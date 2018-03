Bertelsmann vertreibt Jutta Ditfurth. Wird sie politisch verfolgt?

Muss sie jetzt eine Vereinigung der Bertelsmann-Vertriebenen aufbauen? Zusammen mit den Friedensnobelpreisträgern Henry Kissinger, Barak Obama und anderen Friedensbringern?

Foto: Udo Grimberg, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de

Bild : Wikipedia/ Autor: David Shankbone

Barak Obama mit seinem Vize Joe Biden und dessen Sohn bei der lustigen Aufteilung der Konzessionen für Ölförderung und Fracking in der befreiten Ukraine. Da war Libyen schon befreit aber Syrien und der Jemen noch nicht, Afghanistan nur zum Teil

aber auch Dank dieses Herrn Jugoslawien schon länger . Mit ihrem Freund Joschka Fischer zusammen publiziert Jutta Ditfurth bei KiWi und bei Bertelsmann

Auch ganz interessant: Jutta Ditfurth hat auch bei Bastei-Lübbe publiziert, jenem Verlag, der mit den legendären Landser-Heftchen schon in den Schulhöfen zwar nicht gezielt aber so nebenbei als produktbegleitender Kollateral-Schaden die Rekrutierungsarbeit für die Wehrsportgruppe Hofmann besorgte

Nun, ganz so einfach ist das Alles nicht. Jutta käme bei der Vertreibung durch Bertelsmann zum Beispiel auch mit Jan Ziegler zusammen und mit Naomi Klein …

Gewinnbringend beteiligt an der Vertreibung dieser AutorINNen sind aber auch nicht wenige linke Buchhändler. Man sollte die Mal fragen, wie sie sich dabei fühlen, wenn sie die Bücher aus dem Bertelsmann-Imperium und dazu noch die aus dem Imperium der Friede Springer verkaufen.

(was da jeweils dazugehört, lässt sich leicht ergoogeln: es ist viel mehr als nur C. Bertelsmann & Random-House, mehr als nur Ullstein usw. …einfach Mal reinschauen: https://www.randomhouse.de/Verlage.rhs DANKE, Günter für die Info!)

Der Friedensforscher Dr. Daniele Ganser wird weder von Bertelsmann noch von Springer vertrieben. Für ihn ist kein Platz auf der Atlantikbrücke und deren Verlagen. Seine Bücher erscheinen im KOPP-Verlag, wo auch viele rechte Autoren erscheinen. Das ist und war für Jutta Ditfurth und andere Scheinheilige immer der Anlass, um gegen Ganser zu hetzen.

Eugen Drewermann sucht man übrigens seit Mitte der 1990er bei Bertelsmann vergeblich. Das hat auch etwas zu bedeuten.

Nur, wenn Jutta Dithfurt Vertreter der Anti-Kriegsbewegung, der 9/11 Truther, der neuen Friedensbewegung angreift, weil sie teilweise auch im KOPP-Verlag publizieren, muss man ihr doch entgegenhalten, dass sie in Verlagen publiziert, die die Bücher nachgewiesener Kriegsverbrecher herausgeben, die die Ermordung von Millionen Zivilisten zu verantworten haben.

Ich weiß, es ist nicht leicht Verlage zu finden, die z.B. nicht wie Bertelsmann mit den Faschisten paktiert haben. Es ist auch schwer Arbeitsplätze bei Unternehmen zu finden, für die das Gleiche gilt und die nichts mit Rüstungsproduktion und Umweltvernichtung zu tun haben. Aber man kann schon Verlage meiden, andere suchen, die weniger auf dem Kerbholz haben… Ja, ich weiß, das bedeutet auch Umsatzminderung, Honorarschmälerung, weniger Verbreitung. (Aber noch lange kein Abrutschen in die HARTZ4er-Zone).

1968 war diese Situation ein Grund für die Gründung linker Verlage und für die Forderung “Enteignet Springer”. Wenn wir damals schon so viel über Bertelsmann/Mohn, Gruner &Jahr usw. gewusst hätten wie heute, dann hätten wir auch dessen Enteignung gefordert.

Aber auch das schützt nicht vor Rattenfängereien: die TAZ als Kind der Alt68er hat sich zu einem Propaganda-Organ für “Friedens-Missions-Kriege” entwickelt, der Rolle der Rebecca Harms und der Heinrich-Böll-Stiftung entsprechend.

