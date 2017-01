Campact & US-Schwester MoveOn mit Soros-Dollars gegen Trump

Wir haben es satt!

Bei der Offenbarung der eigenen Soros-Finanzierung scheint es in Deutschland mittlerweile kaum noch einen Schamgrenze zu geben und der Finanz-Moloch versucht auch große Teile der öko-Bewegung zu instrumentalisieren: in einer Mobilisierungs-e-mail schreibt das campact-team um Christoph Bautz ganz offen: “Trumps Amtseinführung ist Anlass für Ben Wikler von Campacts amerikanischer Schwesterorganisation MoveOn.org, eine eindringliche Botschaft an Sie zu richten. …” Und wer die Soros-Mit-Finanzierung beider Oragnisationen angreift und deren Auswirkungen auf die politische Ausrichtung nachweist, der läuft Gefahr fürderhin auch von den campact-Bündnispartnern wie attac, BUND, amnesty … gemieden zu werden. siehe die ganze reihe weiter unten, wo bei der von mir mitunterstützten Demonstration “Wir haben es satt”

campact hinter dem BUND an vorderster Stelle steht. Bei all diesen Organisationen müssten doch spätestens jetzt die Alarmglocken läuten und bei all jenen, die durch die Bewegungsstiftung mitfinanziert werden auch, denn die hängt in diesem Finanzierungs-Geflecht auch mit drin… Nach dem folgenden campact-Mobilisierungsbrief und der Auflistung der MoveOn-Targets in Deutschland kann man über die Finanzierungsfragen einiger deutscher NGOs besonders über die campact-Finanzierung hier Einiges erfahren:

