LINKS der Dresdner Frauen- steht bald die Potzdamer Garnisonskirche

(Ein Leser hat mich auf den Fehler in der Überschrift aufmerksam gemacht, wahrscheinlich HaBE ich beim Schreiben über Protzdam nachgedacht. Natürlich heißt es Potsdam, aber Protzdam passt besser zur Garnisonskirche)

“Offenbar hat die LINKE Brandenburg vergessen, wofür dieser preußisch militaristische und faschistische Militärtempel stand und steht, offenbar hat sie auch das Leiden unzähliger Menschen vergessen, was u.a. in dieser “Kirche” ihren Anfang nahm. Ganz offensichtlich entfernt sich die LINKE in Brandenburg von

Nie wieder Militarismus! Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!

Ich bin erschüttert und enttäuscht. Hört auf mit diesem unglaublichen Mist!

J.O.”,

schrieb ein Brandenburger Linker Freidenker.

Das lässt sofort daran denken, was Rico Gebhardt und die sächsische LINKE dem Heldentod-Propaganda-Evangelisten Gauck bei seinem Kriegsherren-Verbrüderungsauftritt in der Dresdner Frauenkirche, diesem wiederaufgebauten Petersdom der deutschen NAZI-“Christen” entgegenzusetzen hatten:

http://www.tagesspiegel.de/politik/70-jahre-nach-der-bombardierung-von-dresden-totenmessen-und-taeterspuren/11366622.html

https://www.tag24.de/nachrichten/linke-boykottieren-gauck-rede-in-frauenkirche-4564

Die LINKE hätte eigentlich den Ort wie den Hauptredner als sehr passend zu den laufenden Angriffskriegen und den Vorbereitungen zu weiteren solchen bezeichnen müssen. Aber weder zur “Location” kam da etwas, noch zu den laufenden Kriegen zusammen mit den ehemaligen Kriegsgegnern und Bombardierern Dresdens, die jetzt mit ihren US-IS, Brit-IS, Franc-IS Spezialeinheiten und deutscher Beteiligung Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan, Jemen, Palästina, Somalia, Sudan, Mali usw. städtebaulich sehr Dresden-ähnlich umgestalten und dabei die Kollateral-Opferzahl Dresdens und summiert demnächst auch die des gesamten 2. Weltkrieges überkillen, wenn man die Massenmorde des dritten West-Alliierten noch hinzurechnet. Vom Indochina-Kreig, der US-organisierten Abschlachtung von 1,5 Millionen indonesischer Kommunisten bis zu Killary Clintons Giftvergasungen in Syrien und Friedensnobelpreisträger Obamas Drohnen-Morden. Nicht dabei mitgezählt sind die Opfer der Bombardierung Hiroshimas und Nagasakis während der Verhandlungen über die japanische Kapitulation …….

Einschub zu den Atombombenabwürfen, zu Auswirkungen, Zeitpunkt und ihren Zielen:

“Die Atombombenexplosionen töteten insgesamt um die 100.000 Menschen sofort – fast ausschließlich Zivilisten und von der japanischen Armee verschleppte Zwangsarbeiter. An Folgeschäden starben bis Jahresende 1945 weitere 130.000 Menschen. … General Dwight D. Eisenhower berichtete später, die Entscheidung zum Einsatz der beiden Atombomben habe am 16. Juli bereits festgestanden. Er hatte Truman davon abgeraten, weil die Japaner schon Kapitulationsbereitschaft signalisiert hätten und die Vereinigten Staaten solche Waffen nicht als erste einsetzen sollten. Doch Truman schrieb in sein Tagebuch:

„Ich glaube, dass die Japsen klein beigeben werden, ehe Russland eingreift.“

Es ging den USA und den Briten bei der Bombardierung darum, das Vordringen der Roten Armee auf japanisches Territorium und sowjetische Gedietsansprüche und die gemeinsame Besetzung Japans wie bei Deutschland und Österreich geschehen zu verhindern, zumal Japan gegenüber der Sowjetunion sich zwar noch nicht zur BEDINGUNGSLOSEN Kapitulation aber schon zu einem Friedensvertrag bereiterklärt hatte.