Liebe Jutta, lass Dir sagen:

Der Baal hat einen großen Magen

(der fährt nicht nur den Großen Wagen)

der kann auch solche Kost vertragen

Ditfurth und Naomi Klein

was Profit bringt, kommt mit rein

nur wenn es zu brenzlig wird

wird’s auch wieder aussortiert

So was kann der Bertelsmann

und fängt schon in den Schulen an

Lesen-Fördern heißt im Wesen-

tlichen, es wir ausgelesen

was ins Mohn-Programm nicht passt

wird rausgemobbt, getillt, geschasst.

Halleluhjah.

Wer Mohn sät, wird Heroin ernten & das führt über Bertelsmanie zum sicheren Tod / HaBE dringend gebrauchte AntiDopeTexte

“Gegen Bertelsmanie gibt’s Mittel aus der APO-Theke!”,

(so hatte ich vor 12 Jahren geschrieben, -im Vorfeld des Anti-Bertelsmann-Kongresses in EZBankfurt u.a. mit meinen Freunden und Kollegen Eckart Spoo und Horst Bethge)

Es gibt Heilmittel, die haben einfach kein Verfallsdatum, die wirken auch noch nach 6 & auch noch nach 66 Jahren.. eines habe ich jetzt wieder aus dem Arzneischränkchen hervorgekramt & angewendet & es zeigt überraschende Erfolge (immer auch die Packungsbeilage bis zum Ende auch des Kleingedruckten durchlesen, sonst nützt’s nix):

Ich HaBE nicht behauptet, dass der um bis zu 1000% gestiegene Mohnanbau unter ISAF-Aufsicht in Afghanistan Reinhard oder Liz Mohn zu verdanken wäre, aber ein wenig geht auch dort der Bertelsmann’sche Mohn auf… immerhin berät ARVATO seit Duzenden von Jahren deutsche Regierungen, lässt Reden und Gesetzesentwürfe schreiben… und Auslandseinsätze promoten…..

(es soll ja auch solche Voll-Trottel geben, die sagen ein Mohn wäre besser als ein Viertel Soros oder ein Hundertstel Bill Gates. HaBE schon immer dafür plädiert, lieber Cholera als Pest zu wählen!!)

Gegen Bertelsmanie gibt’s Mittel aus der APO-Theke, das sagte ich bereits!

Veröffentlicht am 29. Oktober 2007 von Hartmut Barth-Engelbart

ScHaut dem Mohn

auf seine Finger

und vergesst nicht Axel Springer

wisst ihr wo der Burda wohnt

hinterm Schauberg, hinterm Mond

sitzt der nicht

im Presserat?

wenn man ne Beschwerde hat

wendet’s so nicht Mal ein Blatt

Alles eitel Sonnen-Schein –

Demokratie-

so geht sie ein

HaBE

(weitere Mittel im Laufe des Textes bis gaaaanz unten – HaBE so um die 77 Texte zu Bertelsmann geschrieben: am Ende folgt eine Auswahl jener Texte, die ihren Haupt-Schwerpunkt bei Bertelsmann & Bertelsfrauen & -männern haben. Ansonsten einfach “Bertelsmann” bei mir im Portal als Suchbegriff eingeben, da findet man viele weitere schöne Mohnküchlein für die besinnliche Zeit vor dem Fest – fast wie bei einem Adventskalender)

Die Heimat-FRontschau veranstaltete (einem am 28.10.2007 beigelegten Prospekt zu entnehmen) unter dem Namen “Forum Erfolg 2008 – von den Besten profitieren” eine Tagungsreihe in der Frankfurter Börse mit folgenden NeueMarktwirtschafts -Evangelisten: Ulrich Wickert, Matthias Horx, Peter Hahne und besonders nett: Hans-Uwe L. Köhler mit “LoveSelling – Verkaufen ist wie Liebe!!” Wer sichs detaillierter reinziehn will und weiter recherchieren, wer hinter dem “Unternehmen Erfolg” steckt, hier die Adresse: www.unternehmen-erfolg.de

Das Ganze stinkt meilenweit gegen den Wind nach Bertelsmann: der gesamte Text riecht nach “Sing-out-66? und der “Moralischen Aufrüstung der 60er & 70er Jahre, etwas aufgepeppt, brain-gepimped (nach pimp my car now pimp my brain:

think positiv: du bist 82 Millionen, EuroEZB, Weltmeister, Papst. Du bist wert dich zu verwerten, Du bist bis zum letzten End verwertbar, nachhaltig recycelbar, du bist klimaschonend und sozialverträglich, entsorgungsoptimiert

