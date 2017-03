Nach Gewerkschaftsausschluss, Berufsverbot auch attac-Ausschluss

3.Deutscher Einmarsch in Athen – vor 9 Jahren: nach” Liegt Griechenland in Afrika?” folgte HaBEs Ausschluss bei attac-f-mailingliste Veröffentlicht am 19. Mai 2010 von Hartmut Barth-Engelbart

Für meinen Offenen Brief und den Titel “3.Deutscher Einmarsch” gabs wieder vorerst nur virtuelle Prügel. Auch für diesen bereits historischen Text von 2004 wurde ich vor 9 Jahren mit der Sperrung bei attac FFM bestraft.: (mein Kopf hält doch viel aus, obwohl schon Friedrich Stolze ausgerufen haben soll angesichts der attacen gegen ihn: “Des hälste doch im Kopp net aus ! Die schmeiße misch aus Frankford raus!” Er hats ausgehalten und ich bin Stolz auf meinen Kopf, es muss einer wie Stolzes sein.

Von: “Hartmut Barth-Engelbart” Datum: 16. August 2004 16:22:29 MESZ

An:

Betreff: [Attacmod-d] Liegt Griechenland in Afrika?

Mittlerweile bin ich bei attac aus sämtlichen Listen rausgeflogen, den Anfang mit Ausschlüssen machte bei attac das von mir mitgegründete kultur-attac wg. angeblichem Antisemitismus. “Antisemitismus” war Kritik am Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik in Bezug auf seine Attacken gegen den muttersprachlichen Unterricht und die Kritik an seinem Bellizismus. Er hatte die Bombardierung Belgrads gefordert, und dann nach meiner Kritik seinen dieSbezüglichen Hetzartikel AUS DEN INTERNET ENTFERNT: bei meiner weiteren öffentlichen Kritik ließ mich Mich Brumlik bei einer ai-Veranstaltung zum Thema “Krieg für Menschenrechte” durch Pafrrer Stoodt aus der Katharinenkirche werfen. Bis zu diesem Abend war der text noch im Internet zu lesen. Micha Brumlik leugnete seinen Bombenruf und schrie durch die Kirche, er habe lediglich einen Landkrieg gegen Serbien gefordert. Das wiedrum ist streng FriedensNobelPreis-verdächtig (Brumlik in einer reihe mit der EU und Drohnen-Killer Barak Obama /HaBE anm. 2017). Natürlich war es auch meine Kritik an Israels Besatzungspolitik, Raubkriegen, Kriegsverbrechen. Ein paar Monate nach meinem Ausschluss war auch Schluss mit kultur-attac.

VOLL INS SCHWARZE

(das ist schon eine Anspielung auf die BundeswehrQuotenFrau Alice Schwarzer (die das weibliche Drillen zum Killen für EMMAnzipation hält) und mein geliebtes Schwarzenborn, wo ich als Panzergrenadier gequält wurde

Der Schwarze

kann ja

bekanntlich

mit seinen Rohstoffen

so gut wie

nichts

anfangen.

es sei denn

er wird

gut und weiß

geführt

dann spurt er

wenn ers spürt

Deshalb

muss auch in West-

Darfour dafür

gesorgt werden,

dass er

ob Christ,

ob Jude

oder Muselman –

nicht darauf sitzt

und sitzen bleibt,

sonst kommt mann ja

nicht

dran.

So ähnlich

ist das

mit dem Griechen auch.

Der Grieche war

wahrscheinlich viel zu lang

vermuselt & verslavt

verrusster PseudoChrist

was ja

schon

an seiner Schrift

zu sehen ist.

Folgerichtig kann

ab sofort die Devise

nur lauten,

nach der bekannten

Melodie des Nana Mouskouri-Songs:

Deutsche Schulen nach Athen,

Deutsche Truppen nach Athen,

Deutsche

Ordnung

in Athen, …

nach der vollständigen Integration Mallorcas wenden wir

uns jetzt wieder der Südosterweiterung zu … die ganze Adria in

Partylaune,

Schürzenjäger,

Flugzeugträger,

Beachball, Swinger,

Fallschirmspringer

—-

Von: “Hartmut Barth-Engelbart” Datum: 16. August 2004 16:04:55 MESZ

An:

Betreff: [Attacmod-d] Das Wort zum Olympia-Sonntag: ubi est obi

—————–

Hat Horst Köhler schon Mal die Gräber der nicht entschädigten Opfer der

NS-Deutschen Besatzung in Distomo, Kalavrita, Sparta ….. besucht ?

Hat er Wiedergutmachung angekündigt ?

Hat er sich entschuldigt ?

Nein,

hat er um Entschuldigung gebeten?

Klar!

Die Griechen konnten sich vom Türkenjoch befreien weil sie ein deutscher König führte.

Die Griechen können Fußball spielen, wenn sie ein deutscher Trainer drillt,

Die Griechen können Stadien bauen, wenn sie ein deutscher Ingenieur anleitet und überwacht (und es genügend später wieder abschiebbare Albaner gibt, die die Baustellen überleben),

die Griechen können Flugplätze bauen, wenn SS-Verbände sie bewachen (der größte war dabei der zwischen Molaion und

Sikea am Fuße des Parnon auf dem Peleponnes)

Und jetzt folgt

das Wort zum Olympia-Sonntag:

Was halten Sie denn

von dieser herrlichen Eröffnungsveranstaltung?

War sie nicht herrlich?

Ja sie war außerordentlich beeindruckend.

Einfach

herrlich!

Wenn sich die Jugend der Welt.

Und der Einmarsch der deutschen

Mannschaft ?

Ergreifend.

