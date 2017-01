Trotz Trump Dank Soros weiter im Zeichen Killarys & von der Leichen?

sowie den in der jungen Welt mit über 6 Wochen Verzögerung endlich in Auszügen abgedruckten Beitrag Diane Johnstones vom 19. Dezember, der zum kopflosen jW-Jubel über die Anti-Trump-Demos schön kontrastiert:

“Washington wird in nächster Zeit nicht von Nazis regiert werden, sondern von reaktionären Republikanern, was schlimm genug, aber nichts Neues ist.

In seinem Buch “The Israeli Connection” (1987), 1988 bei Kindler unter dem Titel “Schmutzige Allianzen – Die geheimen Geschaefte Israels” erschienen, berichtet Benjamin Beit-Hallahmi unter anderem ueber das Zusammenspiel von Israel und Saudi-Arabien Anfang der Siebzigerjahre bei der Niederschlagung der damaligen Bewegungen in der arabischen Welt, insbesondere im Jemen und im Oman.

Das ist das Ziel der Strippenzieher hinter den -auch von der jungen Welt bejubelten- Anti-Trump-Demonstrationen in den USA und Westeuropa, mit offiziell gemeldeten mehreren Millionen Teilnehmerinnen, die mehrheitlich kaum wissen dürften, wer sie da vor welchen Karren spannt. Von Soros “Open-Society” über die Ford- und Rockefeller-Foundation lief und läuft die Finanzierung und reicht dann über die “US-Schwesterorganisation von campact” bis in die “Wir haben es satt”-Demonstration in Berlin, wo campact-Ordner Freidenker-Transparente verboten, weil die Positionen vertreten wie Diane Johnstone. Die US-Analystin Diane Johnstone hat dazu bereits am 18. November und am 19. Dezember 2016 geschrieben: es geht um die Aufrechterhaltung der Bedrohungskulisse “Russland”, hinter der besonders die europäischen NATO-Staaten zu zusätzlicher Aufrüstung und Übernahme der unermesslich steigenden Sationierungskosten der US-Army und “Opferung” der zu erwartenden Millionen menschlichen “Kollateralschäden” in Europa gezwungen werden. Der militärisch-industrielle Komplex der USA erhofft sich gigantische Profite aus diesem Kriegsgeschäft, das bei einer von Trump versprochenen Deeskalation bezüglich Russlands erheblich geringer ausfallen würde. Die Trump-Russland-Devise “Mach Geld, kein Krieg” passt einer starken US-Kapitalfraktion nicht in die Kalkulation. Drohende Rückzüge aus Afghanistan, bereits anlaufende tatsächliche US-russische Kooperation bei der Bekämpfung der Killary-Obama-NATO-EU-gefütterten Al-CIAda-IS-Gotteskrieger-Terroristen, die bisher schon drei und mehr Regime-Change-Targets im Interesse dieser EUS-Kapital-Fraktion erledigt haben: Jugoslawien, Ägypten, Libyen und es beim vierten und fünften und sechste in Syrien, im Jemen und in Palästina immer noch versuchen, mit bombiger Unterstützung durch Israel, Saudi-Arabien und Katar. Nicht vergessen darf man dabei die Regime-Change Projekte der USA in Europa (Ukraine, Moldavien …), Latein-Amerika (Nicaragua, Venezuela, Kuba … ), Afrika (Südafrika, Eritrea, Zimbabwe, Tansania usw …) und Asien (China-Uiguristan-Tibet-Innere-Mongolei, Nepal, Pakistan ….).

Mit von der Leichen Kinder kriegen – Familienfreundlich Krieg- & Siegen



(Bitte schauen sie sich im Anschluss auch die Report-Coll-age über das Siegesfeuerwerk der Heinrich Böller-Stiftung an, das die GRÜNEN in und für Griechenland schon mal für die Feierlichkeiten in Kiew probten. Nachdem das Böller-Feuerwerk in Tripolis dann ein solch bombiger Erfolg wurde und auch Damaskus, Aleppo und Kobane so freundlich befeuert wurden …. HaBE ZUM FESTE weitere heitere Texte: z.B. VON DER LEICHEN & andere kurze HaBEdichte: Wenn de Maizière versagt, was soll’s, dann nehmen wir den Olaf Scholz. die standen alle NOCH NICHT in der jungen Welt!!)

Übrigens, wenn ich ein Geheimdienst wär, würde ich ganz viele PEGIDAS anstiften: die Herrschaft schöpft den Unmut und das Volk kaum Verdacht: gut ist es, wenn Opfer über Opfer herfallen und wir schützen dann das Volk gegen das Volk. Und manchmal ist es auch so einfach, die Marschrichtung von außen zu ändern: man muss oft nur ein Wort oder ein-zwei Buchstaben ergänzen oder austauschen: Aus „Wir sind das Volk!“ macht man „Wir sind ein Volk!“ und schon geht es nicht mehr gegen die Obrigkeit sondern um die „Volksgemeinschaft“, zu der dann auch die größten Kapital- & Kriegsverbrecher gehören und aus einer sozialistischen deutschen Arbeiterpartei macht man eine national-sozialistische deutsche Arbeiterpartei mit viel Antibonzen-Wortgeklingel, aus der bolschwistisch-jüdischen macht man eine russisch-muslimische Weltverschwörung und an alte Sehnsüchte und Bedürfnisse anknüpfend lockt man die HARTZ-Armut „aus grauer Städte Mauern“ hin zum „Lebensraum im Osten“ … da ist es nicht weit bis zum friedenssichernden BuWe-NATO-Einsatz mit neuer Lebensperspektive in der E-USkraine, das liegt doch in jeder Hinsicht viel näher als Afhganistan …