…

Möglicher Weise ist es auch nur ein stümperhafter Versuch der Bertelsmann-Konkurrenz die Bertelsmania zu kopieren. So blöd stellen sich die Mohn-Häupter nicht an. Da fehlt ein Schuss Lahnstein und Fugmann-Heese (für alle Nachgeborenen: Lahnstein ist nicht nur der Geburtsort des Holocaust II-Verhinderers & reumütigen Dopingbekenners Rudolf

Scharping ((beim Meisner im Kölner Dom hat er jetzt ohrengebeichtet, dass er gedopt die BagdadBahn mit der BalkanBahn verwechselt und so aus Versehen nicht dem Irak sondern Jugoslawien den Krieg erklärt hat.)).

Lahnstein ist auch ein SPD-Wirtschaftsminister, einer jener etwas späteren hoch IbeQuten führenden Mohn-Köpfe, die Helmut Schmidts Modell-Deutschland über Kohlistan mit einer SchröFisch-Kur nach MerkelLand in die Endsiegesrunde zum neugeordneten Europa führten.

Solche Führer bracht das Land !!

Und Bertelsmann schult die Eliten!

Vor-Ratschlag:

Brauchen Sie Mittel gegen Bertelsmanie, fragen Sie ihre APO-Theke oder

gründen Sie eine, als Notmaßnahme bei akuten Fällen reicht

auch der Griff in die internet-Haus-APO-Theke:

Etwas zu kurz gekommen ist bei der Frankfurter Bertelsmann-kritischen Tagung am 27.10.2007 die Präsentation schon erbrobter AntiDopes:

z.B. die Vorstellung unBertelsmanipulierten Musik-Unterrichts unter dem Titel “Voll der Hohn:

CIS-MOLL im Copyright LizMOHN

oder

Wie Kinder lernen sollen, nach der MOHN-Pfeife zu tanzen”

Oder

“Wie Bertelsmann geh du voran die Human-Kapitalverwertung von der Wiege bis zum Sarg organisiert:

Wie “Bertelsmänner”

aus PPP-Seniorenheimen

als Friedhofs-Monopol AG

privatisierte Totengräber

sich unsre Knochen

greifen

und zu Kohle machen

zu Klebstoff & WestenWeißer kochen

uns rundum leimen

um dann

in einem Aufwasch

sich die UnschuldsHände

und unsre Kinder

damit einzuseifen

in seinem Schoß ist man geborgen

der gute Mohn kennt unsre Sorgen

den geben Mütter ihrem Kind

Ein gutes Kind, ein KabelKind

kein Schlüssel- ? nein, ein SchüsselKind

die Kinder füttern! Stillen! Still !

Weils die ARGE halt so will

Bereitschafts-Dienst zum Billiglohn

zum vollmobilen Arbeitsplatz

muss ich jetzt gehn, bleib still mein Schatz

Ach Mohn sei Dank gibts RTL-

2, Kinder lernen

schrecklich schnell

sie werden schlau

mit Mohn-TV

tagtäglich demokratisch wählen

zwischen vielen Mohn-Kanälen

Und Abends streut als guter Mohn

der Bertelssandmann unsren Kleinen

noch unsre Asche in die Augen

Er stellt damit unter Beweis

der Mann kann aus

dem letzten Scheiss

noch aus dem allerletzten Dreck

was Menschen letztlich für ihn sind

aus jedem nicht genutzten Eck

Profite saugen.

Erste Hilfe geg. Bertelsmania-Epidemie

Hartmut Barth-Engelbart 28.10.2007 11:49

Bei verschiedenen Widerstandsschreibungen im Speckgürtel rund um BanKrankFurt sind unter reger Mitwirkung des Publikums verschiedene Mittel gegen die grassierende Bertelsmania-Epidemie entwickelt worden. Diese Mittel sollten bei der Bertelsmann-kritischen Tagung am 27.10. 2007 in der FH von 10 bis 18Uhr vorgestellt und diskutiert werden. Bei der Tagung wurden Berichte über die Aktivitäten aller möglichen Außenstellen der berüchtigten Mohn-Sekte eingebracht werden: ZEIT-Stiftung, AA, Finanzministerien, Deutsch-Israelische Gesellschaft, Bundeswehr und ihre Hochschulen………

Die Texte zu den Widerstandslesungen und -schreibungen sind zwar von sehr vielen der 2- bis 300 Teilnehmerinnen gelesen und diskutiert worden, aber eben nicht mehr ausführlich genug im Plenum. Sie sollten auch permanent abrufbar sein.

