“Holocaust ist die neue Religion”- Abi Melzer zur Instrumentalisierung des Holocaust

Erklärt man indigenen Latein-Amerikanern, nordamerikanischen Indianern, Afrikanern, Australiern und Asiaten die Einmaligkeit des Holocaust, des industriellen Massenmords an europäischen Juden, kommt als Antwort zunächst meist ein nachdenklicher Blick und dann die Aufzählung ungezählter Holocausts in den genannten Kontinenten.

Auch der in Ruanda-Burundi, den Abraham Melzer in seinem Buch “Mit Feuer und Blut” erwähnt (siehe unten) , dabei aber zu erwähnen vergisst, dass dieser Holocaust das Ergebnis deutschen Kolonialismus und deutscher Ost-Afrika-Mission ist, die aus zwei sozialen Schichten eines Volkes zwei “Rassen” machten und dabei die “höherwertige”, besser genährte, reiche als Kalfaktoren, Antreiber, Auspeitscher, Scharfrichter einsetzten, die Tutsi über die Hutu…

Besonders die Schwarzafrikaner korrigieren die Singularität des innereuropäischen Holocaust: Leopold (der Schokoladen- und Kautschuk-König von Belgien aus dem Hause Sachsen-Gotha, der vom russischen Zaren vorgeschlagene König von Griechenland, das von den Westalliierten der Heiligen Allianz stattdessen mit Hilfe einer bayrischen Troika und 3.600 “Strafbayern” die Republik zerschlagen und die Monarchie unter Otto von Wittelsbach und die bayrische Finanzverwaltung aufgezwungen bekam).

Leopold also, der Privateigentümer von Kongo-Leopoldville ließ über 10 Millionen Kongolesinnen jeden Alters abschlachten … (siehe unten bei Abi Melzer) aber auch die anderen Holocauste liefen auf technisch höchster Stufe: bei der Abschlachtung der Ostafrikanischen Stämme um die Jahrhundertwende, bei der Abschlachtung der Herero, bei der Liquidierung von 1,5 Millionen indonesischer Kommunisten und Sympathisanten, durch die US-Dienste und ihre Indonesischen Helfer… waren die Opfermassen den modernsten Waffen der Mörder weit unterlegen.

Die tatsächliche Singularität des innereuropäischen Holocaust liegt nicht in der Industrialisierung des Massenmords an den Juden. Der europäische Holocaust ist nur deswegen singulär, weil hier Menschen des eigenen Kulturkreises, der eigenen Hautfarbe systematisch vernichtet wurden. Der Opiumkrieg, der Boxeraufstand, der Maji-Maji-Aufstand … überall waren die Opfer Nicht-Weiße und in der Regel nicht Mitglieder der christlich-jüdischen Konfessionen – abgesehen vom Völkermord an den Armeniern, denen der Hilfeschrei in Richtung des Glaubensbruders und deutschem Kaisers auch nichts nützte, denn der war mit der Türkei im Bunde.

Hier jetzt der Ausschnitt aus Abi Melzers Buch:

MIT FEUER UND BLUT – Ein anderer Blick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt, Cosmics Verlag, 280 Seiten, 20,–€

” …. Insgesamt wurden fast sechs Millionen Juden aus Europa ermordet. Aber auch wenn es nur fünf Millionen gewesen sind, wie manche Historiker und Querulanten behaupten, ändert das nicht das Geringste an der Ungeheuerlichkeit des Verbrechens. Unter den Opfern waren etwa 3 Millionen Juden, in Polen umgebracht, in der Regel vergast. Die ungeheure Zahl der Opfer, in so kurzer Zeit umgebracht – der Mord am Fließband – schuf den Ausdruck „industrieller Massenmord“. Etwa drei Fünftel der Juden in Deutschland konnten dem Massenmord durch Auswanderung entkommen. Von 1933 bis 1941 erreichten insgesamt etwa 55.000 deutsche Juden Palästina – sie stellten etwa ein Viertel aller jüdischen Einwanderer in dieser Zeit dar. Dieses Viertel war aber vermögend und sorgte für ein Aufblühen der Infrastruktur im Land, für neue Fabriken und dementsprechend für Arbeitsplätze. Hauptsächlich natürlich jüdische Arbeitsplätze. Ich halte es für nötig hier eine kleine Pause einzulegen und den „industriellen Massenmord“ an den Juden, die Shoah, Holocaust oder wie man diese Ungeheuerlichkeit noch nennen mag, im Verhältnis zu anderen Massenmorden in der Geschichte zu betrachten. Von jüdischer und zionistischer Seite wird uns ununterbrochen gepredigt, dass der Massenmord an den Juden „einzigartig“ war. Das ist leider nicht der Fall. Der Holocaust ist nicht der einzige Massenmord bzw. Völkermord in der Geschichte. Es ist sicherlich „einzigartig“ in seiner industriellen Durchführung, in der Perfektion von Massentötungen und in der buchhalterischen Erfassung fast aller Opfer. Aber es war nicht der erste Völkermord in der Geschichte. Und auch nicht der Letzte. Die meisten Genozide sind mit der Geschichte des europäischen Kolonialismus verbunden. Sie sind ein wesentlicher Teil des Systems der Plünderung, Ausbeutung und Unterdrückung gewesen und sind es immer noch. Diese Massaker werden gerne vergessen: Allein in Haiti wurden von der spanischen Kolonialmacht schätzungsweise 1,1 Millionen Menschen der indianischen Urbevölkerung innerhalb von zwanzig Jahren umgebracht.

Auch in Nordamerika wurden die indianischen Völker systematisch massakriert. In mehr als 30 Indianerkriegen wurde ihre Zahl auf 200.000 reduziert. Es wurden 371 Verträge abgeschlossen und ebenso viele gebrochen. Immer mehr wurden die restlichen Indianer in landwirtschaftlich kaum nutzbare Reservate gedrängt. Die Indianer galten als barbarisch und unzivilisiert – so wie die Araber in der zionistischen Propaganda. Der größte Völkermord in der Menschheitsgeschichte ist weitgehend aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht und vom Genozid an den Juden verdrängt worden: Man brauchte im neuen 20. Jahrhundert Gummireifen für Autos. Den dazu nötigen Kautschuk gab es nur als Naturprodukt, das man seinerzeit nur aus Afrika, speziell aus dem Kongo, und Südamerika importieren konnte. Der belgische König Leopold II. war persönlicher Eigentümer eines Teils der damaligen belgischen Kolonie Kongo (ein Gebiet, das freilich größer war als ganz Europa). Um seinen Besitz mit größtmöglicher Effizienz auszubeuten, ließ er die Einheimischen für sich arbeiten, jedoch Nordamerikanische Indianer auf der Flucht als Sklaven. Sie wurden mit brutaler Härte gezwungen. Es war üblich die Frauen der Arbeiter zu vergewaltigen und Kindern Füße und Hände abzuhacken. Es gibt genügend Fotos, die diese Praxis belegen. Bei Anzeichen von Rebellion wurden ganze Dörfer abgefackelt – man war sehr erfinderisch, wenn es darum ging, zu töten, ohne teure Munition zu verschwenden. Dieser Genozid zog sich über fast zwanzig Jahren (1890-1908) und kostete schätzungsweise 10 Millionen Menschen das Leben. Das ist eine größere Zahl als die von sämtlichen Toten des Ersten Weltkriegs und fast doppelt so groß wie die Zahl der von den Nazis ermordeten Juden. Auch der Völkermord an den Armeniern darf nicht vergessen werden, auch wenn seine Erwähnung in der Türkei strafbar ist. Bei Massakern und Todesmärschen in den Jahren 1915 und 1916 starben über 1,5 Millionen Menschen, fast zwei Drittel des armenischen Volkes94 Leopold II. (* 9. April 1835 in Brüssel; † 17. Dezember 1909 auf Schloss Laeken

94 Bei den Juden war es „nur“ ein Drittel des gesamten Volkes. Im Verhältnis dazu haben die Armenier mehr verloren. Fast vollkommen vergessen ist der Völkermord an den ukrainischen Bauern. Nach Berechnungen der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften, die im November 2008 veröffentlicht wurden, betrug die Opferzahl in der Ukraine ca. 3,5 Millionen Menschen. Andere Schätzungen gehen von 2,4 Millionen bis 7,5 Millionen Hungertoten aus. Der britische Historiker Robert Conquest beziffert die Gesamtopferzahl auf bis zu 14,5 Millionen Menschen. Dabei werden neben den Hungertoten auch die Opfer der Kollektivierung und Entkulakisierung und der Geburtenverlust hinzugerechnet. Neuzeitliche Genozide wie in Ruanda und in Kambodscha beweisen, dass die Menschheit aus der Geschichte immer noch nichts gelernt hat. Die Massaker im sich aufl ösenden Jugoslawien zeigen es auch. Trotz dieser Fakten wird immer wieder, besonders von den Zionisten und ihren Helfern und Helfershelfern wie zum Beispiel die Antideutschen, von der Singularität von Auschwitz gesprochen und dieser Begriff wird instrumentalisiert wie kein anderer. Jeder Völkermord ist einzigartig und keiner gleicht dem anderen, aber die zionistische Propaganda versucht den Juden und der Welt einzureden, dass alle Völkermorde, die es vor dem Holocaust und nach dem Holocaust gegeben hat, nichts sind im Vergleich zum Holocaust. Massenmorde können aber nicht aufgerechnet werden und schon gar nicht kann ein Massenmord neues Unrecht oder andere Massenmorde rechtfertigen. Und aus diesem Grunde kann der Holocaust niemals die Nakba, die Vertreibung und Ermordung von unzähligen Palästinensern, rechtfertigen oder gar entschuldigen. Solche Versuche widersprechen ganz und gar der jüdischen Logik und jeder anderen Logik. Das gibt das jiddische Sprichwort wieder: Für das Gewesene gibt der Jud nichts. Die Juden sind eigentlich ein pragmatisches Volk, das zwar einerseits sich an Unglücke, die vor zweitausend Jahre passiert sind, erinnert, andererseits aber immer in die Zukunft blickt und sich mit jeder Situation abfindet. Der ewige und permanente Rückblick auf die Shoah ist aber Teil der zionistischen Strategie die palästinensische Shoah, die Nakba, aus dem Gedächtnis der Völker zu verdrängen.