nun aber erst Mal

Familienfreundlich Krieg- & Siegen

Wie

Kriege

Ich seltene

Erden auf Erden

Uran, Öl & Mangan

Mit Kinder-Soldaten ?

Die muss von der Leichen

Nicht mit 16jährigen Rekruten

familienentlastend &-freundlich aus-

gleichen

Jetzt dürfen auch die Frauen bluten

Für den Frieden, die Demokratie

braucht man Kinder-Krieger

sieben von der Leichen

so setzte sie Zeichen

ja, so werden wir

weder weichen

noch verliern

wir werden

familien-

freund-

lich

zwischen

Kirche, Kind & Küche

Drohnen-Kriege führn

und weiter Kinderkriegen

& dabei noch Karriere machen

Und so natürlich Siegen,

sprach sie mit ihrem Siegerlachen?

Nein, immer eisern, nur nicht schwächeln,

nur mit einem Sieger-Lächeln

auf den hippen

Bahlsen-Lippen

VON DER LEICHEN & andere kurze HaBEdichte: Wenn de Maizière versagt, was soll’s, dann nehmen wir den Olaf Scholz Veröffentlicht am 23. Dezember 2013 von Hartmut Barth-Engelbart

VON DER LEICHEN

Von der Leichen

Kalt lächelnd

in den Krieg

Geschickt!

Von der Leichen

Kalt lächelnd

über Leichen

bis Täter und Opfer

der Bleichen

Gleichen

INNENKRIEGSMINISTER (der Reserve)

und fällt

dem Thomas

De Maizière

Der Innenkriegsminister schwer

Was solls

Die Sturmflut Flora

ESSO-ESS

Braucht nicht mal einen Helmut Schmidt*)

ders Grundgesetz zerfetzt*)

in Brandt und dann auf Grund gesetzt*)

kein Schill durchstünde diesen Stress

den Terminador braucht es jetzt

Hamburgs Retter

Wenn de Maizière versagt, was soll’s,

dann nehmen wir den

Olaf Scholz

, der lebende Beweis , dass es auch Glatzköpfe gibt,

die niemandem ein Haar krümmen

*)*)*) bereits bei der Schaffung der NOTSTANDSGESETZE durch die große Koalition Kiesinger/Brandt (mehr Demokratie wagen) war Helmut Schmidt vorne mit dabei, als NATO-Unterhändler und FES-Gesandter hat er Portugal noch während der Nelken-Revolution mit dem Einsatz von GLADIO-REinheiten gedroht, falls das land die Stützpunktverträge und die Mitgliedschaft in der NATO aufkündigen sollte ((auch da liegt ein entscheidender Unterschied zwischen Otello de Carvallho und Gregor Gysi)) und für die Berufsverbote haben die OberSozn zusammen mit den Altnazis den schwammigen Begriff der FDGO erfunden, weil ihnen die Verfassung, das Grundgesetz nicht reaktionär genug war.

Fehlt dem Maizière die nötge Schärfe:

statt Olaf Noske der Reserve

gäbs noch den Rhein-Main-Erdogan*)

mit dem der GRÜNE Tarek kann

*)Rhein-Main-Erdogan ist der beliebte Kosename für den ehemaliigen hessischen Innenminister Boris Rhein, der mit dem BLOCKUPY-Kessel dem Olaf Scholz das Vorbild für das Schanzenviertel geliefert hat)

BRIEFBOMBER des Jahres

Seit

Der Ankündigung

Dass amazon künftig

Die Zustellung mit Drohnen

Erledigen will

Macht der Begriff

„Briefbombe“

Erst richtig Sinn

(dass diese Form der Zustellung nach einer Meldung der FR vom 24.12. 2013 zunächst in Afrika erprobt werden soll, ist nur logisch: die US-Drohnen werden dort ja seit Langem erprobt)

Mit dem KRIEG der BIENEN

Dem Frieden dienen

Weil DROHNEN

Ganz gewaltig

Unsrem Frieden dienen

Und weil sie –da entmannt- *)

So uns nicht überfliegen dürfen

Und selbst bemannt nicht stechen

Könnten wie Majas Pazifistelbruder Willi

Will von der Leyen fürderhin die Welt und

Für das Menschenrecht die Fraun befreien

Und so auch die Soldaten schonen

Mit Bienen statt mit Drohnen

Dann gibt’s nicht nur bei Heldentoten

Emanzipierte Frauenquoten

SIE wird das schaffen

Auch bei Waffen

*) unbemannte Flugzeuge dürfen derzeit den deutschen Luftraum nicht be- und überfliegen

