Biblis-Rückbau für Flüchtlings-Integration nutzen!

Gast-Leiharbeiter durften dort ja auch schon früher die Reaktoren putzen.

Erst haben uns die Tuareg in Nord-Mali den Uranabbau unmöglich gemacht, bis die Am-IS als Boko-Haram den Einsatz von AFRICOM, Force de Frapp und Bundeswehr als Freidensstiftungseinsatz ermöglichten und jetzt sind die Tuarag weg und das URAN ist frei, aber wir brauchen es ja nicht mehr so dolle, weil Energie-Wende-AKW-Ende und Biblis-Rückbau. Aber wer soll das bezahlen und wer soll dort rückbauen? Weiße Franzosen müssen nicht in Reaktoren schmoren, dazu hat die Grande Nation ihre eigenen Mohren. Wer wird dann aber in Deutschland dazu auserkoren? Frau Merkel sagt da, das, was sie immer sagt: “Wir schaffen das!”, womit sie aber nicht sich und Ihresgleichen, auch nicht die von der Leichen meint. Die Rückbaustellen sind eigentlich DIE Chance für Langzeitarbeitslose, HATZ4-Verlierer und Flüchtlinge. Man könnte in der Nähe der Atomkraftwerks-Ruinen auch sogenannte “Integrations-Lager” errichten. zusammenarbeiten, zusammenleben! Fördern durch Fordern eben. Wir schaffen das.

Nachdem mein Vorschlag zur Wiederbesiedelung entvölkerter Regionen wie dem Vogelsberg oder Teilen der Eifel auf nicht ausreichende Unterstützung gestoßen ist, Einrichtung von arbeitsintensiven BIO-Bauernhöfen mit angegliederten “Landarbeitslagern”, (siehe gaaanz am Ende dieses Beitrags:

Herbstein im Vogelsberg zum Beispiel, zunehmender Leerstand, verfallende Bauernhöfe, und rundum bei abnehmender landwirtschaftlicher Nutzung zunehmende Monokultur. Hier könnte Multi-Kultur belebend wirken. Besser gesagt überlebend. Afghanische Gemüsebauern aus den paschtunischen Grenzgebieten zu Pakistan könnten hier ganz unbedrohnt Überlebensbrot und -arbeit finden. Und Erfahrung mit Fremden ? Hat die Region schon vorzuweisen. In Waldensberg siedelten die verfolgten Waldenser. Und im MUNA-Zwangsarbeitslager arbeiteten Tausende von Menschen aus aller Herren und deutscher Besatzungsherren Länder. Die Großeltern vieler Ukrainer können sich -soweit sie noch leben – gut an die Vogelsbergzeit erinnern. Na ja und jetzt arbeiten ja auch schon wieder viele Ukrainer zu günstigen Löhnen an fast den gleichen Orten. Jetzt weniger in Munitionsfabriken sondern mehr in der Altenpflege oder in ähnlichen Bereichen.

Nachdem also dieser Vorschlag in Deutschland nicht die nötige Unterstützung fand, empfehle ich dem Shooting-Star der SPD, dem entschlossenen TTIP- und CETA-Gegner Olaf Schulz mein Programm “Integration durch Arbeit” oder besser gesagt mit einem traditionellen, kürzeren, einprägsameren anderen Namen? Wer hat den passenden Slogan für den alternativlosen Merkelsatz “”Freiheit muss erst erarbeitet werden!” (Bitte an die Redaktion einsenden!).

