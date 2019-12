HaBE 2012-19er Rohlinge, ungehobelt, ungeschliffen, noch nicht fertig ausgefeilt,

damit es Euch nicht sooo langweilig wird über die RestFesttage, HaBE Mal schnell was zusammengestellt. Nehmt Euch ruhig ein Stündchen zeit. Und wenn Ihr hier fertig seid, könnt Ihr bei mir auf der Seite grollend über den Trollenden schmollend weiterscrollen: mit Texten von 2012 bis 2019. Es können aber auch Spuren von GeBlödelDichten, politischer Prosa und Texte mit älterem Haltbarkeitsdatum enthalten sein. Vorsichtshalber melde ich das alles bei der Bundesschrifttumskammer als Satire an und beim Fressbuch-Chef Salztal auch gleich.

Und Vorsicht: nicht alle Texte, die gleich anfangen, sind Dopplungen. Es sind oft ergänzte und verbesserte Fassungen.

PS: für die SISSI HaBE ich mir heutezwei Stunden Zeit genommen. Es war die gleiche Hirnwäsche wie im Entstehungsjahr des Streifens mit altgedientem Personal: 1956 im Jahr des faschistischen US-gesteuerten Regime-Change-Versuches in Ungarn und dem Jahr des KPD-Verbotes. Da sollte nicht nur die Erinnerung an Robert Blum, die gesamtdeutsche demokratishce Revolution und deren Niederschlagung in der jungen BRD ausgelöscht werden mit Kaiser Franz und der Melodie der Deutschlandliedes mit dem Text „Gott erhalte Franz den Kaiser …“ Dazu werde ich später noch Mal einen eigenen Text schreiben, besonders zu den monarchisch-klerikalen Angriffen auf Jugoslawien und die orthodoxen Kirchen in diesem Film. Da wird die Vorgeschichte des 1. WK allerliebst frisiert. „Serbische Nationalisten!!!“ und „die Russen!“ Das kommt gut zu Pass wg. Ukraine, weiterer Re-Balkanisierung des Balkans inklusive Griechenlands, NATO-Manöver an der Ostfront …

Literatur-Festival-Frankfurt-Fechenheim, beim LiFFF da soll ich lesen ? Eröffnung am 27. Sept. 13 Uhr in der Lounge im Café Jasmin. Kommt einfach hin! (leider ist es schon zu spät, das war schon vor einigen Jahren)

Literatur-Festival-Frankfurt-Fechenheim,

beim LiFFF was soll ich da lesen ,

in der Lounge im Café Jasmin?

Uncle Sams lange Ode an seine oft genotzüchtigte Nutte Europa ?

oder / Leider gibts in Kiel

noch kein Krokodil und andere Statt-Gedichte ?

Und alles ohne Spesen.

Mit Klingelbeutel geht’s vielleicht,

mal sehn ob da der Beutel reicht.

Ein Scheck von den Chinesen ?

und heimlich im PoetenTrubel

vom RussenPutin ein paar Rubel?

Sie schreiben ganz schön routiniert,

man könnt schon sagen putiniert.

Wer jetzt noch Russensender hört,

auf russische Portale schwört,

der ist zwar noch kein Attentäter,

zumindest aber Hochverräter …

der hat dann allen Grund zum Zittern

hoch sicher ist er hinter Gittern.

Freiheit der Kunst, die bleibt geschützt,

wenn sie zu unsrer Gunst

und gegen NATO-Kreuzes-Züge,

gegen unsre Luftschlag-Flüge

gar nix nützt.…

Ach schreiben sie mir ein Gedicht,

Lieder, die in den Gefühlen

ganz tief wühlen

und die müden Glieder wecken,

Helden-Epen,

eben,

Freiheitsrecken und zur Not

auch vom Gauckschen Heldentod,

von Vögeln und der Schwalben-Flüge

von Wilder Gänse Zug nach Süden

und auf der Flucht vorm Vögel-Morden

hoch nach Norden,

der CONDOR fliegt, der Kranich kracht,

so wie einst,

wannst meinst

: Bomben Stimmung ,

alles lacht,

Wildgänse rauschen durch die Nacht

mit schrillem Schrei…

sind wir so frei,

ach, wir hatten mehr Fregatten.

wo die bunten Fahnen wehen

wolln wir ferne Lande sehen.

Und im Krahle der Ovambo

fiebert jetzt mit Ebola,

und das AIDS IS längst schon da…

fidirallala,

Hamas , Assad, Hisbollah

bedrohnen wir von fern und nah …

in Afrika die schwarzen Haufen

müssen unsern Impfstoff kaufen

und auch der Abdel Nasser

kriegt jetzt von Suez Wasser

von SUEZ & Veolia ,

fidirallallah,

fidirallallah…

alle Vögel sind schon da…

und die Beute- Geier,

Steinadler oder -meier

und wem gehört jetzt Afrika ?

Merkellollande, Brown-Obama

UK, EU, den USA ?

Der Macrone?

Zweifelsohne

NATO-TOD-TaTüTaTa

Wer war denn als Erster da ?

Nach dem Krieg wird alles klar

Die ersten Zeilen dieser Ode und den LINK zur Fortsetzung gibt’s ganz am Schluss.

Dies ist einer meiner jüngsten „Rohlinge“. Ich schick ihn euch aber jetzt schon vorab zur Kritik, aber eben auch zur schnellen Verwendung und Verbreitung.. es bleibt -so scheint es mir- uns nur wenig Zeit zum Bremsen… oder beides oder nur das was jetzt frisch auf der Mattscheibe steht:

zu ner Lesung nach Lüneburg brecht ich auch mein Lüneburch-Gedicht mit,

am LüneDamm vor Lüneburch,

da brach einmal ein Hüne durch

der Kerl war jedenfalls

nicht nur scharf aufs Salz

oder so ähnlich fängt diese Historitat an … man kann so wie die Herrn von Hanau Städte beim Umbaun umhaun… man kann sie aber auch dichten, wenn die Oberen nicht ganz dicht sind .. so entstehen meine Stadt-Gedichte… manche aus der Reihe der GeBlödelDichte ….

Eine herbstlichpoetisch vaterlandslose Gesellen-Reise von der Mark Branden- bis nach Salzburch,

von Osna- bis nach Innsbrück

und danach nach Villach?

Und dann wieder schnell zurück,

von Kiel aus wars mir echt zu viel –

ach, lieber gleich

vielleich-

turch Hamburch

durch,

dann wieder heim,

der nächste Reim

käm erst am Nil …

Scheißspiel

in Kiel.

Und deshalb gibt’s die Kieler Wochen,

da bleibt man dort,

treibt Breiten-Sport:

Kielholen, Segeln, Wasser kochen,

dann gehn die Wochen

auch schnell Rum.