“Am 28. Mai 1945 telegrafierte der noch von Roosevelt ernannte US-Botschafter Harry Hopkins in Moskau an Truman, dass sowjetische Truppen für den Krieg gegen Japan in der Mandschurei Stellung bezogen hätten. Japan wisse, dass es verloren sei. Da Japans Regierung jedoch nicht bedingungslos kapitulieren werde, habe Stalin vorgeschlagen, ein japanisches Friedensangebot anzunehmen und dann die eigenen Ziele durch gemeinsame Besetzung und Verwaltung Japans durchzusetzen. Stalin fürchte, anderenfalls werde es dem Regime des Tennō gelingen, die Alliierten zu entzweien und sich auf einen Revanchekrieg vorzubereiten. Hopkins empfahl, das weitere Vorgehen eng mit den sowjetischen Verbündeten abzustimmen, um aus dieser Situation gemeinsam Vorteile für die Nachkriegszeit zu ziehen. Sein Telegramm blieb jedoch unbeachtet.[1]”

Einschub-Ende (Quelle: wikipedia)

….. Nicht mitgezählt die zig-Millionen Todesopfer ihrer Wirtschafts- (& Drogen-)Kriege… Aber dazu, zu Bomber-Harris und Winston Churchill weiter unten nach meinem Nachruf für den von Staatswegen (auch bei wikipedia, wo er durch Nennung mit entscheidenden Weglassungen verschwiegen wird!)) vergessengemachten antifaschistsichen Widerstandskämpfer und Musik-Revolutionärs & -Pädagogen, Renaissance-& Barock-Musikensemble-Gründers & Jazzers Werner Pöhlert (aus dessen Schulen nicht nur Silvio Francesco und Caterina Valente sowie die Monnemer-Negga-Brigg-Blues-Röhre Joy Fleming hervorgingen, für deren politische Entwicklung er nicht verantwortlich zu machen ist).

GARNISONKIRCHE IN POTSDAM

Linke offen für Wiederaufbau von Garnisonkirchturm

von Yvonne Jennerjahn

Die Brandenburger Linke zeigt sich offen für einen Wiederaufbau der Garnisonkirche. Allerdings hat sie da noch einige Forderungen.

Potsdam – Die Linke in Brandenburg ist nach Aussage von Fraktionschef Ralf Christoffers offen für einen Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche. Wenn das Bauvorhaben aus Spendengeldern finanziert werde, ein überzeugendes Konzept für Aufklärung und Versöhnungsarbeit umgesetzt und ein baulicher Bruch mit der Vergangenheit erkennbar werde, gehe er davon aus, dass die Landtagsfraktion „dabei bleibt, dass dann auch gebaut werden kann“, sagte Christoffers am Dienstag in Potsdam: „Das haben wir nie ausgeschlossen.“

Garnisonkirche Thema bei den Brandenburger Linken und der Evangelischen Kirche

Der geplante Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche war am Montag auch Thema eines mehr als zweistündigen Gesprächs des Fraktionsvorstands der Linken in Brandenburg und der Leitung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, an dem auch Bischof Markus Dröge teilnahm. Die Potsdamer Garnisonkirche wurde am Ende des Zweiten Weltkrieg 1945 zerstört und 1968 in der DDR abgerissen. Bis dahin wurde ein Raum in der Turmruine der früheren preußischen Militärkirche weiter als Kapelle genutzt.

Die Kirche will aktuellen Planungen zufolge zunächst den Turm der Barockkirche wieder aufbauen und hat dafür vor einigen Jahren eine Stiftung gegründet. Für das rund 38 Millionen Euro teure Bauvorhaben fehlen weiter Mittel im zweistelligen Millionenbereich. Zunächst soll deshalb nach derzeitigem Stand für rund 26 Millionen Euro eine reduzierte Turmvariante ohne Schmuckelemente und Turmhaube gebaut werden. Auch dafür ist die Finanzierung noch nicht gesichert.

Linke im Bundestag ist gegen Bundesmittel für die Garnisonkirche

Die evangelische Kirche hat 2016 insgesamt fünf Millionen Euro zinslose Kredite für den Wiederaufbau beschlossen. Der Bund hat vor einigen Jahren zwölf Millionen Euro Haushaltsmittel für das Bauvorhaben in Aussicht gestellt. Die Linke im Bundestag hat inzwischen beantragt, diese Mittel wieder zu streichen.

Über den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche wird seit Jahren gestritten. Die Gegner argumentieren unter anderem mit der Militär- und der NS-Geschichte der Kirche, die Befürworter stellen vor allem die städtebauliche Bedeutung in den Mittelpunkt. Die evangelische Kirche betreibt am historischen Standort in einem provisorischen Neubau bereits ein Friedens- und Versöhnungszentrum. (epd)

Dass es in der LINKEn auch noch Linke gibt oder gab, zeigt dieser Artikel Horst Schneiders zu Dresden: