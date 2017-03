Das HaBE ich Fidel fest versprochen: siempre para y con la gente!!

http://www.barth-engelbart.de/?p=819

Erfreuliche Nachrichten aus Latein-(Zentral-)Amerika: dem langanhaltenden Widerstand der indigenen Völker und ihrer Verbündeten in Costa-Ríca íst es nach der Rettung des Rio General nun auch gelungen, die geplanten Wasserraub- und Vergiftungsprojekte am Rio Sonador, am Rio Convento gegen die United-Fruit-Nachfolger DelMonte, Chiquita, Dole, PalmaTica usw.. zu Fall zu bringen. Die Boruca und die Terribe kämpfen seit über 15 jahren gegen diese Projekte

und ein Bisschen konnte ich sie dabei unterstützen. So freut mich ihr Erfolg um so mehr. Über diesen Kampf habe ich seit 2007 geschrieben und dazu eine Fotoreportage gemacht. Die Links am Ende des Artikels.

Jetzt kommt vom Team Noticias del Sur diese Siegesmeldung:



Liebe FreundInnen

Vorweg möchten wir eine sehr gute Nachricht mit Euch allen teilen: Es steht jetzt fest, dass der lange und harte Kampf vieler Menschen in Longo Mai und in ganz Costa Rica gegen die Wasserkraftwerke saftige Früchte bringt. Die Behörden erlauben es den Kapitalisten bzw. Initianten dieser Projekte nicht, unsere schönen, tropischen Bergflüsse Convento und Sonador nebst vielen anderen Flüssen in der Region zu zerstören. Ein Beweis mehr, dass Widerstand der Mühe wert ist! Wir laden Euch ein in den geretteten Wassern zu baden: www.sonador.info und https://es-es.facebook.com/riosvivosmovimiento

SVP-INITIATIVE? NEIN DANKE. Fast hätten wir hier in der Ferne dieses schändliche Ansinnen des populistischen Milliardärs übersehen. Zwei Texte hierzu im word-Anhang: "NOTICIAS160226″.

"Atom Alarm rot" von Manlio Dinucci illustriert, wie NATO-Regimes – in diesem Fall Italien – das Leben der Menschheit auf´s Spiel setzen…

Am Schluss dieses Textes findest Du Web Sites, die vielleicht von Interesse sind.

Weitermailden an FreundInnen und Bekannte ist mehr als willkommen.

Möchtest Du keine weiteren Versände mehr erhalten, lass es uns bitte wissen.

Ganz besonders interessiert sind wir an Vorschläge, wie sich jede/r von uns in die Weltgeschichte einmischen kann – eine gute Therapie gegen die herrschenden Ohnmachtssyndrome.

Das Team von Noticias del Sur

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

NOTICIAS DEL SUR – SVP-INITIATIVE? NEIN DANKE!

INHALT, CONTENIDO, CONTENT, INHALT

I ESPAÑOL

II ENGLISH

II DEUTSCH

IV WEB SITES, PAGINAS WEB, BLOGS

I ESPAÑOL

Queridas amigas, queridos amigos

Nos gusta confirmar la buena noticia que la lucha larga y dura de la gente de la Zona Sur de Costa Rica esta dando frutas. Se confirmó que las instituciones del gobierno rechazan los proyectos hidroeléctricos que amanazaron nuestros lindos ríos Convento y Sonador y muchos otros ríos de nuestra zona. ¡La resistencia si vale la pena! Les invitamos bañarse en las aguas salvadas – vea: www.sonador.info y https://es-es.facebook.com/riosvivosmovimiento

En el anexo word "NOTICIAS160226″ el brillante Alfredo Jalife explica como los banksters o sea los magnates del mundo de las finanzas o sea los dueños del mundo occidental intentan controlar nuestras mentes y sembrar más sufrimientos, conflictos y guerras en esta estrella azul que llamamos tierra.

Además viendo los ataques del imperio y de las cleptocracias locales contra el progreso de los pueblos de América Latina vale recordar el golpe frustrado contra el gobierno de Venezuela hace un año. Estarían gestionando otro golpe? Vea también el anexo word "NOTICIAS160226″

Al final de este archivo se encuentran unos sitios web que pueden interesarle.

¡Nos alegramos si se reenvía este envío!

Siempre bienvenidos sus comentarios e ideas, en particular sobre como el ciudadano de pie puede influir la historia.

El equipo de "NOTICIAS DEL SUR"

II ENGLISH

Dear friends

First off we’re glad to confirm the good news of the last mailing: the hard and long fight of the people of the Zona Sur of Costa Rica against hidroelectric powerplants bears fruits. The government institutions have not allowed these projects to destroy our magic tropical forest rivers Sonador and Convento and many other rivers in our region. This is yet another proof that resistance is worth your and our while! We invite you to bathe in the saved waters – see: www.sonador.info and https://es-es.facebook.com/riosvivosmovimiento

Also in Syria occur some devolopments which may allow us to hope that its people and those of neighbouring countries might be saved from EUSANATO-terrorism some day and live in peace again. See anexed word file "NOTICIAS160226″, articles by the Saker and by Israel Shamir.

And at the very end of this mailing you´ll find some web sites which might interest you.

Re-forwarding of this information is very welcome!

We are very interested to receive your comments and ideas, particularly how we only seemingly powerless individuals can influence history in a positive way.

The team of "NOTICIAS DEL SUR"

……………………….

III DEUTSCH

Liebe FreundInnen

Vorweg möchten wir eine sehr gute Nachricht mit Euch allen teilen: Es steht jetzt fest, dass der lange und harte Kampf vieler Menschen in Longo Mai und in ganz Costa Rica gegen die Wasserkraftwerke saftige Früchte bringt. Die Behörden erlauben es den Kapitalisten bzw. Initianten dieser Projekte nicht, unsere schönen, tropischen Bergflüsse Convento und Sonador nebst vielen anderen Flüssen in der Region zu zerstören. Ein Beweis mehr, dass Widerstand der Mühe wert ist! Wir laden Euch ein in den geretteten Wassern zu baden: www.sonador.info und https://es-es.facebook.com/riosvivosmovimiento

SVP-INITIATIVE? NEIN DANKE. Fast hätten wir hier in der Ferne dieses schändliche Ansinnen des populistischen Milliardärs übersehen. Zwei Texte hierzu im word-Anhang: "NOTICIAS160226″.

"Atom Alarm rot" von Manlio Dinucci illustriert, wie NATO-Regimes – in diesem Fall Italien – das Leben der Menschheit auf´s Spiel setzen…

Am Schluss dieses Textes findest Du Web Sites, die vielleicht von Interesse sind.

Weitermailden an FreundInnen und Bekannte ist mehr als willkommen.

Möchtest Du keine weiteren Versände mehr erhalten, lass es uns bitte wissen.

Ganz besonders interessiert sind wir an Vorschläge, wie sich jede/r von uns in die Weltgeschichte einmischen kann – eine gute Therapie gegen die herrschenden Ohnmachtssyndrome.

Das Team von Noticias del Sur