Kiel is Cool

ich weiß warum.

Schon wieder so ein Stattgedicht.

Ich fass es nicht!

Ich lass es nicht!

Ich kanns nicht lassen.

Ich weiß, man kann mich dafür hassen…

ich hätt auch eines für Berlin,

für Strehlitz oder Fährbellin

ein Wanderbursch durch Brandenburch

für Bremen tät ich‘s dann verbinden

mit einem für Hameln

und eins für Holzminden,

und für die Friesen die Braven

geschüttelt von Fluten und Krisen

auch eines fürs Leere-Bremerhafen,

für tote Hosen und Hemden

und leere Hafenbecken

in Emden

und Wilhelmshaven

und den tiefergelegten Jade-

statt Busen jetzt Becken

schade

für Jever nur ums Verrecken,

ich will ja am Herben

aus dem Norden

nicht so früh sterben

mich nicht selbstmorden

noch zwei , wie schaurich

für Lübeck und Aurich,

für Frankfurt an Oder

Bankfurt am Main,

es darf auch noch eines für Offenbach sein,

für Darmstadt und Zwingen- und Heidelberg,

Freiburg, Saar- und für Zweibrücken,

zwischen Stuttgart und Rottenburg

wo der Bigottenlurch

fast wie im Limburch

und FuldaDyba da

klaffen noch Lücken,

in Tübingen gähnt ein großes Loch,

ich suche das Denkmal für Ernst Bloch,

über Marbach schreiben das will er,

doch schreibt er nicht so wie Schiller,

zu Weimar tat ich

schreiben und flöten,

auf eigene Faust

Goethes Gretchen töten,

zu Haus in der Küche da waltet

und Herr Gott Goethe schaltet,

und sucht sich die Lotten mit der Seele,

mit fürstlich besoldeter Hofrats-Stelle,

Schiller im Kötter und mal im Knast

und der Geheimrat in seinem Palast,

fürs Opelwerk in RüsselBochlautern

mit dreimal GM-kw-Vermerk

und tausende Opelaner schaudern

und bibbern am Werkstor vor HARTZ4,

HartzNotRollt und nicht nur hier,

für BASFheim bei Ludwigshafen,

die Söhne, die Töchter Mannheims bestrafen,

Joy Flemmings kloaner Bruder,

das Luder

leeft e bissi ausm Ruder,

mol koarz eniwwer noch Osnabrick

ennuff noch Sankt Pauli un widder zurick,

nach Ingolstadt, München,

Passau, Ulm, Hof,

nach Co- und HUKburg,

des wär mer zu doof,

mit Katti Witt nach Weiden,

das will ich tunlichst vermeiden,

nach Augsburg

über Durlach nach Trier,

und dort mit Kalle auf ein Bier,

Karlsruhe ?

dort end ich wie Kaspar Hauser,

da rettet mich nur noch meine Mauser,

nee, aufn Roten Moselsaft

nach Aschebersch

in de Noachbarschaft,

nach Linz, nach Graz

ich tat‘s auch in Wien,

nach Klagenfurt,

nach Braunau am Inn,

nun, da ziehts mich

nicht ganz so dolle hin.

Kommt, ladet mich ein,

zu Lesung und Wein

auch da wo ich noch

nichts geschrieben HaBE,

ihr kennt die Stelle,

die Quelle,

der Knabe:

schickt mir das Käsblatt,

den jüngsten Skandal

für ein neues Lied (das alte Lied)

reicht‘s allemal.

Nur eines muss sein:

ladet mich ein

und bestellt schon mal Wein.

Und 300,- € müssen wenigstens rein.

Am besten den Wein beim Alsheimer Weingut Eicher, Hermann Eicher… aus dem Vormärz-RevolutionsKanton Rheinhessen.. bestellen, der rote Winzer hat besten Roten und noch besseren Weissen

Veröffentlicht am 22. September 2014 von Hartmut Barth-Engelbart http://www.barth-engelbart.de/?p=12848

(Der LINK ist ein schöner Zufall: nur aus „Versehen“ ist die „2“ dazwischengerutscht J, schreibt ein Alt48er, der Gestern in Hanau zum ersten Mal bei einem SongSlam mitgemacht hat und echt von den Socken ist. Einmal LAMBOY immer Lamboy…)

(HaBE Vorarbeiten zum großen KriegsgehEUL noch unvertont, und liebe Jane, mach Du doch wieder ein richtiges linkes Lied daraus)

(HaBE Vorarbeiten zum großen KriegsgehEUL noch unvertont, und liebe Jane, mach Du doch wieder ein Lied draus)

Die USA und ihr zunehmend unzureichendes (weil wegen der zu vielen Stimmen in ihr für die US zu unsicheres) Instrument NATO haben sich den IS als Nach-Nachfolger des CIA-Ladens „Al-Kaida“ und „Al-Nusrah“ hochgezogen und nutzen ihn jetzt als Brechstange. Und die EU-Kernstaaten wollen ihn mitnutzen und über ihre plötzlich entdeckte „Kurden-Solidarität“ und „Flüchtlings-Caritas“ doch noch die Bagdadbahn realisieren:

Autor: Hartmut Barth-Engelbart

Autor: Hartmut Barth-Engelbart

HaBE recht mühsam: “Wie ehr’ ich meinen Meister?”

Erich Mühsam … als junger Mann, Mitte der 1890er JahreEntlarvung

Europa hat sich abgeschminkt

Befreit von Rouge und Puder

Steht eklig da das Luder

Und faucht und stinkt

Den Schnürleib sittlicher Kultur

Warf sie zum Kunstkorsette

Statt Rippen Bajonette

Hält feil die Hur

Europa, mach das Hemde zu!

Der Anblick deiner Nacktheit

Ist Gift und Abgeschmacktheit

Krepiere, du!

von Erich Mühsam, aber wann ?

=======================================

siehe auch: Uncle Sams lange Ode an die Nutte Europa , die ich 2014/15 geschrieben hatte

So ehr ich mühsam

Meinen Meister

Erich Mühsam (Fotografie aus dem Jahr 1928, kurz vor seinem 50. Geburtstag nach 5 Jahren Festungshaft)

So ehr ich mühsam

Meinen Meister

Nur

Mit seinem Text beweist er

Dass er noch ganz & gar

Zum End vom Krieg

Noch vor dem Sieg

Der Revolution

Anarcho zwar

Und libertär

Im Rat der

Räte-Re-

publik

leider

noch

ein

Macho war

Heute würde Mühsam alle Huren dieser Welt für diesen Vergleich um Entschuldigung bitten.