Natürlich kann man nicht dagegen haben, wenn ein Volk sein größtes Unglück gedenken will, obwohl die Israelis gerade dies den Palästinensern verweigern. Sie haben Gesetze erlassen, die es den Palästinensern verbieten, am israelischen Feier- und Freudentag zu trauern. Es ist zwar ein absurdes Gesetz, aber es wird streng darauf geachtet, dass es befolgt wird. Die Israelis gedenken ihrer Katastrophe, der Shoah, und haben daraus fast schon eine Religion gemacht, mit einem Tempel der Yad Vashem heißt und einen hohen Priester der viele Jahre Elie Wiesel hieß und 2016 verstarb. Sie benutzen Auschwitz als Kultstätte und schicken Jahr für Jahr tausende von Schulabsolventen dorthin, begleitet von Angehörigen der Armee und prominenten Politikern und tausenden von Fahnen. Holocaust ist die neue Religion und es gibt unzählige Rituale, die an diesem Gedenktag begangen werden. Israelische Jugendliche lassen sich zum Beispiel die KZ-Nummer ihrer Großeltern in den Arm eintätowieren und lernen auswendig die Namen von unzähligen Verwandten, die sie nie gesehen haben und von deren Existenz sie erst kurz vor der Fahrt erfahren haben. Sie stehen vor den Öfen, in denen ihre Familien verbrannt worden sind, weinen, schreien sich die Seele aus dem Leib und gehen dann erschöpft in die Cafeteria, um sich zu besaufen. Henryk M. Broder sagte einem Staatsanwalt bei Gericht: „Auch ich war zu Besuch in Auschwitz. Das Beste dort war die Cafeteria.“ Das ganze endet damit, dass man gemeinsam schwört, dass sowas nie wieder geschehen darf…natürlich dem jüdischen Volk. Und deshalb versucht man aus Israel eine Festung zu machen und man will weiterleben um jeden Preis. Arnon Soffer, Geografi e Professor an der Universität von Haifa, schrieb am 10. Mai 2004 in der Jerusalem Post: „Wenn wir weiter leben wollen, müssen wir also töten, töten und töten. Den ganzen Tag, jeden Tag.“ Dazu hat Israel Soldaten ausgebildet und erzogen, die deutsche Soldatentugenden entwickelt haben, auf die die Wehrmacht stolz gewesen wäre: Ein Kommandeur, der nicht genannt werden wollte, sagte: „Mit Politik habe ich nichts zu tun und kümmere mich auch nicht darum. Ich befolge lediglich Befehle…Ich führe Befehle aus und muss dafür sorgen, dass diese Befehle ausgeführt werden. Wenn Sie es nicht tun, mache ich es selbst. Ich bin Soldat.“

HaBE-Arikel zu verwandten Themen:

NS-Verbrechen-Verschweigegeld, Gewinne aus Zwangsarbeit & “Arisierung” am Beispiel MKK

Der verschwiegene Massenmord mitten in Frankfurt, an Main, Kinzig, Fulda

Adler-KZ “Katzbach” & der Todesmarsch: zwei Theaterstücke – eins wird verschwiegen

100 Jahre Lösung der britischen „Judenfrage“: „Die Balfour-Deklaration“

Der Zionismus ist eine Rattenfänger-& Kolonial-Ideologie

Die Urväter des Zionismus, Moses Hess und Theodor Herzl waren nicht die Ersten, die nach den mittelalterlichen Kreuzzügen das “Gelobte Land” “befreien” , besetzen und für den “Westen” kolonialisieren wollten.