HaBE ZUM FESTE weitere heitere Texte:

Und jetzt im Geiste Mandelas der Weihnachtsaufruf der ARBREITERFOTOGRAFIE:

http://www.arbeiterfotografie.com/nordafrika/index-nordafrika-0041.html

Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all ihr Hirten, ihr Männer und Fraun und die nächste FRONTEX-Operation nach HERA heißt HERODES Es kommt ein Schiff geladen

bis an sein höchsten Bord,

trägt Gottes Sohn voll Gnaden,

des Vaters ew’ges Wort. (Ilona Haslbaur hat ein ähnliches Gedicht, aber noch viel dichter geschrieben) Das Schiff ist gesunken Die Bordwand durchsiebt Mütter durchschlagen Töchter verletzt Tank und Motor explodiert Vater und Sohn ertrunken Zu guterletzt Des Vaters Wort, den Hilfeschrei gegen den Sturm gebrüllt, hat das Frontex-Feuer zerfetzt in schwerer See das SOS wie im Veitstanz gewunken als die Nussschale kentert da nahte die Rettung, FRONTEX in Sicht, Frontex feuert, FRONTEX entert Feuer frei, gnadenlos Die Bordwand durchsiebt Mütter durchschlagen Töchter verletzt Tank und Motor sind explodiert Das Boot ist gesunken Vater und Sohn sind ertrunken Touristen fanden die Leichen am Strand Wo des Vaters Wort sich verliert Von den Wellen verwischt was da in den Sand geschrieben stand: Ihr habt uns repatriiert Wir kommen wieder Dieses Gedicht HaBE ich nicht nur im Nachhinein der Ilona Haslbauer gewidmet, ich habe es für alle geschrieben, detren Abschiebung ich nicht mitverhindern konnte. Wir sind am vorläufigen Höhepunkt der schwarz EMMalicierten EMMAnzipation angelangt: ProfiKillerINNen werden jetzt mit SPD-Segen von der Laien in FriedensMissionen geschickt. die versprochnen Frauenquoten bei den Toten gibts ab sofort nicht nur bei den Opfern. Und hier gehts weiter mit LampedEUSA- / Krieg=Frieden-Texten: RIACE, DAS DORF DER FLÜCHTLINGE- wann folgen die Sassi von Matera & der Friedensnobelpreis ? Warum nicht Hessen einfach neu besiedeln? Sachsen ginge auch oder McPom oder RheinlandPfalz oder Brandenburg oder Niedersachsen, Schleswig-Hollstein, Saarland, Oberpfalz und Niederbayern. Im Westen Nix Neuss, im Osten noch viel weniger HaBE Glückwünsche zu Wolfgang Neuss Geburtstag GOLD-Holen mit Schießeisen***: Erhöhte Siegeschancen des neuen Afrika-Corps-Unternehmens “Wüstenfuchs” jetzt NEU! via MALI SPIEGELonline Brot und Spiele . “Ein Glück, dass es den MIXA gibt!” und vergessen Sie dabei nicht Luftschlag – Oberst – Klein – My-Lai Wer Soldaten schickt, muss mit Flüchtlingen rechnen Der deutsche Städtetag hat Grund zur Klage über die Flüchtlingsflut Wer Soldaten Rausschickt & Länder zerbombt Der hat die Folgen einkalkuliert: im Austausch kommen mehr Flüchtlinge als Soldaten nachhause mit oder ohne Zink Sarg Kassel-Calden kann auch mit Türkish Airlines nicht ausgelastet werden. **** Siehe unten Krieg schadet dem Tourismus, leichenvergiftete Strände machen das Mittel- zum Totenmeer. Und zwischen angelandeten schwarzen Kadavern macht Beach-Ball, Skyten, Surfen und Party auch keinen Spaß mehr. Es sei denn die Ballermänner machen auch nach dem Auslandseinsatz im wohlverdienten Erholungsurlaub weiter die Ballermänner. Am Strand von Mallorca muss demnächst mit gehäuften Amokläufen gerechnet werden. Jürgen Drews tritt nur noch mit kugelsicherer Weste und sonst nix auf. **** HaBE einen bombensicheren Tipp für diese PleiteNummer: Nur noch vorher die Frage: hatte Roland Kochs neuer Arbeitgeber Bilfinger & Berger auch in Calden die Finger im Spiel? Mit der neuen Cargo-City bei FRAPORT und der Startbahn Nord hatte Koch ja seinen zukünftigen Spitzenjob sozusagen vorfinanziert. Doch jetzt der heiße Tipp für Kassel-Calden: man könnte Calden zum zentralen Abschiebe-AirPort machen. So weit ab vom Schuss kommen da auch nicht sooo viele Gegen-Demonstranten zusammen wie in Frankfurt. Abschiebung ist das kommende krisenfeste Luftverkehrsgeschäftsfeld. “Raus aus dem sozialen Netz! Ab nach Kassel!” heißt die etwas abgewandelte StädteTags-Entlastungs-Devise (1870/71 hieß das Mal “Raus aus Metz! Ab nach Kassel!”). Da atmen die OBs in Rhein-Main aber so was von auf! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Nach der Melodie “Großer Gott, wir loben Dich”