Das Gedicht des von den Faschisten bereits 1934 im KZ-Oranienburg ermordeten Erich Mühsam ist in diesen Tagen, ja bereits seit Beginn der EU-Vorläufer wie der Montan-Union, der EVG & EWG , seit Gründung der NATO und besonders seit der Wiederbewaffnung des Westdeutschen Teil-Staates und dessen Einbindung in NATO 6 EVG so aktuell wie damals schon.

Gerade, weil die EU direkt nach Barak Obama den Friedensnobelpreis erhielt, gefolgt von den Al-CIAida-US-IS Terror-Schlächtern der „White Helmets“ in Syrien, die sogar noch den „alternativen Friedens-Nobel-Preis“ dazu erhielten, sollte man & frau diesen und die vielen anderen Gedichte Erich Mühsams lesen.

Schön auch seine vorausschauende Betrachtung der erfolgreichen GM-Strategie mit corporate-spirit-programmen die corporate identity zu schaffen, die dann bis in die Gewerkschaften wirkt: „Wir sind alle OPEL“ oder das, was VW jetzt angesichts der US-Angriffe auf diesen EURO-Leuchtturm verbreitet: „Wir alle sind VW!“ oder bei der “Deutschen Bank”: “Wir alle sind … Wann kommt BAYER dran? Für eine Kampagne gegen BAYER-Monsanto könnten sich auch die aktuellen Anti-Trump-Aktivisten begeisternlassen , das gibt dann in Deutschland ein schönes Hauen und Stechen …. Mercedes wird da nachziehen müssen, BMW auch, zumal sie alle die Betrugs-Soft-& Hardware vom gleichen Hersteller beziehen wie auch OPEL.

Erich Mühsams Opel – Grüße ins heute (wer küsst dem Franz (HaBE 2017: hier ist nicht Franz Steinkühler gemeint, sondern der Betriebsratsvorsitzende von OPEL-Rüsselsheim!!)= zum Schluss die Füße?) als -leider schwacher- SoliGruß auch an Karstadt Hanau, Kaiserslautern, Köln ….. Nach Antwerpen, an die SAAB-KollegINNen. an die von VAUXHALL nicht minder, mit der Bitte um Weiterleitung an die Betriebsratsmitglieder, die Vertrauensleute-Körper und die regionalen, lokalen, betrieblichen Gewerkschafts-Strukturen)

Veröffentlicht am 26. Mai 2010 von Hartmut Barth-Engelbart

Der Kaiser Franz,

der Franz der kanns,

mit Bossen und Genossen,

wer hält denn diesen Franz im Glück

vorm AufstiegsAbsturz noch zurück ?

Haltet ihn am Boden ! Packt ihn bei den Flossen.

Sonst werdet ihr dem Franzen,

wie bei der Bahn ganz nett

dem Transnet-Hansen

irgendwann die Füße

küssen müssen

Der Text am Ende ist leider nicht von mir

ihr wißt es und ich weiß es auch genau

den schrieb ich so – na ja ehr mühsam

und dass ich ihn jetzt klau,

hat einen guten Grund

das Schwarzweißrotne Banner ist heut blau

die Sterne stehn gebannt im Rund

das Kapital stößt sich grad so wie damals

lokal und international gesund

die leute sind ihm scheißegal

Hauptsache, die Regierung

– schafft es wieder mal

– ob christlich oder sozi-al

– ob demo- oder auto-kratisch

– per Handstreich oder auto-matisch

das Volk, den Lümmel zu betörn

und ihn total

aufs Kapital

auf SEINES als das Volks-Wohl einzuschwörn

Die Redaktion empfiehlt mir auf

und besser Mühsam zuzuhörn

statt mit meinen furchtbar lauten

Worten mühsam in das Jetzt zu zerrn

dann hör ich zu,

ich tu es gern

so wie ich seine texte klau, denn

damit ehr ich Mühsam

(Dank an FRIDAH aus dem NordOsten -ich glaube bei Schwerin

sie wies mich nach dem Lesen meiner PopelOpelZeilen

auf diesen Text von Mühsam hin.

Ich hoffe nur, dass ich ein guter Schüler

dieses großen Meisters bin.)

Wer Klarheit in den Krisennebel tragen will

muss nicht die Lösung aller Rätsel

aus dem Ärmel schütteln können

und als der Ober-Schließer der versprochnen Paradiese

als Führer aus dem Labyrinth der Krise

im Besitz des großen Schlüssels sein

Die Führer haben uns schon viel zu oft verführt

wir habens nicht gemerkt nein nur gespürt

und stets pariert

zu spät kapiert

Wer Klarheit in den Krisennebel tragen will

der hält nicht still

vielleicht macht uns die Krise heute schlau

Das ists warum ich Mühsams Texte klau.

Und deshalb schick ich sie

nach Bochum , Kaiserslautern,

nach Eisenach und Rüsselsheim

Es gibt ein paar

die sagen ich wär voll Plemplem:

ich schick sie auch der IGM

nach FFM

Wir schalten um – nein nicht zur TAGESSCHAU

auch nicht zur heute-Sendung

dieser Koch’schen Leutverblendung

DIE WAHRHEIT ZU ERKENNEN IST OFT MÜHSAM:

Ideal und Wirklichkeit

(Erich Mühsam)

Die Plakate schwarzweißrot umrändert

auch die Autos schwarzweißrot bebändert,

selbst das Herz voll schwarzweißrotem Schleim,

mahnt das Opel-Werk die Schwarzweißroten:

Zeigt euch schwarzweißrot, ihr Patrioten,

und kauft Autos nur in Rüsselsheim!

Kauft, ihr Deutschen, kauft nur deutsche Waren!

Wer in fremden Autos kommt gefahren,

der gelangt bei uns nicht durchs Portal.

Opel ist gefeit vor welchem Tande,

Opel handelt mit dem Vaterlande,

Opel ist und bleibt deutschnational.

Doch schon kommt ein Auto angerattert,

von dem stolz das Sternenbanner flattert;

General-Motors aus Amerika!

Fortgeblasen wie ein Nasenpopel

ist der deutschen Zorn der Firma Opel:

Dollars gibt’s für Schwarzweißrot – hurra!

Ja, die hehrsten Ideale sinken

in den Sack, wo blanke Münzen blinken,

Schwarzweißrot war ein gesunder Blöff.

Deutsche, fahrt in deutschen Limousinen –

nur solang die Opels dran verdienen.

Fortan fahrt in General-Motors! Töff!

