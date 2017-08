“Ich habe die imperialen Kriege so satt …” Usrula Behrs Anti-Kriegsbilder

ISIS Hunters

I`m born here, I will die here

Direktor des Palmyramuseums, geschächtet von ISIS-Faschisten und an einem Straßenschild angebunden und umgebracht worden. R.I.P.

IS-VIP-Bereich für die üblichen Claqeure wie Tommy Aders, Schwenck, Saoub, … Röpcke, Mettelsiefen, Sydow, …, zusammengefasst als MSM-Fake-News und ihre willfährigen Regime-Change Kriegspropagandisten …

Dr. Khaled al Asa ad, der Direktor des historischen Museums von Palmyra, bestialisch ermordet wie hunderte andere Gefangene auch in Palmyra durch ISIS und einem heimischen aufgepeitschten „FSA“-Mob.

Ich habe festgestellt die Leinwand ist zu klein um das alles festzuhalten was mir über Palmyra vorschwebt. Es wird eine Serie entstehen. Unter anderem sollen noch Porträts von ermordeten Zivilisten und gefangenen Soldaten bei der Invasion von FSA-ISIS in Palmyra entstehen,…ähnlich wie bei Dhuhur.

https://urs17982.wordpress.com/2016/02/05/bilder-einer-geplanten-ausstellung-ausschnitte-syrien-artwork-syria/



Die westliche Wertegemeinschaft

Aus einer Dreierserie

Rebellen und der Rebellenmob

Menschliche Bestien