EKGB (Evangelisches KirchenGesangBuch) Ausgabe 1960, EKKW/Bärenreiter-Kassel Großer Mohn wir loben dich Großer Mohn wir loben dich

unergründet deine Stärke

vor dir neigen Städte sich

Unis, Schulen,Wasserwerke

er waltet, schaltet ab und an

alles kommt von Bertelsmann (Neuer Vorschlag aus den Reihen des Berliner Wassertisches, der ein Volksbegehren gegen den weitern Verkauf der Berliner Wasserbetrieb an RWE, VEOLIA, etc. organisieren will….. einen eigenen Text dazu gibts im Anhang- ganz unten!! Die ursprüngliche Fassung der ersten Strophe lautet so:) Großer Mohn, wie loben dich

Beifall quillt aus unsren Reihen

vor dir beugen Länder sich

Städte, Unis und Parteien

Du waltest, schaltest ab & an

alles kommt von Bertelsmann Wehrmacht nach Afghanistan

Kosovo kriegt Polizisten

Kongo oder Südsudan

Hilfe für bedrohte Christen

oder Juden im Iran

alles schickt der Bertelsmann Nicht direkt der große Mohn

Eggheads, Thinktanks, ToppBerater

auch nicht nur für Gotteslohn

spielt der Pate hier Gottvater

für das große Kapital

ohne Mohn auf keinen Fall Bertelsmann die Kompetenz

mit RTL das Lesen fördern

Selbst wenn ich die Schule schwänz

bei soaps und PornoFictionMördern

e-gefesselt ? Ja auch dann

alles kommt von Bertelsmann schreibt wer grade nen Roman

schreibt ihn möglichst Mohngefällig

denn sonst steht er sehr lang an

die Kritiken sind einhellig

(Honorare meist einstellig)

der kann sehen wo er bleibt

wenn der Mohn ihn nicht vertreibt. Nach einer Kritik im Open-Posting bei INDY-MEDIA musste der Text doch erweitert werden, weil ein(e) anonyme(r) Kritiker(in) mit Recht darauf hinweist, das auch Naomi Klein ihre “Schock-Strategie” bei Bertelsmann veröffentlicht. Der Baal hat einen großen Magen

(der fährt nicht nur den Großen Wagen) Hartmut Barth-Engelbart 26.10.2007 – 12:57 der kann auch solche Kost vertragen

Dithfurt und Naomi Klein

was Profit bringt, kommt mit rein

nur wenn es zu brenzlich wird

wird’s auch wieder aussortiert So was kann der Bertelsmann

und fängt schon in den Schulen an

LesenFördern heißt im Wesen-

tlichen es wir ausgelesen

was ins MohnProgramm nicht passt

wird rausgemobbt, getillt, geschasst. Halleluhjah. Gegen Bertelsmanie gibt’s Mittel aus der APO-Theke HIER FOLGT JETZT DER BERLINER WASSERTISCH-ANHANG:

Liebe (nicht nur) Berliner (und nicht nur) attacies, der Berliner Aufruf zum Volksentscheid gegen die Wasserprivatisierung und das Hintergrund-Material sind so exemplarisch, dass es m.E. nicht nur für Berlin wichtig ist, diese Texte zu verbreiten. Das hat Beispiel-Charakter für die ganze Republik so wie der

Staats(-Bank-)Zirkus Sarazin.

Es könnt in Frankfurt Oder Main

in jedem Kaff in Deutschland sein. Deshalb habe ich euch auch einen Text dazu geschrieben – als

weiterzubearbeitenden “Rohling”. Gruß

HaBE

—– Original Message —–

From: “Hartmut Barth-Engelbart” <Barth-Engelbart@web.de>

To: CK

Sent: Tuesday, October 23, 2007 9:06 AM

Subject: Re: [Attac-berlin-diskussion] Dringender Aufruf an alle

BerlinerAttacis ! Nach GROSS-BERLIN

(wer ist der Nächste?) So

oft

zieht’s

mich hin

mit Lust !

Nach Wien –

zum Schreiben Und voller Zorn

nach Groß-Berlin

es ist zum Schreien weils brennt, noch ist

es nicht komplett am Arsch

jetzt legt die Feuerwehr die Brände

und dreht vorm Löschen noch das Wasser ab

verkaufts privat und sagt “Wir müssen sparen! Ihr wißt,

das Trinkwasser wird knapp!”

und RWE reibt sich die Hände

von Brandenburg versucht jetzt Vattenstörfall

mit der Wannsee-Spree-AG

der RWE das Wasser abzugraben

und mit dem “Himmel über Groß-Berlin”

soll jetzt Wim Wenders für die RWE

in die Berliner Luftschlacht ziehn

geatmet wird in Zukunft nur

mit Hilfe eines Frischluftspenders

wer den nicht zahlt

kriegt CO2 – bei Gott nicht pur !