WEITERE TEXTE ZU OPEL (und etwas über OPEL hinaus)

von HaBE:

OPEL sieht man wie die Spitze des Eisbergs: Solidarität mit den KollegINNen bei ABB in Alzenau

OPEL sieht man wie die Spitze des Eisbergs: Solidarität mit den KollegINNen bei ABB in Alzenau

Vom Tanz der Seismographen auf dem Opel-Vulkan zur Rettung des Standorts Deutschland

Vom Tanz der Seismographen auf dem Opel-Vulkan zur Rettung des Standorts Deutschland

Die “Putztruppe” säubert Frankfurt wieder: neues Opfer : der “Hamburger am Turm”

Die “Putztruppe” säubert Frankfurt wieder: neues Opfer : der “Hamburger am Turm”

Main Bankfurter “Hamburger am Turm” bleibt – oh wie schön ! Oder : eine Pommesbude im Tausch gegen ganze Stadtviertel!

Main Bankfurter “Hamburger am Turm” bleibt – oh wie schön ! Oder : eine Pommesbude im Tausch gegen ganze Stadtviertel!

Rote Karte für die GAZ-EON-RWE-VEOLIA-VATTENFALL-SPD-PROMis

Rote Karte für die GAZ-EON-RWE-VEOLIA-VATTENFALL-SPD-PROMis

Der OPEL-WIBAU-VAC-Tor: Rettung durch qualifizierte Mitbestimmung und Kapitalmarktkontrolle

Der OPEL-WIBAU-VAC-Tor: Rettung durch qualifizierte Mitbestimmung und Kapitalmarktkontrolle

Das Lied der WIBAUerinnen

Das Lied der WIBAUerinnen

Als Joschka Fischer mich im Hanauer Heinrich-Fischer-Bad beinah mal erfischte

Als Joschka Fischer mich im Hanauer Heinrich-Fischer-Bad beinah mal erfischte oder: als mein Minister mich mal dringend brauchte oder: wie kommen Minister von OPEL vom laufenden Band ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Erich Schaffners “Sänger-Krieg dem Kriege”

Veröffentlicht am 5. Februar 2016 von Hartmut Barth-Engelbart http://www.barth-engelbart.de/?p=92663

(Den Titel HaBE ich mir ausgedacht, zu dem was da der Erich macht)

Erich Schaffner: “Heiter bis wolkig” Kabarett in Maintal 19.02.

Hier fehlt noch das Plakat zum Kabarett-Abend und der Hinweis auf den Pianisten Georg Klemp, (um den ich den Erich so beneide, seit ich meine Programme nicht mehr mit Wolfgang Stryi , dem “ensemble-modern”-Komponisten und (Sopran-)Saxophonisten, (Bass-)Klarinettisten zusammen machen kann)

im evangelischen Gemeindezentrum Maintal-Dörnigheim, Berlinerstraße 58

eine Veranstaltung der WAM, der Wahl-Alternative Maintal

Ein Schaffner namens Erich ? Ich kannte da mal welche noch aus der Tram-Zeit (Ein Schaffner von der Linie 8 — aber das war doch in München oder ?) oder aus der alten Bundsbahn-Telefunken-Normalzeit., der mit der Lochzange “Die Fahrtausweise bitte!” Aber Erich heute ? Welcher Erich denn ? — Klösters ?, Fried?, Mühsam ? Ehmes ?, Honecker ?, Kästner ? , Weinert ?, Fromm?, Maria-Remarque?, Hackl ?, Heckel ?, Mielke ? Die meisten davon sind entweder oben oder unten….

Oder stattdessen

vielleicht von Däniken , von Ludendorff oder den Loest ?

Oder etwa Ollenhauer, und am Ende

Erich Mende ? —

Ehrlich diese

WiederKriegsbewaffner

ziehn den Namen in den Dreck !!

Und dagegen wehr ich

mich.

da streiche ich den Erich weg

Kehricht wäre angemessen.

Giftmüll würd noch besser passen

Doch die andren Erichs

Die vom Anfang

ehr ich.

Einen hat ich ausgelassen

Und den sollt man nicht vergessen

Gegen Flachbildhirnvergiftung

Singt er täglich Denkanstiftung

So einen nenn ich Volksbewaffner

Für den Sänger-

krieg dem Krieg

Ja, da sing ich gerne mit

Dafür tanz ich aus der Reihe

Und marschier nicht länger

Hinter unsren Oberärschen

Heer

Nach Überfall- und Todesmärschen

Als Schütze Arsch für den Profit

Im alten Schritt

und Tritt

Nach unten

Dagegen

sing ich gerne mit

Für viel kleine Siege

Im Sänger-

Krieg dem Kriege

Zusammen mit dem Volksbewaffner

Erich Schaffner

(HaBE 05.02. geschrieben angesichts der NATO-Kriege gegen Donbas, Syrien, Libyen, Mali, Irak, Somalia, Jemen, Afghanistan, Palästina ….. )

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Jugoslybien 2 ,

Remember Lumumba ! gewidmet Erich Mühsam, Rosa und Karl, Frantz Fanon, Carl von Ossietzky, Graf Folke-Bernadotte, Dag Hammarskjöld , Vittorio Arrigoni, Ernesto Che Guevara, Rudi Dutschke, Ulrike Meinhof, Thierry Meyssan, Giuliano Mer-Khamis, Lizzie Phelan

Veröffentlicht am 23. August 2011 von Hartmut Barth-Engelbart http://www.barth-engelbart.de/?p=1027

Als Vercingetorix

im Siegeszug des Gaius Julius Cäsar

durch Rom getrieben wurde

da jubelte die römische Elite

doch ihre Stirn lag eben

so wie die Triumpfkulissen

schon in Sorgen-Falten

die Siegesfahnen fadenscheinig

noch längst hat Brutus Cäsar nicht erstochen

schon ist die Erbenmeute sich

beim Teilen seiner Beute

uneinig

wie einst die Diadochen

sie können ihre Macht nicht mehr erhalten

ihr Reich zerfällt, bricht auseinander

schneller noch

als sie die Völker unterjochen

von Kundus über Babylon

von Samarkand, Damaskus über Syrakus

bis GibraltAR

wie lange

herrschte Alexander ?

vom großen Rom

blieb nur Berlussolini !