Dringend not wendig ist und konstant abrufbar für möglichst alle sollte

sein:

Ein Bertelsmann-Dosier

beginnend mit

dem Redebeitrag von Eckart Spoo

seine andauernde Ergänzung durch alle Interessierten

Erste Hilfe gegen Bertelsmanie:

Wer den berechtigten Verdacht hat,

seine Schule, sein Kindergarten, seine Stadtwerke, sein Magistrat, sein

Krankenhaus, seine Stadtbücherei, seine Finanzamt, seine Uni oder FH, seine Sozialverwaltung, seine Arbeitsagentur, sein Polizeirevier, seine

BuWe-Einheit (auch Luftwaffe oder Marine), seine Landesregierung aber auch sein Außenministerium usw.. seien bereits von Bertelsmanie befallen oder stark anfällig für die Bertelsmanie-Epidemie, der sollte sofort Erste Hilfe leisten:

1. in Zeitungen und deren Archiven alle Nachrichten zur Bertelsmanie und dem örtlichen Patienten sammeln.

2. im Internet nach attac-antiBertelsmanie- (u.a.)Therapien recherchieren.

Bestimmte Gegenmittel haben sich schon bewährt und müssen nicht überall neu entwickelt werden.

3. Vor den befallenen oder gefährdeten Einrichtungen, vor den

Bertelsmanie-Centern auf Bahnhofsvor- und sonstigen belebten Plätzen und Straßen diese Meldungen als öffentliche GesundheitsAufklärung während der Rush-hours, des Berufsverkehrs auf große Plakate schreiben und vorlesen

4. Als eine weitere Stufe der Gesundheitsaufklärung die Meldungen und Texte versuchen in Reimform zu bringen und mit bekannten Melodien zu unterlegen.

Das geht mit Liedern aus dem evangelischen Kirchengesangbuch genau so gut wie mit Volksliedern und/oder mit Ohrwürmern aus den Charts : Bertelsmann we fuck you ! das muss es jetzt nicht unbedingt sein, es geht auch sozialverträglicher mit : “Der Hahn ist tot” umgeschrieben in “der Mohn ist groß, der Mohn ist groß er will uns verblöden RTL überall, er schickt uns zum Töten überall ganz global…. Wir gehen dabei flöten überall ganz egal”…..

Das macht im Text bewusst keinen Unterschied zwischen den

bertelsmanipulierten Tätern und ihren Opfern

Die Kürze und Härte der Aussage wird bestimmt nicht nur Zu- sondern auch

Widerspruch erhalten und damit eine Straßendebatte über die Rolle der

Bertelsmänner direkt vor den Einrichtungen oder vor den “Club-Centern”

ergeben…..

Ein Beispiel für die Umschreibung eines bekannten Kirchenliedes füge ich

an: “Großer Gott, wir loben Dich”

EKGB (Evangelisches KirchenGesangBuch) Ausgabe 1960, EKKW/Bärenreiter-Kassel

Großer Mohn wir loben dich

unergründet deine Stärke

vor dir neigen Städte sich

Unis, Schulen,Wasserwerke

er waltet, schaltet ab und an

alles kommt von Bertelsmann

(Neuer Vorschlag aus den Reihen des Berliner Wassertisches, der ein

Volksbegehren gegen den weitern Verkauf der Berliner Wasserbetrieb an RWE, VEOLIA, etc. organisieren will….. einen eigenen Text dazu gibts im Anhang- ganz unten!! Die ursprüngliche Fassung der ersten Strophe lautet so:)

Großer Mohn, wie loben dich

Beifall quillt aus unsren Reihen

vor dir beugen Länder sich

Städte, Unis und Parteien

Du waltest, schaltest ab & an

alles kommt von Bertelsmann

Wehrmacht nach Afghanistan

Kosovo kriegt Polizisten

Kongo oder Südsudan

Hilfe für bedrohte Christen

oder Juden im Iran

alles schickt der Bertelsmann

Nicht direkt der große Mohn

Eggheads, Thinktanks, ToppBerater

auch nicht nur für Gotteslohn

spielt der Pate hier Gottvater

für das große Kapital

ohne Mohn auf keinen Fall

Bertelsmann die Kompetenz

mit RTL das Lesen fördern

Selbst wenn ich die Schule schwänz

bei soaps und PornoFictionMördern

e-gefesselt ? Ja auch dann

alles kommt von Bertelsmann

schreibt wer grade nen Roman

schreibt ihn möglichst Mohngefällig

denn sonst steht er sehr lang an

die Kritiken sind einhellig

(Honorare meist einstellig)

der kann sehen wo er bleibt

wenn der Mohn ihn nicht vertreibt.

