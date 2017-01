AusgeAVAAZt? Soros & Co kapern mit MoveOn campact & wen dann?

Hier die Mail von Ex-LuftwaffenOberstleutnant Jochen Scholz:

Betreff: “Das Böse ist immer und überall”

https://correctiv.org/recherchen/neue-rechte/artikel/2016/12/30/medien-kenfm-ken-jebsen/

Sehr geehrte Redaktion,

den nachstehenden Kommentar eines Medienanalysten möchte ich Ihnen nicht vorenthalten:

Zu Jebsen als “Neuem Rechten” hat Mathias Bröckers schon umfangreich geschrieben. Die pure Denunziation in dieser Einordnung durch Frau Kohrs wird auch durch die argumentationsfreie Aneinanderreihung von Einzelaspekten verdeutlicht. Es gibt Themen und Gesprächspartner Jebsens, die auch bei rechten Postillen auftauchen. Sie vergisst den Wetterbericht – der ist von links bis rechts sehr ähnlich, nur regional verschieden: ein deutliches Anzeichen für Putins Gleichschaltung der deutschen Medienlandschaft. Bei Kohrs reicht es, 9/11 als US-hausgemacht anzusehen, um rechts zu sein. Mir reicht das, um der Dame eine Selbsteinweisung in die geschlossene Abteilung anzuempfehlen. Denn eine “Gegen-Einordnung” in ein politisches Spektrum fällt aus. Ob sich die Dame als Demokratin sieht? Ob sie sich als “links” empfindet? Als liberal?

Heine sprach mal vom “größten Lump im ganzen Land…”

(Wer ist Heine? Was bedeutet Denunziant? Ob Kohrs das wüsste?)

Mir ist nicht ganz klar, was ein “correctiv” sein soll, dessen Miarbeiter beispielsweise bei der ZEIT publizieren, dem transatlantischen Wochen-Frontblatt, dessen Redakteur Jochen Bittner als ehemaliger Zivildienstleistender gegen einen angeblichen deutschen Pazifismus in einer der führenden amerikanischen Tageszeitungen hetzen darf

http://www.nytimes.com/2013/11/05/opinion/bittner-rethinking-german-pacifism.html?_r=1&

In der Sprache des Erscheinugslandes nennt man solche Typen übrigens “chickenhawks”

Was der vor einigen Wochen verstorbene Karl Feldmeyer, jahrelang in der FAZ zuständig für Verteidigungs- und Militärpolitik, über einen solchen Kommentar geschrieben hätte, ergibt sich aus seinem Leitartikel von 2002, siehe Anhang.

Angesichts ihres Geschäftsmodells und Ihrer Finnanciers interpretiere ich Ihren Auftrag nicht als “correctiv”, sondern als Auftrag zu Erhaltung der Deutungshoheit á la Radio Free Europe/Radio Liberty, für den der Kongress erhebliche Mittel bereitstellt.

“Directs the Secretary of State to: (1) strengthen democratic institutions, the independent media, and political and civil society organizations in countries of the former Soviet Union; and (2) increase educational and cultural exchanges with countries of the former Soviet Union.

Directs the Broadcasting Board of Governors and the Voice of America (VOA) to provide Congress with a plan for increasing and maintaining through FY2017 the quantity of U.S.-funded Russian-language broadcasting into countries of the former Soviet Union, with priority for broadcasting into Ukraine, Georgia, and Moldova.”

https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277

https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-resolution/758/text

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-113publ96/pdf/PLAW-113publ96.pdf

Mit freundlichen Grüßen

Jochen Scholz