Die Gratis-Notbeatmung gibts

mit einer leichten Frischluftspur Wir blasen,

Leute es wird Zeit

dem Wowereit

den Wassermarsch! (Es ist ein Graus

zu sehen wie die LINKEN

rechts mitmarschieren

und mit dem linken Bein

nur hinken

hinterher:

hinterher

dann sagen sie uns wieder

Ja, wir waren doch dagegen

Wir warens nicht! Wir schlugen euch nicht nieder

Ihr wißt gar nicht, wie schwer es ist

und immer ist es auch nicht gut,

sich einfach quer zu legen

Wir bremsten ihre Schläge jedenfalls !

Wir haben euch nicht ausgeraubt.

Wir sind auch nicht die Strippenzieher

des Groß-Berliner Bank-Skandals!

Und liegt die SPD mal schief

sind wir das Linke Korrektiv Genossen!?, viel zu lange

haben wir

und viel zu viele haben dran geglaubt

das ist der alte Brie-Käs von der SPD!

der Arzt am Krankenbett des Kapitals. Genossen sagt, wie soll man jemandem erzählen

er soll euch bei der Wahl

beim nächsten Mal

noch wählen

Was tun

wenn dich die eigne Linke linkt

und dich als “Sachzwang” in die Knie zwingt

nach rechts abbiegt und dabei linientreu links blinkt

Was tun ? Hier wird dem Land vorexerziert

was demnächst überall passiert

Der Zirkus Sarazin geht auf Tournee

saraziniert in Sachsen die LB

salto-mortalisiert McPomm

da wird die Linke fast lammfromm

nach Sachsen-Anhalt gibts kein Halten

im Spielplan für die Neuen Kolonien

kommt Brandenburg nicht vor

als Hungertuch rund um Berlin

vielleicht, als Brandenburger Tor

und Thüringen gehört zu Hessen

die neuen Länder kann man glatt vergessen

jetzt kommt der Zirkus in die alten

Was kann ein altesneuesLand

ohne seine eigne Bank

politisch noch gestalten ? So darf der Meister Wowereit

gestützt von rechten linken Krücken

mit den allzeit bereiten Wasserträgern

dem Volk zu Leibe rücken

den Mehrwertschaffern

ihre leeren Beutel leeren

und ihre Konten überziehn

und dann

geführt von Bertelsmann

als Vorstand

der Berlin AG

auch an die Börse gehn und alle Patridioten stehen stramm

und halten freudig still

wenn er uns an die Börse gehen will

an unsre “Deutsche Börse”!! (Frohe Trost-Botschaft an die Kameraden von der NPD:

immerhin geht die Berlin AG an die “Deutsche Börse”! Da kann man nicht meckern. Und Bertelsmann ….

Gegen Bertelsmanie gibt’s Mittel aus der APO-Theke …. Bertelsmann ist ein deutsches Unternehmen und die Deutsche Bank ist eine deutsche Bank Gott sei Dank!) Wenns euch gefällt, nehmts, schreibts um und weiter oder löschts! Gruß

