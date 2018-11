Für URSula, die Behrin: HaBE der Berliner Malerin Ursula Behr nachgeschrien

Ursula Behr ist am 10. Oktober in Damaskus gestorben. In ihrem unermüdlichen Kampf gegen die imperialistischen Raubkriege, gegen die Kriege nach Innen und Außen, in ihrem Kampf gegen ihre Krebskrankheit ist ihr letzter großer Wunsch noch in Erfüllung gegangen -mit Hilfe ihrer Berliner Freunde: die Ausstellung ihrer Syrien-Bilder in Damaskus und ihre letzte Reise in ein sich befreiendes und sich befriedendes Land.

Liebe URS, liebe Ulla, so sehr es schmerzt, Deine kraftspendende Alt-Stimme nicht mehr zu hören, meine Gedichte von Dir nicht mehr in Bilder gemalt zu sehen, so wie Wolfgang Stryi sie in Musik übersetzte, das alles wird überstrahlt von Deinem Sieg über Deine Krankheit. Ein Sieg, der Dich zur lang ersehnten Ausstellung Deiner Bilder und dann zum friedlichen Sterben in Damaskus gebracht hat. Es ist wie ein Wunder aus 1000 und einer Nacht. Du bist dort heimgegangen und für mich triffst Du dort all jene, denen Du mit Deinen Bildern ihre Gesichter, ihre Menschenwürde wieder gegeben hast. Du hast Deine Kraft für die Befreiung Syriens gegeben. Du bist nach Syrien gefahren und das in einer Zeit, in der ich das trotz vieler Einladungen mich nicht getraut habe. Du hast mir so viel Kraft und Zuversicht gegeben, die ich für mein Schreiben gegen diese Kriege so dringend brauchte und brauche. Du fehlst mir, Du fehlst uns so.

Aber Deine Bilder sind ja noch da. Und Dein Sterben in Syrien in den Armen der Angehörigen der ermordeten Befreiungskämpfer verwandelt meine Trauer in Hoffnung und Energie.

Ich verspreche Dir, in Deinem Sinne weiterzuschreiben.

Ich verspreche Dir, alles dafür zu tun, Deine Bilder den Menschen in Deutschland zu zeigen in virtuellen und realen Ausstellungen. Deine über 100 Bilder, die Du mir geschenkt hast mit der Aufforderung, sie zu verkaufen und damit meine publizistische Arbeit zu finanzieren, werde ich nicht verkaufen. Ich werde sie ausstellen. So wie vor Jahren schon Mal im Frankfurter Club Voltaire.

Ich hätte Dich so gerne noch einmal getroffen. Bei der Verleihung des Karls-Preises an Ken Jebsen in Berlin hätte es fast geklappt, aber da hat Lederers Saalschutz-Staffel im Kino Babylon direkt vor mir versucht, Dich abzuräumen, es aber nicht geschafft. Sie konnten Dich trotz Deiner Krankheit nicht unterkriegen. Sie haben Dich zwar ausgeschlossen, aber Du bist mit den vielen anderen Ausgeschlossenen doch geblieben und dann auch noch reingekommen. Du hast noch bei den pro-Syrien-Kundgebungen dieses Jahr die FSA-IS-Provokateure enttarnt und gefilmt, jene, die das von der CIA im Auftrag Killary Clintons gelieferte Giftgas wirklich eingesetzt haben.

Liebe URS, liebe Ulla, für Deine jahrelange Recherche-Arbeit, für das Analysieren der IS-Propaganda, für das Entlarven der US-IS-ISR-IS Fake-News, für das Auffinden und Veröffentlichen der Beweise für deutsche, französische, israelische, britische NATO- Terrorunterstützung … – mit Deiner letzten Kraft, bis zum Sterben- will ich Dir mein Danke nachrufen …

Komm, lass uns uns noch einmal beim Treffen der AutorINNen der Steinberg-Recherche in der PRIVATwirtschaft am Prenzlauer Berg treffen, mach noch einmal ein Paar Skizzen von mir beim Lesen und Singen, ich schreibe Dir dann auch wieder ein paar Gedichte. Und vergiss nicht, mir unten – aber bitte nah am Höllenfeuer – einen Platz neben Dir freizuhalten. Ich freue mich schon drauf.

Sollten die Links hier unten nicht funktionieren, kann man es über Google mit dem Suchwort Ursula Behr versuchen.

Ursula Behrs neueste Bilder für die Ausstellung in Damaskus

Nachtrag zu der Friedenskundgebung der „Die Linke“, Ende April 2018

03/09/2018

tags: Berlin, Brandenburger Tor 2018, Die Linke, Friedenskundgebung “Die Linke”, FSA-Provokateure, Harald Etzbach

Kundgebung am 18.04.2018 Tagebucheinträge (https://urs1798.wordpress.com/2018/04/19/wie-kommt-es-friedenskundgebung-brandenburger-tor-berlin/)

Skizzen und Bilder dazu, teilweise noch unfertig. Ein Teil davon ist meine Antwort auf eine Strafanzeige aus Richtung dieser FSA-„Terror-Aktivisten“ und ihren Unterstützern, wobei ich nichts näheres weiss da die Akteneinsicht noch nicht gewährt wurde. Ich kann mir kaum vorstellen irgendjemandes „Urheberrecht“ in meinem damaligen Eintrag verletzt zu haben, die Fotos stammen alle von mir selbst, die Screenshots bis auch zwei Bildzitate zur Dokumentation, aus meinen eigenen Videos. Ich halte die Strafanzeige für reine Schikane, kann aber ohne nähere Informationen keine Gegenmaßnahmen einleiten. Schließlich drangen die Provokateuere strafwürdig in eine Demonstration ein und nahmen durch ihre Provokationen auch Rangeleien und Ausschreitungen in Kauf. Und nun wollen sie Opfer sein? Die Masche welche die FSA-Terroristen seit Jahren beherrschen, sie haben ein ganzes Land in den Krieg gelogen und Menschen aufeinander gehetzt. Ob die Polizei gegen die vermutlich mehr als 12 köpfige Provokatoreuregruppe nun auch Ermittlungen aufgenommen hat, es müsst ihnen ja nun bekannt geworden sein dass diese in eine angemeldete Demo eingedrungen sind um Stunk zu machen. Auch hatte ihr Flyer kein vorgeschriebenes namentliches „Impressum“… Koordinator so wie es aussah ein H.etzbach….

Ausschnitte, noch unfertig, es fehlen noch mehr als fünf Personen, die Al-Qaeda-Weisshelme, IS, etc.

Bei FB habe ich geschrieben:

.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2127059054287594&id=100009505592473&__xts__%5B0%5D=68.ARD_qqRvVAlEgB9-O__bZivvBkbmkKrU5C7MjiqbHLx-PBmphXgIf347VFssjHWTkBc55zG-QjuJ93Q5sJJNRQGis1SFoiWi4mgaDnfA3hSwB_vXTYIqCZerGjvlhTZ3lk8CCKaRhEmBXZRKQRiKFGFFADcOMOf0fm2PHem_z6Iib7cAty-pFw&__tn__=-R

Wer auf dieser Seite den Suchbegriff Ursula Behr eingibt, findet Duzende ihrer Artikel und Artikel über ihre Arbeit, die sie seit dem Überfall auf Jugoslawien leistet: Malerei, Recherchen, Analysen … hier folgt ein kleiner Ausschnitt aus der Dokumentation der Arbeiten Ursula Behrs.

Hier folgen die Links zu den Artikeln, in denen alle mir zugänglichen URS-Bilder auch in ihrer Entstehung dokumentiert sind:

