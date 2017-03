Die Schädel der Opfer deutscher Aufstandsbekämpfung in Afrika,

in West- und “Deutsch-Südwest”, in “Deutsch-Ostafrika” (u.a. Ruanda-Burundi, Tansania) liegen noch zu Hunderten in den Museums-Depots des “Preußischen Kulturbesitzes”. Hunderte von über einer Millionen direkter Toter und noch Mal so viele – wenn nicht noch mehr – der „Kollateral“- und Folgeschäden. Nicht mitgezählt die über 10 Millionen Kongolesen, die Leopold von Sachsen-Gotha hat abschlachten lassen … nicht mitgezählt die Toten der lumumbischen SIMBA-Aufstände zu Beginn/Mitte der 1960er. Beteiligt an den Massenmorden führend US-Spezialeinheiten, britische, belgische und französische und unter dem Kommando des Ex-SSlers, des CIA-angeheuerten deutschen “Kongo-Müllers” die deutschen Söldnertrupps.

Damals gabs noch keine Mutti-Merkel-“Chefsache Afrika”! Nur Lübkes: „Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger!“



Jetzt nach über 114 Jahren denken die Herrschaften- gezwungen durch die Demonstrationen der Herero- und Nama-Opfer-Nachkommen vor den Vereinten Nationen- daran, die Schädel identifizieren zu lassen, die anderen Knochen den Schädeln zuzuordnen und in die “sicheren Heimatländer” zurückzuführen.

Entschädigung ? Schmerzensgelder? Wiedergutmachung? Fehlanzeige. Das sei alles mit der Entwicklungshilfe abgegolten. Na klar, mit Hilfe der “Entwicklungshilfe” hat man diese Länder geschickt getarnt in neokoloniale “Bananen-Republiken” verwandelt. Formal unabhängig, okonomisch “sichere Länder” für EU- & AnglUS-Kapital – wo es jetzt darum geht, sie gegen russischen und chinesischen Einfuß abzuschotten. Da schickt man hie und da etwas Boko-Haram oder IS und schon darf “befreiungsbombardiert” werden

Und speziell in Ostafrika unter dem Kommando der “weißen Massai”! In Namibia nicht minder, da haben weiße Pferdezüchter wieder ihr schwarzes Personal. Aber bitte mit “Mindestlohn”! Und im Fall des Falles der Neo-Kolonie, hilft unter Schulz die Nahles.wie früher die “rote” Heidemarie: “Weltwärts” hieß ihr Entwicklungsprogramm… Da kommt man schon Mal auf Gedanken zum Sozial-Imperialismus.

Auch an diesen Schädeln im “preußischen Kulturbesitz” wurde mit Schädelvermessung die kolonialistische Unterscheidung zweier “Rassen” in Ruanda-Burundi” vorgenommen. Nicht nur die Zwangsrekrutierung der ZULU als “Askari” (“Heia Safari”) organiserte die deutsche Kolonialverwaltung, während die “Deutsche-Ostafrika-Mission” mit dem Programm “Erziehung zur Arbeit” die Kopf- und Hüttensteuer als Zwangsmittel zur Arbeitsversklavung in deutschen Plantagen ergänzte.

Hutu als Sklaven und Tutsi als Aufseher. Zwei soziale Schichtenin Ostafrika wurden zu “Rassen” gemacht. Im heutigen Deutschland könnte man dann HARTZ4-Zwangs-Aufstocker unter der Aufsicht sozialdemokratischer oder auch christlich-sozialer Arbeitsdirektoren damit vergleichen und daraus zwei Rassen machen.

Wobei es in Ostafrika für einen Hutu ungefähr so schwer oder leicht war zum Tutsi aufzusteigen, ( bei viel Glück, blood, sweat and tears oder auch geglücktem Viehdiebstahl prinzipiell nicht auszuschließen) wie für einen HARTZ-4er zum Arbeitsdirektor. Etwa so wie der ex-ÖTV-Chef Mai zum FRAPORT-Arbeitsdirektor, oder der Aufstieg des Betonbauers Börne zum Ministerpräsidenten oder des Agenda 2010-Erfinders und HARTZ4-Erzeugers Gerhard Schröder, der erklärte, zu den Ärmsten der Armen gezählt zu haben.[5] Die Schröders waren auf Fürsorge (Sozialhilfe) angewiesen und lebten am Rande der Gesellschaft, eine 8-köpfige Patchworkfamilie in einer Zweizimmerwohnung in Bexten.[5] Über seine Familie sagte der spätere Kanzler unverblümt: „Wir waren die Asozialen.“[5]