Und Großbritannien

wurde kurz und klein

von Tausend Jahren

blieben zwölf

die Wallstreet bebt

das Capitol erzittert

das Kapital verfüttert

an Kanonen

die Senatoren müssen

jetzt zur Not

dem Volk noch Brot

und Spiele streichen

das wird den Herrn nicht reichen

wer lesen will

der sieht die Zeichen an der Wand

eingebrannt noch glühend

an den Tempeltoren

der Kapitalthetralen ihrer Macht

da helfen keine Wasserwerfer

der Schwelbrand übersteht die Nacht

die Hieroglyphen lassen sich nicht löschen

nicht ausradieren, übertünchen

mit jedem Luftschlag

wird die Glut erneut zur Feuersbrunst entfacht

die Zeichen brennen wieder

brennen weiter

HaBE 23.08.2011

Dass das ZDF zum Auftakt der NATO-Operation “SIRENE” gegen Tripolis seine 5teilige Geschichtsfälschungs-Serie “Der Heilige Krieg” mit der Rettung des Abendlandes durch Karl Martell beginnt, zeigt die nahtlose Einbettung der unÖffentlich unRechtlichen in die Kriegspropaganda: besonders die Juden in Aquitanien wie auch auf der Iberischen Halbinsel wurden durch Karl Martell und seine Erben befreit: von Hab und Gut und Leben – das Eigentum der iberischen Juden , ihre Häuser, Ländereien, ihre Hütten und ihre Stadtpaläste wurden an die fränkischen Eroberer verteilt……. http://www.barth-engelbart.de/?p=1027

Erich Mühsam

mit einem Gedicht

für Mark Säubert ?:

Der BILDSCHIRMPUTZER

Veröffentlicht am 14. August 2012 von Hartmut Barth-Engelbart

Ehr ich Mühsam mit einem Gedicht für Mark Seibert Säubert ?:

Der BILDSCHIRMPUTZER

(jetzt nach vielfachem Wunsch verbessert mit noch mehr Tiefenwirkung!)

War dereinst ein Revoluzzer

hauptbeamtet, Bildschirmputzer

zeigte wie man revoluzzt

und mit Links noch Bildschirm putzt

Während andre demonstrieren

(hunger-)streiken, mahnwachfrieren

sitzt er vor dem blauen Schirm

und macht Jagd auf Blogs wie Virn

lässt die Leut sich nicht verirren

beim Besetzen und Blockieren

hütet, lenkt von früh bis spät

die Massen übers internet

Nur weil solche Bildschirmpfleger

Blog-Abblocker, Zeckenjäger

Arbeitsspeicher, feste Platten

fest unter Kontrolle hatten

konnt BloccKupy mobilisieren

und Millionen demonstrieren

wie es der Bewegung nutzt

wenn man auch links den Bildschirm putzt

Manchmal sind die Bildschirmstürmer

wie die Viren und die Würmer

drum hält, bevor ihn einer stürmt

er seinen Bildschirm abgeschirmt

Monopoly am Monitor

das gleiche Spiel als wie zuvor

nur links gestylt und programmiert

wo der putzt wird nicht geschmiert

Säubert gut der Revoluzzer

Mark und Bein, der Bildschirmputzer

zeigt uns wie man revoluzzt

und von Links noch Bildschirm putzt

Ob er bei der vorübergehenden Stilllegung der Meyerschen Facebook-”LINKSFRAKTIONEN” mitgemischt hat, wie böse Zungen das behaupten, man weiß es .. also ich weiß da nichts Genaueres und will mir hier auch keine Dritte UnterlassungsRechnung verschreiben lassen, wie bei dem immer noch schwelenden letzten Fall

Mark Säuberts Rechtsanwalt hat mir eine “Einstweilige Verfügung” des LG Berlin zugeschickt und fordert sowohl Unterschrift unter die Unterlassungserklärung als auch Zahlung so um die 800 € (es werden wohl immer mehr, weil das LG-Berlin den Verfahrenswert auf 10.000 € festgelegt hat und mit einem Ordnungsgeld von bis zu 250.000 € und ersatzweise Ordungshaft bis zu 6 Monaten droht .

Ich muss diese Sache durchhalten, denn sonst hätten MARK & PEIN und seine Schlächter aller BAKschischSchlammSchlachten im Hintergrund genau das erreicht, was er und seine allerwertesten Herren wollen: wir sollen das Maul halten und uns ducken…und in den nächsten EUSraelischen “Befreiungskrieg” ziehen .. nach Libyen, nach Syrien, nach Iran, nach Belarus, Putinistan und schließlich kommt dann China dran

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Ich bitte auf diesem Wege schon mal um Verbreitung eines Spendenaufrufes für Soli-Spenden auf mein Konto Nr. 1140086 VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen BLZ 506 616 39 unter dem Stichwort “MARK&PEIN”

Schon wieder MARK&PEIN: HaBE eine Abmahnung vom LINKEn Bu-Vo-Mitarbeiter Mark Seibert erhalten

Zensur am LINKEn Rand:

juristisches MUNDTÖTEN

gegen Linke

Zensur ist beileibe kein Monopol der “Reaktion”, es sei denn die Reaktion sitzt auch mitten in der LINKEn.

Zum Beispiel mit der rechten Hand führender Genossen im Parteivorstand: Mark Säubert. Kennen Sie nicht ? Ist oder war lange Zeit Mitarbeiter des Schatzmeisters der LINKEn, wohl, weil er sich in Geldangelegenheiten so gut auskennt. Er war und ist auch bei der Gestaltung der Internetpräsenz der LINKEn stets direkt oder indirekt präsent, macht sich da sehr verdient und hält sozusagen den Kasten sauber, ums Mal in der Fussballersprache zu sagen. Naja, man könnte es auch als Blogwartstätigkeit und Bildschirmputzen bezeichen oder als Kammerjägerfunktion gegen “linke Zecken”. (Auch für ihn habe ich das Lied vom Lampenputzer wieder umgeschrieben, so er ich mühsam eines meiner schreibenden Vorbilder: Das Lied vom BILDSCHIRMPUTZER für Mark Säubert)

Erich Mühsam kam von Volker Bräutigam zu mir als Weihnachtsgruß

Veröffentlicht am 22. Dezember 2012 von Hartmut Barth-Engelbart

Auf meine Mail mit dem Heldenepos-Gedicht

und der Schleyer-Fahndung nach den wahren Tätern und ihren Hintermännern hat mir mein Freund Volker Bräutigam eine Antwort geschickt, die ich jetzt allen Freund- & Abonnentinnen der HaBE-newsletter weitergeben möchte: Erich Mühsams Gedicht “Kalender 1913?

Bild wikipedia: Mühsam während seiner Lehr- und Wanderjahre, um 1906 (jetzt erst wird mir klar, nach welcher Vorlage Fritz Teufel sich frühmorgens um highnoon herum frisierte)

Und nur zur Beruhigung: zum 100. Geburtstag des Denkmals für das Völkerschlachten im kommenden Jahr wird es kein Neues geben, Das Alte wird nur effizienter fortgesetzt. Es wird auch 2014 nicht der dritte Weltkrieg “ausbrechen”, der ist schon lange “ausgebrochen”.

Wie Ehr-ich Mühsam angemessen? Nun eher mühsam, aber wenigstens HaBE ich es versucht mit der NeuNachtextung des “revoluzzers” über den, der den LINKEn kraM-Laden im internet Säubert “der Bildschirmputzer”.