HaBE Die Fortsetzung des Krieges ist die Abfüllung von Flüchtlingen mit NATO-Restmüll & anderen Mitteln. Veröffentlicht am 10. November 2013 von Hartmut Barth-Engelbart Die Fortsetzung des Krieges ist die Abfüllung von Flüchtlingen mit NATO-Restmüll und anderen Mitteln. Weitere Texte werden folgen: Gelernt ist gelernt: Frei nach Breszinski Naturkatastrophen, Kriege & Krisen als Chance nutzen Und wo es keine gibt, da machen wir welche bis wir die bedrohten Völker erst krankenhaus- und schulfrei und dann die Schätze auf denen sie liegen auch noch kriegen und dann kriegen sie noch ne Epidemie und woher sie die haben das weiß man nie Es wird Advent so oder so Nun singet und seid frohoho Das NATO-Portofolio Reichte noch für Polio Kasernenhof-Umerziehung Leerstehende Bundeswehr-Kasernen, Weil die Blitzmädels und –Jungs gerade Zu Land aus gefahren Über die Meere weit auswärts sind und mit Unkraut- & Frontex Schiffe versenken spielen, Dienen als kasernenhof- pädagogische Schlachtfelder Auf denen fürderhin Der ziwillige Umerzieh-Dienst Abgeleistet werden kann Sofern die freiwillige Polizeireserve Nicht bereits tätig ist: Integrationsschulung zur Rückkehrvorbereitung Denn dann herrscht zu Hause überall EUROrdnung & NATOkommando auch ohne Drohne & TransÜberfall aus rauher Kehle Einsatzbefehle in DEUrengelfranzösisch Bisweilen auf Spanisch Italienisch ein wenig Europäisch versteht sich Für eine Übergangsfrist können Vorarbeiter und Ingenieure im Werksvertrag aus den neuen Ostkolonien die Rückflüchtlinge auf Russisch in die Grube schicken So wird der Einsatz eingeborner Kräfte in den KupferGold-Uran-Platin-Bauxit-Tantal- & Coltan-Gruben an Öl- & GasBohrlöchern & in Wracking-Beben optimiert mit Caritas & Menschenrecht auch wenn sie beim Graben in Seltenen Erden mongolisch vereinigt seltener werden Wenn wir schon hunderttausende massakrieren lassen & so Millionen in die Flucht geschlagen haben um sie in unsren Umerziehungs-Lagern anzufüttern dann brauchen wir dazu doch etwas Karitas nach all dem Gas und nach dem schwarzen Bundeswehr- auch etwas rotes Kreuz Und zur Linderung von Not und Seuchen (nun ja, so ist das Leben in unseren Befreiungskriegen eben) – wir wollen doch die Opfer auch die kollateralen nicht so enttäuschen Darum haben wir entschieden: Jetzt gibt es in den weiten von Leben befreiten Gebieten statt Friedensgebeten mit Giftgasraketen Befreiungs-Drohnen Al-CIA-ida-Kolonnen Al-Nusra zum Schluss …. statt Dauerbeschuss Na endlich zum Feste was sind wir so froh steuerlich absetzbar Sponsoren-bespendet aus NATO-Beständen EURO-Reste Damit bis zum Neujahr die Lage sich wendet : Sani-Einheiten von medico NUN SINGET UND SEID FRO-HO-HO HaBE zum Advent 2013 geschrieben Günstig an der Lage ist, dass man gleichzeitig ein schlechtes Gewissen im Volk herstellen und rassistische Pogromstimmung fördern kann und beides in eine nützliche Kreuzzugsmentalität ummünzt. Und die so unter Druck stehenden Flüchtlinge werden notgedrungen sich instrumentalisieren lassen. Denn der Staat, der sie hat aushungern und ausbomben lassen, erscheint hier mit dem Heiligenschein des Retters und Beschützers vor dem bösen rassistischen Volk. Und hinter diesen Beschützer stellen sich dann auch viele gute Menschen, die noch kurz voher bemerkt hatten, dass es eine rassistische Querfront von der SPD und der CDU über eine PolizeiGewerkschaft bis hin zu NPD und Republikanern gibt. Wer die Interviews im Hessischen Fernsehen/ Hessenschau am 9.11. mit dem Hanauer Sozialdezernenten Weiß-Thiel und dem Sprecher der Polizeigewerkschaft und Hessens Innenminister Boris Rhein gesehen hat, weiß was ich meine: alle Drei posaunen laut über den rapiden Anstieg der “Verdächtigen” unter den (durch EU-IFW-EZB-Auflagen produzierten- Anm. HaBE) Armutsflüchtlingen aus Rumänien und Bulgarien und – wörtlich – aus der Gruppe der Roma. http://www.hr-online.de/mobil/nachrichten/sd/49423475

HaBEs Offener Brief an Klaus den Geiger zum NATO-Oliv-GRÜNEN-Plan für “Das andere Griechenland”

Oder wann &wie wird Griechenland von der NATO befreit ?

Veröffentlicht am 12. März 2012 von Hartmut Barth-Engelbart

http://www.barth-engelbart.de/?p=1258

Kölner NATO-oliv-Grüne & ebensolche Heinrich-Böll-Stiftung sponsern:

“Das andere Griechenland” –

Köln – 25. März

Wenn das Mal keine Drohung ist!

Wie weit ist es denn von Belgrad bis Athen ?

Von Kundus bis nach Kalamata,

von Tripolis nach Tripolis,

von Homs bis über Kreta ?

Frag den Opa, sagt der Vater,

der Schmeling überlebte nur

weil Max erkrankt war an der Ruhr !

Der Enkel fragt nach Wanne-Eikel,

nach Ruhrstadion und Loveparade,

und nicht wie es dem Kranken geht,

die Ruhr fließt doch durch Duisburch ?

da muss jetzt auch der Papa durch.

Von Heimatkundus keine Spur!

Was sach ich meinem Kinde nur ?..

dem Vater wird das Thema heikel,

der Fall- ist doch kein Rettungsschirm,

das kann die Jugend nur verwirrn,

der Opa tut kein Wort verliern!

“Zum Springen warst Du nur zu feig! Gell?”

Der Vater denkt: oh Schreck, oh Graus,

die Enkel kriegen‘s besser raus.

Jetzt schaltet er und zappt ganz schnell

von heute hin zu RTL

und ganz egal, was er auch sieht ,

da gibt’s kaum einen Unterschied.

Dort wo der Höchsten Wille waltet

sind wir Gottlob auch gleich

geschaltet ?