(Hier ist fairer Weise anzumerken, dass sich an der Frage der kolonialistischen “Zwangsmissionierun und Erziehung zur Arbeit” die christlichen Missionen spalteten, besonders die Herrnhuter Brüdergemeinde, deren national-kolonialistischer Flügel sich jedoch durchsetzte. Eine Entwicklung die auch später zur Verwicklung eines Teils der Herrnhuter in den Aufstieg des Faschismus führte)

Die Gießener Allgemeine hat die HaBE-Ostafrika Lesung “Wer hat den Massai die Sohlen gestohlen?” rezensiert: (Lesung war am 5.3. im afrikanischen Kultur-Restaurant SAVANNE in Lich)

Besondere Lesung mit Hartmut Barth-Engelbart

Lich (dw). »Kili-Zeit«, das ist in Tansania der Moment, wenn die Fantasie – durch den Genuss des Bieres »Kilimandscharo« angeregt – offen für Geschichten ist. Das Bier gab es nicht am Sonntagabend im Kulturrestaurant »Savanne«, dafür aber afrikanische Speisen, farbenfrohe Impressionen und eine Geschichte – so verzweigt wie der Kontinent selbst. Das eritreische Restaurant hatte zu einem Blick über den Tellerrand im Rahmen der Licher Kulturtage unter dem Titel »Grenzenlos« eingeladen. Grenzenlos schien auch das Wissen über Ostafrika, das der Autor, Kabarettist und Pädagoge Hartmut Barth-Engelbart (»HaBE«) zu einer Geschichte verwebt, die er permanent weiterentwickelt. Dabei erfasste den 1947 geborenen ehemaligen Grundschullehrer schon als Jugendlicher die Leidenschaft für Afrika. Ein wenig davon mag in seine Hauptfigur eingeflossen sein. Hier verstrickt sich der ehemalige Geografie-, Soziologie- und Ethnologie-Student Jürgen Mass zwischen Neo-Kolonialismus und Post-Sozialismus, in einer Story, die Barth-Engelbart in afrikanischer Tradition erzählt. Frust von der Seele geschrieben »Wer hat den Massai die Sohlen gestohlen?« ist dabei nicht nur der Titel eines Schwanks, die Mass zur Kili-Zeit erzählt, sondern auch der Titel der Erzählung von Barth-Engelbart.

Mit viel Liebe zum Detail, einer Vielzahl an Wortspielen und unzähligen Anspielungen verstrickt der Autor die Zuhörer zwischen Lesen und freiem Erzählen. Jürgen Mass, der sich dank guter Kontakte als Werbetexter, Conceptioner und Besitzer der Agentur »mass-media« durchschlägt, ist mit dem lukrativen Auftrag in Tansania unterwegs, die Privatisierung

ehemals staatseigener Betriebe aus der Hinterlassenschaft Julius Nyereres in dem postsozialistische Land im Auftrag der EU, des IWF und der Weltbank voranzubringen. Schnell scheitert er bei diesem Job am unüberbrückbaren Widerspruch zwischen dem, was er weiß, und dem, was er sieht. Da zerfallen die unter Nyerere gegründeten Dorfgemeinschaften, die dem Land zu einer Unabhängigkeit vom Tourismus dienen sollten. Der Goldhandel, wichtigster Wirtschaftszweig des Landes, wird von Südafrika und London aus gesteuert und die Schulen sind leer. Den Frust über diese Entwicklung schreibt Maas sich von der Seele, landet im Streit mit einem Massai-Massage-Schuhhersteller vor Gericht und deswegen hinter dem Mikrofon eines Radiomoderators, der hinter der Sache eine große Story wittert. In diesem Rahmen verzweigt sich Barth-Engelbarts Erzählung, die der Reihe »Unendliche Kolonialwaren-Geschichten« entstammt. Die Sohlen hat den Massai übrigens der Massai-Massage-Schuhhersteller gestohlen. Das Schuhwerk will er diesen mit dem Spruch »Gesund laufen wie die Massai – wie auf Sand« für 140 Euro das Paar andrehen. Auch jenseits der Kili-Zeit klingt das den Bewohnern Ostafrikas reichlich komisch in den Ohren: Auf die Idee, barfuß zu laufen, käme in dem heißen Land keiner, im Sand würden sie sich die Sohlen verbrennen und sie sich an den felsigen Böden zerschneiden.

Die 200 Bilder des togolesischen Künstlers Prosper Homawoo, der auf handgewebten Leinen afrikanische Glaubensvorstellungen und Alltagssituationen farbenreich und stimmungsvoll bannt, sind noch bis Anfang April in der »Savanne« zu sehen.