Jetzt die Weihmachtsmail von Volker Brätigam mit

Erich Mühsam als Weihnachtsgruß und Ermutigung

Lieber Hartmut,



danke für Dein Gedicht! Steter Tropfen…

Heute habe ich all jenen, die auf diesem Felde arbeiten, Erfolg gewünscht beim bekannt mühseligen Versuch, noch ein wenig mehr Gegenöffentlichkeit herzustellen, als sich in unseren imperialen Gesellschaften bisher schon wahrnehmen lässt. Nun möchte ich Gleiches auch Dir wünschen.

Alter Gepflogenheit folgend wird in dieser Jahreszeit viel Besinnliches, Poetisches (meist abgekupfert von Dritten) verschickt. Es geschieht in guter Absicht und vermittelt zugleich dem Absender ein erhebendes Gefühl. Davon wollte ich heuer aber auch mal etwas abbekommen. Mir fiel Erich Mühsams Gedicht ins Auge, geschrieben zum Jahreswechsel vor genau hundert Jahren. Und da es, wie man sieht, trefflich auf die Gegenwart passt, möchte man spontan resignieren. Doch diese Wirkung lag dem Autor wohl eher nicht im Sinn. Stand er doch für: Nicht frustrieren, weitermachen, kämpfen!

Herzlich grüßt

Dein

Volker

KALENDER 1913

Januar:

Der Reiche klappt den Pelz empor,

und mollig glüht das Ofenrohr.

Der Arme klebt, daß er nicht frier,

sein Fenster zu mit Packpapier.

Februar:

Im Fasching schaut der reiche Mann

sich gern ein armes Mädchen an.

Wie zärtlich oft die Liebe war,

wird im November offenbar.

März:

Im Jahre achtundvierzig schien

die neue Zeit hinaufzuziehn.

Ihr, meine Zeitgenossen wißt,

daß heut noch nicht mal Vormärz ist.

April:

Wer Diplomate werden will,

nehm sich ein Muster am April.

Aus heiterm Blau bricht der Orkan,

und niemand hat`s nachher getan.

Mai:

Der Revoluzzer fühlt sich stark.

Der Reichen Vorschrift ist ihm Quark.

Er feiert stolz den ersten Mai.

(Doch fragt er erst die Polizei.)

Juni:

Mit Weib und Kind in die Natur

zur Heilungs-, Stärkungs-, Badekur.

Doch wer da wandert bettelarm,

Den fleppt der würdige Gendarm.

Juli:

Wie so ein Schwimmbad doch erfrischt,

wenn`s glühend heiß vom Himmel zischt!

Dem Vaterland dient der Soldat,

kloppt Griffe noch bei dreißig Grad.

August:

Wie arg es zugeht auf der Welt,

wird auf Kongressen festgestellt.

Man trinkt, man tanzt, man redet froh,

und alles bleibt beim status quo.

September:

Vorüber ist die Ferienzeit.

Der Lehrer hält den Stock bereit.

Ein Kind sah Berg und Wasserfall,

das andre nur den Schweinestall.

Oktober:

Zum Herbstmanöver rücken an

der Landwehr- und Reservemann.

Es drückt der Helm, es schmerzt das Bein.

O welche Lust, Soldat zu sein!

November:

Der Tag wird kurz. Die Kälte droht.

Da tun die warmen Kleider not.

Ach, wärmte doch der Pfandschein so

wie der versetzte Paletot!

Dezember:

Nun teilt der gute Nikolaus

die schönen Weihnachtsgaben aus.

Das arme Kind hat sie gemacht,

dem reichen werden sie gebracht.

Erich Mühsam, 1878-1934

Veröffentlicht am 18. Juli 2015 von Hartmut Barth-Engelbart

Vorweg: Viel wichtiger als Uncle Sams Ode ist Uncle Sams Methode:

Wer Anthrax-Sporen verschickt, kann auch EBOLA verbreiten. Verschwörungstheorie ?

Diese Bezeichnung war Mal anfänglich eine Methode der EBOLA-Ursachen-Vernebelung. Aber jetzt, wo BILD, FOCUS, SPIEGEL die Anthrax-Einsätze bestätigen, ist es schwieriger geworden, den Verdacht bei EBOLA in die Verschwörungstheoretiker-Ecke abzuschieben. Mehr dazu hier: http://www.barth-engelbart.de/?p=49886

UND JETZT ZUR US-ODE AN DIE NUTTE EUROPA und andere passende Texte:

http://www.barth-engelbart.de/?p=12848 Der kleinere Räuber wird bei der Aufteilung der beute den Kürzeren ziehen!

Barsani weiß, dass der Hund mit dem Schwanz wedelt und nicht umgekehrt. Er läßt sich gerne gut deutsch schmieren und bedienen, so wie die griechische Generalität oder die türkische. Rheinmetall, Siemens, Kraus -Maffei, Heckler & Koch.. wer noch ? Passend zu den Meldungen über die „Befreiungs“-Schlächtereien der deutsch-ausgerüsteten Barsani-Peschmerga:

http://www.deutschlandfunk.de/kurden-im-nordirak-die-fragwuerdigen-methoden-der-peschmerga.724.de.html?dram:article_id=325533

Barsani ist die Karte, auf die auch die USA setzen. Es gibt auch schon eine Karte über das von den USA angestrebte Barsani-Groß-Kurdistan. Nach der angestrebten „Befreiungs“-Auflösung Syriens käme noch das nördliche Syrien dazu wie auch Teile des aufgelösten Irak.

Der neue Nahe Osten

Im Juni 2006 war von dem pensionierten Oberstleutnant der ‘US- National War Academy’ Ralph Peters eine Landkarte angefertigt worden, welche die geplante Neuaufteilung des Nahen Ostens durch die USA illustrierte. Diese sieht u.a. die Zerschlagung des Iraks in drei Gebiete vor. In einen sunnitischen Teil im Westirak an der Grenze zu Syrien, einen kurdischen Teil im Norden des Landes und einen schiitischen Teil an der östlichen Grenze zum Iran. Dadurch wäre für ständige Unruhe in diesem Teil der Erde gesorgt und der Iran hätte unter ständigen politischen Spannungen zu leiden. Die Entwicklung des trotz Sanktionen aufstrebenden Irans würde um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurückgeworfen.

zu ner Lesung nach Lüneburg brecht ich auch mein Lüneburch-Gedicht mit, wenn mich der DENKBONUS einlüde, einladete, einladen würde:

Der Stadt der Roten Rosen spendier ich tote Hosen

Warum ? Weil diese Stadt eines der schönsten Grafitties, ein gigantisch-schönes & politisches Wandgemälde nicht am Rand der Altstadt dulden will, während sich andere Städte drum rissen .- so wie sogar das schwarzregierte Bad Vilbel bei EZBankfurt …. das versucht sein Rentner-Image aufzufrischen

am LüneDamm vor Lüneburch,

da brach einmal ein Hüne durch

der Kerl war jedenfalls

nicht nur scharf aufs LüneSalz

oder so ähnlich fängt diese Historitat an … man kann so wie die herrn von hanau städte beim Umbaun umhaun… man kann sie aber auch dichten, wenn die Oberen nicht ganz dicht sind .. so entstehen meine Stadt-Gedichte… manche aus der Reihe der GeBlödelDichte ….

Eine herbstlichpoetisch vaterlandslose Gesellen-Reise von der Mark Branden- bis nach Salzburch,

von Osna- bis nach Innsbrück

und danach auch wieder zurück,

von Kiel

aus wars mir echt zu viel.

Durch Hamburch durch,

dann wieder heim,

der nächste Reim

käm erst am Nil …

Scheißspiel

in Kiel.

Und deshalb gibt’s die Kieler Wochen,

da belibt man dort ,

treibt Breiten-Sport:

Kielholen, Segeln, Wasser kochen,

dann gehn die Wochen

auch schnell Rum.

Kiel

is Cool

ich weiß warum.

Schon wieder so ein Stattgedicht.

Ich fass es nicht!

Ich lass es nicht!

Ich kanns nicht lassen.

Ich weiß, man kann mich dafür hassen…

ich hätt auch eines für Berlin,

für Strehlitz oder Fährbellin

ein Wanderbursch durch Brandenburch

für Bremen tät ich‘s dann verbinden

mit einem für Hameln und eins für Holzminden,

und für die Friesen die Braven

auch eines für Leer-Bremerhafen,

für tote Hosen und Hemden

und leere Hafenbecken

auch eines für Emden

und Wilhelmshaven,

für Jever nur ums Verrecken,

ich will ja am Herben

nicht so früh sterben

noch zwei , wie schaurich

für Lübeck und Aurich,

für Frankfurt an Oder

Bankfurt am Main,

es darf auch noch eines für Offenbach sein,

für Darmstadt und Zwingen- und Heidelberg,

Freiburg, Saar- und für Zweibrücken,

zwischen Stuttgart und Rottenburg

wo der Bigottenlurch

fast wie im Limburch

und FuldaDyba da

klaffen noch Lücken,

in Tübingen gähnt ein großes Loch,

ich suche das Denkmal für Ernst Bloch,

über Marbach schreiben das will er,

doch schreibt er nicht so wie Schiller,

zu Weimer tat ich schreiben und flöten,

auf eigene faust sein Gretchen töten,

zu Haus in der Küche da waltet

und Herr Gott Goethe schaltet,

und sucht sich die Lotten mit der Seele,

mit fürstlich besoldeter Hofrats-Stelle,

Schiller im Kötter und mal im Knast

und der Geheimrat in seinem Palast,

fürs Opelwerk in RüsselBochlautern

mit dreimal GM-Kw-Vermerk

und tausende Opelaner schaudern

und bibbern am Werkstor vor HARTZ4,

HartzNotRollt und nicht nur hier,

für BASFheim bei Ludwigshafen,

die Söhne die Töchter Mannheims bestrafen,

Joy Flemmings kloaner Bruder,

leeft e bissi ausm Ruder,

mol koarz eniwwer noch Osnabrick

ennuff noch Sankt Pauli un widder zurick,

nach Ingolstadt, München, Passau ,Ulm, Hof,

nach Co- und HUKburg, des wär mer zu doof,

mit Katti Witt nach Weiden,

das will ich tunlichst vermeiden,

nach Augsburg über Durlach nach Trier,

und dort mit Kalle auf ein Bier,

Karlsruhe ? dort end ich wie Kaspar Hauser,

da rettete mich nur noch meine Mauser,

nee, aufn Roten Moselsaft

nach Aschebersch in de Noachbarschaft,

nach Linz, nach Graz ich tat‘s auch in Wien,

nach Klagenfurt, nach Braunau am Inn,

nun, da ziehts mich nicht so dolle hin.

Kommt, ladet mich ein,

zu Lesung und Wein

auch da wo ich noch nichts geschrieben HaBE,

ihr kennt die Stell, die Quelle, der Knabe:

schickt mir das Käsblatt,

den jüngsten Skandal

für ein neues Lied (so wie’s alte Lied)

reicht‘s allemal.

Nur eines muss sein:

ladet mich ein

und bestellt schon mal Wein.

Und 300€ müssen wenigstens rein.

Am besten den Wein beim Alsheimer Weingut Eicher, Hermann Eicher… aus dem Vormärz-Revolutions-Kanton Rheinhessen.. bestellen, der rote Winzer hat besten Roten und noch besseren Weissen

Veröffentlicht am 22. September 2014 von Hartmut Barth-Engelbart http://www.barth-engelbart.de/?p=12848

(Der LINK ist ein schöner Zufall: nur aus „Versehen“ ist die „2“ dazwischengerutscht J, schreibt ein Alt48er, der Gestern in Hanau zum ersten Mal bei einem SongSlam mitgemacht hat und echt von den Socken ist. Einmal LAMBOY immer Lamboy…)

(HaBE Vorarbeiten zum großen KriegsgehEUL noch unvertont, und liebe Jane, mach Du doch wieder ein richtiges linkes Lied daraus)

HaBE eine hesslich gereimte Antwort auf eine Paderborner LINKE–HaBE-news-letter-Kündigung

Veröffentlicht am 24. September 2014 von Hartmut Barth-Engelbart

Der große LINKE Manitu aus dem Erzbistum schrieb mir:

Verdammt noch mal, verschone mich endlich mit deinen bescheuerten E-Mails!

Hier meine etwas ausführlichere Antwort: (zunächst: bescheuert heißt im Klartext, besteuert, das kommt aus dem auch im Bistum Paderborn früher kirchlich üblichen Plündungsbrauch der Zehntabgaben oder Abnahmen und deren Einlagerung in die Zehntscheuern, Zehntscheunen.. in Paderborn können es ja auch Fünftel-Scheunen gewesen sein oder Tennen oder sonstwelche Zoll-Maut-Speicherhallen… Nun sind meine mails noch nicht so bescheuert. Aber was nich ist kann ja noch kommen. Rot-rot-grün oder schwarzrot grün oder schwarzrotgold oder auch bayrisch-Blau wie die Farbe der CSAfD. schaumerma, wie Trarabattoni immer sagte).

Und was spricht der Pater vorn

Der Pontifex von Paderborn

Hokuspokus

Hoc est corpus

Glocken – Sim und salabim

Weiter südlich heißts: schlimm-lim

Was du nicht im Bett aushälst

Wird Nachtschicht-Bäcker

Frühmess-Wecker

Bischof wie Tebartz von Elst

Oder aber Franzis Banker

Sekretär, ach weiß der Henker

Wo die Schweizer Garde steht

Sekretär kommt von Sekret

Sekret-Service ist sakral

auch egal

Nimm die Bonbons von Nimm2

Und hier geht‘s in die Sakristei

Freitags haben Knaben frei

Samstag gibt’s die Sauerei

Doppelwannen-Freudenschrei-Planscherei

Und dann Sonntags auch mal drei

Im Sexerpack, nicht mehr von Schlecker

Bio-Allnatura. Lecker !