Erwiesener Maßen war der Einsatz von Gastarbeitern an Arbeitsplätzen, für die auf dem deutschen Arbeitsmarkt keine geeigneten Arbeitskräfte zu finden waren, nicht nur zwischen 1939 und 45 eine gigantische Integrationsleistung der deutschen Wirtschaft. Menschen aus fast allen europäischen Ländern konnten an der Schaffung eines geeinten Europas unter deutscher Führung teilhaben. Ohne die italienischen Gastarbeiter hätte das VW-Werk in Wolfsburg nicht gebaut werden können, ohne die Arbeiter aus vielen Ländern Europas hätte die Nitrophoska-Kunstdünger-Produktion des BASF -, Bayer-, Hoechst- usw. -Vorgängers in Birkenau nicht im gewünschten Umfang den Welthunger bekämpfen können. Ohne diese multiethnischen Beleg- und Gefolgschaften hätte der Grundstein für das Wirtschaftswunder und die EU nicht geschaffen werden können. Und jetzt eröffnet der Strom der Flüchtlinge -mit teils hoher Qualifikation (denn wer kann denn schon eine Flucht bezahlen?)- die Chance, die Kosten der Energiewende nicht nur von den Energie-Riesen abzuwenden, sondern die Kosten für die öffentliche Hand erheblich zu senken. Syrische Ingenieure, die in den von Israel zerbombten syrischen Nuklearanlagen gearbeitet haben, sind für den Rückbau von Biblis sicher gut verwendbar. Und an eine gewisse Strahlenexposition sind die Syrer aller Alters- & Qualifikationsstufen seit dem erneuten US-Einsatz von Uran-Munition schon gewöhnt. Das passt gut ins Anforderungsprofil. Auch für die vielen jugendlichen Flüchtlinge und die Kinder eröffnet sich hier eine Zukunftsperspektive: Sind so kleine Hände … hat Bettina Wegner schon vor fast 40 Jahren fast prophetisch gesungen und die kommen noch in die letzte Schmutzecke

…

Sind ganz kleine Lappen

Sind ganz kleine Lappen

und sie strahlen kaum

my-Dosen, Mikro-Happen

davon stirbt kein Baum

Nur bei Katastrophen

gibt es Mal Alarm

doch machen Strahlen höchstens

zwei Kilometer warm

Du musst dich nicht AbSailen

ins Öko-Institut

das wird schon wieder heilen

wenns auch Mal brennen tut

Das ist doch völlig harmlos

Das weiß ich ganz genau

der Dos.-my-Milli-Meter

zeigt keinen SuperGAU

Sind nur Arbeitssocken

von dem EinEURO-Mann

bringt liegend und im Hocken

den Block auf Vordermann

Block Biblis A, den säubert

doch nicht der General

das ist für den Verlierer

von HARTZ 4 ein Fall

Putzt bis alle strahlen

und die Börse bebt

Niedrigstlöhne zahlen

wenn er’s überlebt

von ihm blieb nur der Gürtel

Du Geigerzähler spinnst

im Gastarbeiterviertel

sieh dass du Land gewinnst

Zurück und ohne Rente

BG und BFA

stehn mit dir vor der Pleite

ratlos vor Block A

gehst ohne Unterschenkel

und schreibst mit Oberarm

pfeifst auf die halbe Lunge

und den halben Darm

Wiegst einen von den Enkeln

der zu viel schlief statt schrie

auf beiden Oberschenkeln

und tippst auf Leukemie

dir liegt schon auf der Zunge

Dank an die Chlorchemie

denn du weißt gut, mein Junge

braucht Chemotherapie

Anhand eines extrem strahlenden Gürtels aus der Arbeitskleidung eines italienisch-deutschen Leiharbeiters, der nach Einsatz als Reinigungskraft in den Hanauer Nuklearbetrieben an Strahlenkrebs erkrankte und starb, ließ sich noch nachweisen, welch tödlichen Strahlungsdosen – (dauer- und niedrig) er dort ausgesetzt war. Er musste jahrelang um Entschädigung und Rente klagen. Christoph-Maria Fröhder berichtete in einer Sendung des hr-Fernsehens Ende der 80er zur “Primetime” im ERSTEN, dass der Gürtel so stark strahlte, dass der Geigerzähler zu spinnen schien. Ein solcher Gürtel käme jetzt in das Mehdorn’sche NCS-Zwischenlager in Hanau Wolfgang. Und seit es den hessischen Rotfunk nicht mehr gibt, weil Koch und Co viele Redakteure die Fliege machen ließ, heißt das neue hr-logo: Schwarz hören und sehn – kommt teuer zu stehn … und Roberto Blanko brüllt dazu “ein bisschen Grün muss sein!” und solch einen Beitrag gibts nicht mehr zu sehn – na ja kaum noch. Ja doch ! Zur Mitternacht im Sommerloch.”

HaBE

