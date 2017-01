Al-RAFciada, AntiFasIS oder wer attentötet Donald Trump & Marine LePen?

Dies ist das Transkript einer Tonbandaufzeichnung, die während der

Schleyer-Entführung entstand. Die Aufnahme entstand am 12. September 1977.

Schleyer richtet diese Worte an seinen “lieben Freund Helmut Kohl”, er ahnt schon

früh, was passieren wird, obgleich er erst am 19. 10. 77 in Mulhouse im

Elsaß erschossen im Kofferraum eines Autos aufgefunden wurde. Es ist ein

erschütterndes, aber vielsagendes Dokument, wie Mächtige miteinander umgehen,

vor allem dann, wenn ein einst Mächtiger in einer hilflosen Situation ist.

Schleyer wusste im Grunde schon sechs Wochen vor seinem Tod, dass seine

“lieben Freunde” ihn im Stich lassen und auf dem Altar der Staatsräson opfern

würden. Hingewiesen sei allerdings auch darauf, dass er schon 35 Jahre früher

hätte umkommen könenn, denn für gewöhnlich nahm in Heydrich in Prag immer

in seinem Dienstwagen zu seiner Arbeitsstelle mit. Nur an dem Tag nicht, als

Heydrich von tschechischen Widerstandskämpfern getötet wurde. Zuständig

war Schleyer in Prag übrigens u. a. für die “Arisierung” jüdischen Eigentums

in “Böhmen & Mähren” – also ein Schreibtischtäter, wie man so sagt.

Entnommen habe ich das Zitat aus: Helge Lehmann, Die Todesnacht von Stammheim -

Eine Untersuchung, Pahl-Rugenstein Bonn 2012, S. 206 f.

“Lieber Helmut Kohl,

Die Situation, in der ich mich befinde, ist auch politisch nicht mehr

verständlich. Dies veranlasst mich, an meinen politischen Freunde einen Appell

zu richten. Zunächst zur Vorgeschichte. Am 31. Juni 1977 rief mich der

Bundesinnenminister Prof. Maihofer in meinem Urlaubsort Meersburg an, um mir

mitzuteilen, dass ich nunmehr zu den gefährdetsten Personen gehöre und damit

in die Gefahrenstufe I eingeteilt sei. Er bat mich, allen Anordnungen, die

die Polizei treffen müsse, zu beugen. Die daraufhin in Meersburg, Stuttgart,

Köln vom BKA und LKA Stuttgart angeordneten Maßnahmen habe ich korrekt

durchgeführt. Ihre Wirksamkeit kann ich nicht beurteilen. Die Verantwortung

dafür tragen allein die dafür verantwortlichen und kompetenten Stellen. Wie

stümperhaft das Ganze gemacht wurde, beweist der Ablauf des 5. September.

Und die Kenntnis, die ich heute über die ungestörten, obwohl leicht

erkennbaren Vorbereitungen besitze, zeigen mir, wie wenig die Verantwortlichen in

Wirklichkeit über den Terrorismus wissen. Man kann sich nicht nur auf den

Computer verlassen, man muss den Computer durch menschliche Gehirne speisen,

wenn man von ihm richtige Erkenntnisse erwartet (ein Seitenhieb auf Herold,

Anm. v. m. kwp). Ich habe nie um mein Leben gewinselt.

Ich habe immer die Entscheidung der Bundesregierung, wie ich ausdrücklich

schriftlich dargestellt habe, anerkannt. Was sich aber seit Tagen abspielt,

ist Menschenquälerei ohne Sinn. Es sei denn, man versucht mit naiven Tricks

meine Entführer zu fangen. Das wäre zugleich mein sicherer Tod und ich

kann mir nicht vorstellen, dass man zwar die offizielle Ablehnung der

Forderungen scheut, aber Vorbereitungen trifft, um mich still um die Ecke zu

bringen, das man dann vielleicht als technische Panne ausgeben könnte.

Seit man Tag und Nacht berät, ich frage eigentlich worüber noch, hat man

mir den Eindruck vermittelt, man würde die Forderungen annehmen. Alles redet

zudem vom Leid der Familie und bekundet den Wunsch, mein Leben zu erhalten.

Man verlangt aber ständig neue Lebenszeichen von mir und verleugnet die

vorliegenden oder zweifelt die Authentizität grundlos an. Nachdem das BKA,

vor allem bei den vorbeugenden Maßnahmen, eindeutig versagt hat, die

Bundesregierung sich offensichtlich nicht zum Handeln entschließen kann, der

Bundeskanzler, den ich am 23. August in einem von mir erbetenen Termin in Hamburg

die tiefe Sorge der Wirtschaft über mangelnde Sicherheitsmaßnahmen

vorgetragen habe, ebenfalls keine Entscheidung trifft, ist es nunmehr Aufgabe der

Opposition, die Verantworltichkeiten klarzustellen und offenzulegen.

Ich bin nicht bereit, lautlos aus diesem Leben abzutreten, um die Fehler

der Regierung, der sie tragenden Parteien und die Umzulänglichkeit des von

ihnen hochgejubelten BKA-Chefs zu decken. Von diesem Band wird eine Kopie

angefertigt, um sie anderen öffentlichen Stellen zugänglich zu machen, wenn

durch Deine fehlende Reaktion erkennbar wird, dass Dich dieses Band nicht

erreicht hat.

In alter und vertrauensvoller Verbundenheit

Dein Hanns-Martin Schleyer.”

Wie bekannt, nutzte die “alte und vertrauensvolle Verbundenheit” Schleyer

auch nichts. Der “Große Krisenstab”, zu dem auch Kohl gehörte, dachte lieber

über “exotische Lösungen” nach, die u. a. darin bestanden, die Stammheimer

Häftlinge standrechtlich zu erschießen und andere bewährte

rechtsstaatliche Verfahren mehr. Grrrr.