Indio-Mädels oder –Knaben

Kann man fairgetradet haben

Die Augen von Misereor

Sind feuchter noch als wie zuvor

Und beim Patenkinder wickeln

Kommt dem Pater doch das Prickeln ….

Da gickelt’s selbst am Stammtisch heiter

Schenkelklopfen und so weiter

„Schwanz und Kopf ab bei der Sau!

Pädophiles Schwein! Genau!

Ja nicht nur der Vati kann

Schaut euch den Edhaty an

Will nur unsre Kinder ficken

Ab! Ins Arbeitslager schicken

Bloß kein Zuchthaus, so ein schönes

Freigang wie der Ulli Höneß

Unsre Kinder sind dann Freiwild

Die die Sau beim Freigang killt

Früher gabs dafür den Strick

KaZetts und Schüsse ins Genick

Lebenslänglich ohne Lohn

Oder Fremden Le-Gi-On

weil das SchwarzenKillen fies is

Hat Obama seine Krisis

und im Süden Missisippis

demonstriern nicht nur die Hippies

Er schickt Nachschub für den ISIS

Aus den US-Todeszellen

Worauf seine Wert schnellen

Blitzkriegs-steil nach gaz weit oben

Weil auch die Reps ihn dafür loben

Wenn die Todeskandidaten

Jetzt in Syrien Heldentaten

Gegen die verführten Massen

Die Mocracy und Freedom hassen

Etwas übertrieben haben

“Dann bomben wir die Prügelknaben

Zusammen mit den Syriern platt

So wie USO

US IS ISIS

Saddam und Ghaddafi weg

Und vor Putin der Assad

Und brauchen wir jetzt dort grad keine

Bewährungseinsatz Ost-Ukraine

Und wenn die Faschisten siegen

Weil sie unsre Killer kriegen

von Black Water wie bestellt

Unsre Waffen unser Geld

Dann fällt uns schon noch etwas ein

Um die Ukraine zu befrein

Bevor sie sich der Putin holt

Das Gas, die Kohle,

schwarzes Gold

das uns Biden

schon ge-

hört

PoroSchonk& Klitsch & Co

Leh-& Gold-Sachs – Fed & so

So und so”

Da wird selbst der Kai Diekmann kecker

Als Friede Springer es erlaubt

Weil die an die Unschuld glaubt

Ja mein Gott in Paderborn

Was spricht der Becker denn da vorn:

Was macht ihr dort mit ihm durch

Gott, fast so schlimm wie Limburch

Klein-Nazi-Jäger, das war hart

Paderborn blieb nix erspart

Nicht einmal ein Degenhardt

Hathuma, der Gegenwart

Ministranten sind sehr lecker

Auch noch unter Bischof Becker

Ich hör jetzt auf, denn das Niveau

Sinkt bis auf SPON und BIMS und WAZ

EssZett, ZEIT und Focus FRAZ

klopft beim Chef der Republik an

beim MeinungsBILDer

Auftragskiller

Wulffentsorger

Stimmungsleiter

Pogromierer

Volksempfänger

Volkverhetzer

Balkenbieger

Seitenschmierer

Bei

Kai

Diekmann

Er ist nicht Chef der Republik

Kaput-Baal der thront zum Glück

Nicht in diesem Springer Club

Im Nuttenpuff, wie Kai der Bub

Nein, der schwebt oben, Gott sei Dank

Überm Turm der Deutschen Bank

Die feit sich grad bei Krisenstürmen

Zur Sicherheit mit Doppeltürmen

Gerad so wie die EeZettBee

Und ihr Vorbild WeTeCe

Thermit-Sprengsätze inclusive

Für die anschlagspräventive

Tower Sprengung unter Führung

Präzis mit Schadens-Minimierung

der amtierenden Regierung

doppelt erprobt und oft gelobt

erst in Manhattan in den Staaten

dann MainHatten

“Alle für Einen” – Uniturm

Denkmalschutz im Krisensturm

etwas zahnllos ohne Mittel

zwar mit Professorentitel

doch man lässt den Löwen schmoren

auf den Flammen der Sponsoren

Kramer hin, Elsässer her

Waas mer nedd, was besser wär

Waas mer, ob’s doann besser geht

Woann des aal Gelersch noch schdeht

Noch schdehe däht

heesd des doch im Konjungtiv

de Unitorm war ebbes schief

e bissi schepp heest des du Depp,

schief roimt sisch besser, des war de Grund, warum de Uffzuch nedd me-i lief.

Uffzuch leeft nedd, Fahrstuhl fährd,

do war de Abriss nedd verkehrd

Kimmt e störmsche

Schrengt des Törmsche

Domit all die Bänkrerwörmsche

Net krepiern am Rettungsschörmsche

Grad so wie den Möllemann

Diekmann, woann bisd Du doann dran ?

Frieher gings mit Baadewanne,

mer kaam im Kofferraum abhanne

word mit ner GLADIOL erschosse

hiegeRAFft, Beton gegosse

un in CurryWorscht gepresst

egal wie, mer krieht de rest

was die sich all eufalle losse

die Schlabbhiet un ihr

Owwerbosse

Des sinn die, die wo koaner sieht

Wer do grad die Stribbe zieht

De Kall secht als , de Kaput-Baal

Dem soi Gesetz uff jeden Fall

De Gerald nedd, de Henry Ford

Der hodd, dem Adolf Word fer Word

Moin Kampf bis hie zum Juddemord

Uff englisch halt erscht hiediktiert

de Göbbels hodd des abgeschmiert

Hodds doann ins Deutsche iwwersetzt

un als geschen Russ gehetzt

und dann aach die Abschussliste,

Bolschoiwiki, Sozialiste,

Sozis, Judde, Kommuniste

Unnermensche , wie Zischeuner

Erbgeschädischd, Daachdieb-Streuner

Abb demit ins Awweidslaacher

Niedrisch- un Verhungerlohn

Des is Henry Ford im O-Ton

Un iwwersetzt funn de NaziPardei

Heest des Ford-Word: Awweid macht frei

Jetz simmer im Post Fordismus

Nor Ford ist nedd de Mords Akkord

Des war un iss ach heit noch Mord

Moi ledschdes Word

Un dann is Schluss

Weil isch jetz

glei Ford

muss

HaBE 2014-2015-2016

Autor: Hartmut Barth-Engelbart

Autor: Hartmut Barth-Engelbart