Besonders das dezente Outfit, diese Freude, dieses

Lächeln. Sie

haben das neue Deutschland ausgezeichnet

präsentiert. Und die

gemeinsamen

kulturellen Wurzeln.

Die Musik von Horst Mahler!

Deutscher Einmarsch in Athen

Pünktlich

und passend

zum Jahrestag

Der Niederschlagung

Des Aufstands

Der Hereros

Vor gerade hundert Jahren

Drei Wochen

Nach der jüngsten

Weigerung des wiedergroßen

Reichen Deutschlands Kanzlers

Für OpferKinder, OpferEnkel

Auch nur einen Euro

Entschädigung zu zahlen

Marschiert die deutsche Mannschaft

In die OlympiAlbanarena

In Athen:

fünf Mal so stark

wie die Mannschaft

aus Namibia

marschiert die deutsche

KampfSportKompanie

Im Tänzelschritt

Und weißblond lächelnd

präventiv und prophylaktisch

in kakifarbner Uniform

und Lettow-Vorbecks Krempenhüten:

pünktlich und passend

zum Jahrestag

der Niedermetzlung

der Hereros

Heiß brennt die Äquatorsonne

Auf die Wettkampfstätten nieder

In der Halle der Ovambo

Singt verschmachtend

Seine Lieder

Kalitschkakauka-Tschulima

Die alten Bilder

Stimmen wieder

Aus dem Schatten seiner Loge

Grüßt der Kaiser , nein,

Der Präsident

mit holder Gattin

Die Weltbank und der Währungsfond

Und unsre Jungs und Mädels wissen

Dass und warum sich ihre Leistung lohnt

Die Spiele werden überall

In Afrika zu sehen sein

in Zimbabwe, im Sudan

Und Afrikaner wissen sehr genau,

der schwarze Mann

erinnert sich daran

was Kakifarben unter Krempenhüten

zu bedeuten haben

für sie

bedeuten

kann

“Chefsache Afrika” und AFRICOM aus Stuttgart

(geschrieben bei der 47. Widerstandslesung am Hanauer Freiheitsplatz

von Hartmut Barth-Engelbart),

der Liedtext: “Heiß brennt die Äquatorsonne auf die öde Steppe nieder

und im Krale der Ovambo singt verschmachtend seine Lieder …” stammt aus der “Mundorgel”, jenem sagenhaften Liederbüchlein der evangelischen und auch der sonstigen Pfadfinderjugend der 50/60er Jahre und wurde noch bis in die

70er an vielen Lagerfeuern nach Wilde Gesellen und wenn wir erklimmen gesungen.

So wurde und wird deutscher Kolonialisnus tradiert…)

—-

Weitere politische Lieder und gedichte, prosaisch-lyrische AgiPropoleme sind in “unter-schlag-zeilen” enthalten, der 312Seitige Grafik- und Gedichtband erschien 2005 mit der ISBN 3-88975-107-5 im Frankfurter ZAMBON-Verlag und kostet 15,-€. mit einem Vorwort von Ingrid und Gerhard Zwerenz und einem Nachwort von Kurt Sänger, sowie einem Nachruf auf Wolfgang Stryi, den Komponisten des ensemble modern FFM, einem der besten europäischen Saxophonisten, der alle Texte des Bandes in Musik umgesetzt hatte und über 150 Lesungs-Konzerte damit bestritt.

Herausgegeben wurde der Band vom Polizeipräsidium Südhessen nach öffentlicher Entschuldigung des Oberstaatsanwaltes und auf dessen Anweisung. Das Land Hessen musste die Produktion des Buches weitgehend bezahlen, weil die hessische Polizei die zentralsten Texte über 6 Wochen in Untersuchungshaft genommen hatte “wegen des Verdachts auf Volksverhetzung”.. aber das steht alles in dem Buch, dessen grandioses Layout Jürgen Tauras gemacht hat. Bei der Arbeit entstanden noch viele Texte, die in das Buch aufgenommen wurden..

Die meisten Texte des Buches sind bei Widerstandslesungen in Hanau, FFM, Halle, Leipzig, Berlin-OstWest, Aschaffenburg, Offenbach, Mörfelden -Walldorf, Wiesbaden-Erbenheim, Kesterbach, Fulda, Schlüchtern, Gelnhausen, Erlensee, Gründau, Döbeln, Dresden, Weimar, Köthen, Herleshausen, Forst, Eisenach, Opole, Krakow, Wrozlaw, Warschawa, Gdansk, Zopot, Gdynia, Lodz, Milano, Ancona, Venecia, Patras, Athen, Monemvasia, Sparta, Gythio, Vesani, Kalamata, Areopolis, Tripolis, Mellrichstadt, Mannheim, Schwarzenborn, Bonn, Köln, Ludwigshafen, Karlsruhe, Wien, München, Stuttgart, Fellbach, Vaihingen, Neckarsulm, Weinsberg, Ober-Ramstadt , Darmstadt, Groß-Umstadt, Höchst, Neustadt, Görlitz, Zwickau, Freiberg, Michelstadt, Erbach, Almeria, Cournil, Sevillia, Barcellona, Madrid, Granada, Zaragossa, San Sebastian, Larzac, Nante und in Stubbendorf (bis 2004)…. entstanden,bei Kundgebungen, Streiks, Besetzungen und was alles so notwendig ist… oder auch bei der Arbeit auf Baustellen, am Fließband, in Montage- & in Lagerhallen, in Büros, im “Führerhaus” vieler LKWs auf Raststätten und an Grenzübergangsstellen während der Zollabfertigung.. oder bei fröhlicher Landschaftsgärtnerei … aber auch mit Schnellnotizen in Lehrerzimmern oder auf Schulhöfen, in JVAs oder davor, in Polizeigewahrsam oder in damals noch grünen Minnas