Die deutsche Orientpolitik: Vom schwäbischen Eglosheim nach Palästina

Die württembergische Tempelgesellschaft als Vorreiter der Palästinakolonisation

Inschrift an einem Templerhaus in der German Colony von Haifa,

Diesen Spruch kann man auch auf dem Platz vor der Dresdner Frauenkirche lesen, die das Zentrum der “Deutschen Christen” war, der Petersdom der evangelischen NAZI-Christen, nur einen Steinwurf entfernt von der 1938 gebrandschatzten Synagoge … http://www.barth-engelbart.de/?p=131109

Der Zionismus ist eine “jüdische” Kolonial-Ideologie, “christliche” sorgten für noch mehr Verbrechen: Die württembergische Tempelgesellschaft als Vorreiter der Palästinakolonisation

Vorschlag der nationalen Militärorganisation in Palästina zur Lösung der jüdischen Frage in Europa /Deutsche Botschaft Ankara/ Der Militärattaché (Dienstsitz Istanbul) B.Nr.1629 geh. 11.1. (19)41

100 Jahre Lösung der britischen „Judenfrage“: „Die Balfour-Deklaration“

Dem Pressehaus Naumann zum 50. Geburtstag eine vielseitige Short-Story

Sie handelt bereits im ersten Kapitel von den Anfängen eines Zeitungsverlages in Bad Orb und ist eine frei erfundene längere Kurzgeschichte mit dem Doppel-Titel “Ein schwarzer Halbtag im Leben des Redakteurs Rolf Kotau – oder – Warum der KZ-Wächter Hans Schreiner anlässlich des Volkstrauertages in Zweigesicht nicht in die Schlagzeilen kam”

HaBE-Werkstätten @Linker Liedersommer ’17 zu Merkels „Chefsache Afrika“

Wer hat den Massai die Sohlen gestohlen?

Wie Weiße Massai die Serengeti erben & schwarze dabei wie die Fliegen sterben

Nach 40000 Jahren Frieden – 200 bis 500 Jahre weißer Völkermord – in Australien

Ob die “junge Welt”

HaBEs ‘VölkerSchlachtenLied’

auf ihre Seiten stellt?

HaBE notwendige Ergänzungen zum jW-RUANDA-BURUNDI-Artikel

Merkel & Westerwelle auf dem Weg nach Deutsch-Ostafrika: Scharf auf Agrobuissiness & Erze; Target Mugabe & Zimbabwe

Mit WDR & TransÜberall Afrika retten ?!

Wie uns Bettina Rühl die Gründe für einen Krieg erklärt

Bleibt die deutsche Verantwortung auch bei der jungen Welt

beim ‘Hutu-Tutsi’-”Völkermordprozess in Frankfurt”

im Hintergrund ?

Afrika aufmischen, beim Coltan-Tantal-Kupfer-Raub mitmischen, Spuren verwischen: der deutsche “Völkerrechtsstrafprozess” gegen den Hutu-Anführer Ignace Murwanashyaka und/oder wird die ARD-”Spurensuche” zum Spurenverwischen?



HIER FOLGT EINE WEITERE AUSWAHL aus HABE AFRIKA-Artikeln und besonders aus denen über Ruanda-Burundi

Wo SS-Obersturmbannführer & Dalai Lama-Ziehvater Harrer zum harmlosen Bergsteiger wird: FAZ & Dumontierte FR bejubeln Papua-Museum “auf Harrers Spuren” zum Gold, Mangan, Erdgas, Öl, Silber, Kupfer …und zu einem strategischen Stützpunkt …

Wenn sie Libyen haben, holen sie sich auch Zimbabwe: Agrobuissines, Platin-Mine, letzte Bastion gegen den EuroNeoKolonialismus & Afrika-Zugang VR-China / eignet sich der Böll-geschulte Itai Mushekwe als schwarze Galionsfigur einer deutschen zivil-Schutztruppe ?

DIE WEISSEN KOMMEN – die Berliner Compagnie zeigte nicht nur in Gelnhausen wie die “WEISSE VILLA” und die VERITAS entstehen konnten (die WEISSE VILLA ist der frühklassizistische Prachtbau eines in Brasilien durch Kautschuk reich gewordenen Gelnhäuser Auswanderers und VERITAS ein über 150 Jahre altes Kautschuk-Rüstungsunternehmen mit hoher Zwangsarbeiterzuteilung)

Für Folterfreund Wolffsohns Afrika – BlitzKrieg – Feldzug – Propaganda fehlte bei Anne Will nur noch die Moshe Dajan Augenklappe

FRschleierung von Völker-& Massenmord

Offene Antwort HaBEs auf H.C. Buch’s Offenen Brief an Köhler wg. Ruanda/Zimbabwe etc…