Lieber Klaus von Worchem,

lieber “Klaus der Geiger”,

diese Ankündigung habe ich in meiner Mailbox gefunden und bin -ganz offen gesagt- entsetzt und HaBE deshalb auch gleich meinen in Eile geschriebenen Offenen Brief an Dich angehängt. Aber zunächst Mal die Ankündigung. Klingt zunächst doch SUUUUPER, richtig schön alternativ !! :

08.03.12 | Kreisverband Die Grünen KölnVeranstaltungshinweis: DAS ANDERE GRIECHENLAND – Griechische GRÜNE informieren über Projekte solidarischer Ökonomie. An diesem Abend wird weniger über Sinn und Unsinn von Staatpleitenabwendung und Eurorettung gesprochen als über praktische,

solidarische, wirtschaftliche, kleine Projekte. Der Maschinenbauingenieur und Energiespezialist Xenokon Zisis initiierte einen Tauschring und eine Landbesetzung in Thessaloniki. Er bekämpft Depression, Perspektivlosigkeit und destruktive Wut in seinem Land. Er wird das 3-Punkte-Programm der griechischen Grünen erläutern. Der Ökologe und Wanderer Thanassis Makris ist Grüner Abgeordneter der

Region Kavala-Komotini. Er bekämpft die Zerrüttung der griechischen

Landwirtschaft, indem er ökologische Projekte fördert und regionale

Handelsnetze knüpft. Über »solidarische Ökonomie« werden Sven Giegold, Grüner

Europababgeordneter und Experte auf diesem Gebiet sowie Heinz Weinhausen

(Institut für Neue Arbeit, Köln-Mülheim) sprechen. Kabaretteinnlage von und mit Wilfried Schmickler. Musik mit Klaus dem Geiger, Angelika Sheridan (Quer- und Bassflöte), Nondas Ladas (Bouzouki, Gitarre) , den “Rebelli” und den jungen

TänzerInnen der griechischen Gemeinde Köln (Nikos Thanos).

Begrüßung durch Innenstadt-Bezirksbürgermeister Andreas Hupke.

Zeit und Ort: Sonntag, 25. März, 18:30 Uhr in der Lutherkirche (Kölner

Südstadt), Martin-Luther-Platz 4. Eintritt 5 €, Ende offen.

In Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung, unterstützt von dem

Nikolaus-Gülich-Fonds der Kölner GRÜNEN, der Stadt Köln, der

Initiativgruppe Griechische Kultur (POP), dem Institut für Neue Arbeit

Köln (INA) und der Brachlandinitiative NEULAND Köln.———————————————————————–

http://www.gruenekoeln.de/kreisverband/veransaltungshinweis-das-andere-griechenland-griechische-gruene-informieren-ueber-projekte-solidarischer-oekonomie.html?PHPSESSID=93527290dcddf65c61a244becad3468a

In Gedanken an unser gemeinsames Abendprogramm bei der Verleihung des Aachener Friedenspreises am 31.8/1.9. 2011 wünsche ich den TeilnehmerINNEn der Kölner Veranstaltung wie dem ganzen griechischen Volk (dem unseren nicht weniger) , dass Griechenland nicht so begrünt wird wie Jugoslawien, Irak, Afghanistan, Libyen, Somalia und diese Events nicht so mit Ralf Füchs’ Böllerschüssen gefeiert werden wie seit den Mitte-End 90ern unter den Fischer-Raubfang-NATO-Kreuz-Feldzügen, die die Außenministersstaatssekretärin und jetzige NATO-Olivgrüne außen-kriegspolitische Sprecherin der GRÜNEN BuTa-Fraktion Kerstin Müller mitgestaltet hat und jetzt weiter-& wieder propagiert. Die Heinrich-Böll-Stiftung war schon damals eine NATO-Raub-Kriegsanstifterin, so wie die HBS-Comgagnons im ThinkTank des Außenamtes seit Joschka Fischer, wo der Füchs’sche Ex-KBW-ZK-Kollege Hans-Gerhard (Joscha) Schmierer zusammen mit der Ex KBW-Juristin Birgitt Laubach seit weit über 20 Jahren jeden Überfall zum “völkerrechtlich gedeckten” robustmandateten Humanitären Eingreifen umschreiben.

Wenn Ralf Füchs’ Böller-Raketen-Laden von einem “anderen GRIECHENLAND” spricht, ist äußerste Vorsicht geboten, denn das andere Jugoslawien, der andere Irak, das andere Afghanistan, das andere Libyen … das von ihm und seinen Konsorten angestrebte andere Syrien,-

schau’s Dir an..

die Trümmerfelder-Leichenhaufen sind der Plan

zur Neugestaltung des Iran

und dann ist die Befreiung Weißrusslands

und dann auch Tibets dran…

Nun klar doch, die Vorherrschaft des Dollars in der Welt

geht nur gemeinsam mit dem EURO-Geld

und wenn man China voll umstellt …..

auf NATO-GRÜN-Ökonomie.

Ob mit ob ohne Demokratie

dem Kapital ist das egal,

Hauptsache DASS

& ganz gleich

WIE …

Es funktioniert zunehmend schlechter mit dem Ersatz des Goethe-Instituts durch eine Niederlassung der Heinrich-Böll-Stiftung. In den meisten Ländern wurde die Rolle der Goethe-Institute schon erkannt , man machte auch Unterschiede zwischen den Chefs und den dort Arbeitenden. Das Goethe-Institut in Thessaloniki sollte wegen der verweigerten Entschädigungszahlungen der Budesrepubklik an griechische und italienische NS-Besatzungsopfer zwar gepfändet werden, aber die Belegschaft wollte niemand in Geiselhaft nehmen…

(obwohl es da nicht soooo wenige dienstliche DoppelfunktionärINNEN gibt, die beim AA und beim BND auf der Gehaltsliste stehen).

