stilllegung der Meyerschen Facebook-”LINKSFRAKTIONEN” mitgemischt hat, wie böse Zungen das behaupten, man weiß es .. also ich weiß da nichts Genaueres und will mir hier auch keine Dritte UnterlassungsRechnung verschreiben lassen, wie bei dem immer noch schwelenden letzten Fall Mark Säuberts Rechtsanwalt hat mir eine “Einstweilige Verfügung” des LG Berlin zugeschickt und fordert sowohl Unterschrift unter die Unterlassungserklärung als auch Zahlung so um die 800 € (es werden wohl immer mehr, weil das LG-Berlin den Verfahrenswert auf 10.000 € festgelegt hat und mit einem Ordnungsgeld von bis zu 250.000 € und ersatzweise Ordungshaft bis zu 6 Monaten droht .

Ich muss diese Sache durchhalten, denn sonst hätten MARK & PEIN und seine Schlächter aller BAKschischSchlammSchlachten im Hintergrund genau das erreicht, was er und seine allerwertesten Herren wollen: wir sollen das Maul halten und uns ducken…und in den nächsten EUSraelischen "Befreiungskrieg" ziehen .. nach Libyen, nach Syrien, nach Iran, nach Belarus, Putinistan und schließlich kommt dann China dran

Schon wieder MARK&PEIN: HaBE eine Abmahnung vom LINKEn Bu-Vo-Mitarbeiter Mark Seibert erhalten Zensur am LINKEn Rand:

juristisches MUNDTÖTEN

gegen Linke Zensur ist beileibe kein Monopol der “Reaktion”, es sei denn die Reaktion sitzt auch mitten in der LINKEn. Zum Beispiel mit der rechten Hand führender Genossen im Parteivorstand: Mark Säubert. Kennen Sie nicht ? Ist oder war lange Zeit Mitarbeiter des Schatzmeisters der LINKEn, wohl, weil er sich in Geldangelegenheiten so gut auskennt. Er war und ist auch bei der Gestaltung der Internetpräsenz der LINKEn stets direkt oder indirekt präsent, macht sich da sehr verdient und hält sozusagen den Kasten sauber, ums Mal in der Fussballersprache zu sagen. Naja, man könnte es auch als Blogwartstätigkeit und Bildschirmputzen bezeichen oder als Kammerjägerfunktion gegen “linke Zecken”. (Auch für ihn habe ich das Lied vom Lampenputzer wieder umgeschrieben, so er ich mühsam eines meiner schreibenden Vorbilder: Das Lied vom BILDSCHIRMPUTZER für Mark Säubert) http://www.barth-engelbart.de/?p=2184

Erich Mühsam kam von Volker Bräutigam zu mir als Weihnachtsgruß