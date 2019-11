White Helmets, humanitäre Zivilisten-Rettungs-Helden?

Die mit dem OSCAR und dem “alternativen Nobelpreis” ausgezeichneten “White Helmets” haben ihren Chef verloren. Karin Leukefeld hat darüber in Rubikon einen Artikel geschrieben. Der lässt aber Einiges an Klarheit über diese “Sanitöter”-Organisation an der Seite verschiedener IS-IS, US-IS, TÜRK-IS, ISR-IS, SAUD-IS, BRIT-IS, FRANC-IS Einheiten zu wünschen übrig. Warum der James Le Mesurier jetzt womöglich gestorben wurde, bleibt auch im Leukefeld-Artikel völlig im Nebel.

Diese Bilder-Serie zeigt das PR-Gesicht der Sanitöter. Das wahre Gesicht kann man in den HaBE-Artikeln auf Bildern und Videos sehen, die man seinen Kindern besser nicht zeigen sollte.

Der rätselhafte Todesfall

Die Stiftung „Mayday Rescue“, bekannt als Trägerverein der „Weißhelme“, hat den Tod ihres Gründers und Geschäftsführers James Le Mesurier bestätigt.

am Sonntag, 17. November 2019, 16:00 Uhr von Karin Leukefeld

Sie waren angetreten, um Zivilisten in Kriegs- und anderen Kastastrophensituationen zu retten. Die Weißhelme, begründet vom am 11. November verstrobenen Le Mesurier, haben sicher viele Leben gerettet. In letzter Zeit, speziell im Zusammenhang mit dem Syrienkrieg, wurde ihnen jedoch verstärkt die Kooperation mit den Kriegs- und Propagandazielen der NATO vorgeworfen. Warum musste diese schillernde und umstrittene Figur sterben?

Was im Leukefeld-Rubikon-Artikel an Klarheit und beweiskräftigen Bildern fehlt kann ich hier teilweise nachliefern:(einige der IS-Videos sind mittlerweile nicht mehr aufrufbar und in den einzelnen Artikeln sind weitere Links zu finden)

Besonders wichtig sind dabei die Beiträge der Berliner Malerin Ursula Behr, die nach ihrer Vernissage in Damaskus in den Armen der Angehörigen jener bis zur Unkenntlichkeit verstümmelten IS-Opfer gestorben ist, denen sie ihre Gesichter & Menschenwürde wiedergegeben hat:

Ursula Behr verglich Fotos der Weissen Helme mit Fotos von Terroristen (die ihre Fotos ins Netz stellten), es sind oft gleichen Personen.

Syrian Kids Learn How to Fake a Gas Attack Footage shows Syrian children learning how to fake a chemical weapons gas attack.

Giftgas-Kinder-Theaterproben unter Anleitung der OSCAR-Preisträger “White-Helmets”

UN-tersuchen sich “White-Helmet”-Terroristen in Aleppo jetzt selbst?