Der Heinrich-Böll-Stiftung gehen leider immer noch zu viele Menschen & Völker & Länder auf den Leim. Das ist mit der HBS wie mit des Kaisers neuen Kleidern: wer sie anders sieht als die FES, die KAS, die FSS, die FNS und die Goethe-Institute, der muss endlich nur dranglauben – so wie die Sachsen an Bonifatius, Karl den Großen und den Papst in Rom.

Die Griechen müssen das NATO-Kreuz von der Akropolis herunterholen wie einst das Hakenkreuz auch, und sie müssen die Nato-olivgrünen aus dem Land werfen und verhindern, dass diese hinterrücks wie schon einmal einen Militärputsch nach GLADIO-Plänen gegen das Volk inszenieren. (Die entsprechenden Frühwarnungen kamen schon aus dem Pentagon: man müsse mit einem Militärputsch rechen, wenn die demokratischen Parteien die Lage nicht in der Griff bekämen. Nunja , deutsch Polizei hilft dabei schon kräftig mit und nicht nur Finanzbeamte aus Brüssel).

Und wieder droht ein solcher Putsch organisiert zusammen mit den größten Blutsaugern aus der griechischen Oberschicht. (die ihre Steuern hinterziehen, in den Staaten oder auf ihren Superjachten residieren und zusammen mit den deutschen und den EURO-Banken und auch ihren das Geld aus unsren Steuern abkassieren. Und wir sollen wie die Griechischen kleinen Leute heute und morgen und übermorgen die Gürtel enger schnallen, bis wir uns selbst strangulieren…

Ich würde diese Veranstaltung auch bei guter Gage nicht unterstützen …

Dem Gegner sollte man als Künstler sich entgegenstellen

sich auch das Brotlos nicht mit Butter schmieren lassen

und so sich auch vom Gegner nicht benützen

lassen

Ruhig Blut, die Griechen werden Dich nicht hassen

sie würden Dich vor ihrem Zorn beschützen!!

auf dem Syntagma-Platz die Massen

die singen Mikis’ Lieder in den Parks und Gassen

vom Bosporus, bis Zypern und auf Kreta

seit über sechzig Jahren singt hier dieses CREDO jeder

was interessiert die dort Dein linker Name

wenn Mikis singt und dirigiert

und Glezos mit “Empört euch” führt

die beiden Alten zeigen uns

mit Kopf und Herz:

das ist der Weg, da geht es VORWÄRTS

und das, das heißt auf Griechisch:

PAME!!!!!!!!!!!

Es war schön mit Dir in Aachen

das Friedens-Preis-Programm zu machen

Dein

HaBE

Nachbemerkung:

Klaus, sing dort, spiel dort und wenn Du mit den Anderen zusammen für das was du singst und spielst auch noch eine Gage von den GRÜNEN kriegst, ist das ne tolle Sache, denn alles, was von dort an Geld für die Kriegspropaganda abgezogen wird und in eine Propaganda gegen ihre Raubkriege investiert wird, ist Friedensgewinnbringend angelegt.

Wenn mich der Heinz Weinhausen eingeladen hätte, ich hätte erst Mal ein paar Stunden oder Tage Bedenkzeit gebraucht bei den hier aufgeführten Veranstaltern und Sponsoren… und dann eventuell trotzalledem auch zugesagt.

In der allergrößten Not, schmeckt Butter auch mal ohne Brot

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing, ist ein nicht ganz so einfach Ding : Schramm und Rether habens ja auch nicht abgelehnt in die Anstalt zu gehen… nur muss man schon sehen, wann wird es Zeit da wieder rauszugehen… Schramm ist ja bereits als geheilt entlassen.

Beteiligt Euch am Dauerthema Jugend und verbreitet den Aufruf der arbeiterfotografie, der die leider die Zusammenarbeit gekündigt hat





Meine Zeit – Meine Welt

Einsendeschluss gibt es keinen

Wir brauchen Alltagsreportagen aus der Sicht des Alltäglichen und Allnächtlichen, Lichtbilderbücher und Zelluloid-Streifen mit Lichtblicken und Perspektiven, die immer erst entstehen können und keine neuen Trugbilder sind, wenn Ihr Youngsters Eure Lage wirklich erkennt und nicht nur unter ihr begraben bleibt, verschüttet werdet… Ihr könnt Euch erheben, dass die Objektive die Lage in den Fokus kriegen und Ihr Euch eine Übersicht, eine subjektive mit Objektiv objektivierte Übersicht verschafft. Zeigt Eure Wünsche, Sehnsüchte, Probleme beim Leben, Arbeiten, Spielen, Tanzen … (Hartmut Barth-Engelbart zu „Jugend und Zukunft“)

Alle sind eingeladen, sich am Jahresthema Jugend »Meine Zeit – Meine Welt« zu beteiligen. Es können Einzelfotos, Serien, Montagen, Collagen oder Plakate und Videos (max. fünf Minuten) eingereicht werden – in Farbe oder s/w.

mehr hier: http://www.arbeiterfotografie.com/jugend