Nach einer Kritik im Open-Posting bei INDY-MEDIA musste der Text doch

erweitert werden, weil ein(e) anonyme(r) Kritiker(in) mit Recht darauf

hinweist, das auch Naomi Klein ihre “Schock-Strategie” bei Bertelsmann

veröffentlicht.

Der Baal hat einen großen Magen

(der fährt nicht nur den Großen Wagen)

Hartmut Barth-Engelbart 26.10.2007 – 12:57

der kann auch solche Kost vertragen

Dithfurt und Naomi Klein

was Profit bringt, kommt mit rein

nur wenn es zu brenzlich wird

wird’s auch wieder aussortiert

So was kann der Bertelsmann

und fängt schon in den Schulen an

LesenFördern heiß im Wesen-

tlichen es wir ausgelesen

was ins MohnProgramm nicht passt

wird rausgemobbt, getillt, geschasst.

Halleluhjah.

HIER FOLGT JETZT DER BERLINER WASSERTISCH-ANHANG:

Liebe (nicht nur) Berliner (und nicht nur) attacies,

der Berliner Aufruf zum Volksentscheid gegen die Wasserprivatisierung und

das Hintergrund-Material sind so exemplarisch, dass es m.E.

nicht nur für Berlin wichtig ist, diese Texte zu verbreiten.

Das hat Beispiel-Charakter für die ganze Republik so wie der

Staats(-Bank-)Zirkus Sarazin.

Es könnt in Frankfurt Oder Main

in jedem Kaff in Deutschland sein.

Deshalb habe ich euch auch einen Text dazu geschrieben – als

weiterzubearbeitenden “Rohling”.

Gruß

HaBE

—– Original Message —–

From: “Hartmut Barth-Engelbart” <Barth-Engelbart@web.de>

To: <Claus.Kittsteiner@gmx.de>

Sent: Tuesday, October 23, 2007 9:06 AM

Subject: Re: [Attac-berlin-diskussion] Dringender Aufruf an alle

BerlinerAttacis !

Nach GROSS-BERLIN

(wer ist der Nächste?)

So

oft

zieht’s

mich hin

mit Lust !

Nach Wien –

zum Schreiben

Und voller Zorn

nach Groß-Berlin

es ist zum Schreien

weils brennt, noch ist

es nicht komplett am Arsch

jetzt legt die Feuerwehr die Brände

und dreht vorm Löschen noch das Wasser ab

verkaufts privat und sagt “Wir müssen sparen! Ihr wißt,

das Trinkwasser wird knapp!”

und RWE reibt sich die Hände

von Brandenburg versucht jetzt Vattenstörfall

mit der Wannsee-Spree-AG

der RWE das Wasser abzugraben

und mit dem “Himmel über Groß-Berlin”

soll jetzt Wim Wenders für die RWE

in die Berliner Luftschlacht ziehn

geatmet wird in Zukunft nur

mit Hilfe eines Frischluftspenders

wer den nicht zahlt

kriegt CO2 – bei Gott nicht pur !

Die Gratis-Notbeatmung gibts

mit einer leichten Frischluftspur

Wir blasen,

Leute es wird Zeit

dem Wowereit

den Wassermarsch!

(Es ist ein Graus

zu sehen wie die LINKEN

rechts mitmarschieren

und mit dem linken Bein

nur hinken

hinterher:

hinterher

dann sagen sie uns wieder

Ja, wir waren doch dagegen

Wir warens nicht! Wir schlugen euch nicht nieder

Ihr wißt gar nicht, wie schwer es ist

und immer ist es auch nicht gut,

sich einfach quer zu legen

Wir bremsten ihre Schläge jedenfalls !

Wir haben euch nicht ausgeraubt.

Wir sind auch nicht die Strippenzieher

des Groß-Berliner Bank-Skandals!

Und liegt die SPD mal schief

sind wir das Linke Korrektiv

Genossen!?, viel zu lange

haben wir

und viel zu viele haben dran geglaubt

das ist der alte Brie-Käs von der SPD!

der Arzt am Krankenbett des Kapitals.

Genossen sagt, wie soll man jemandem erzählen

er soll euch bei der Wahl

beim nächsten Mal

noch wählen

Was tun

wenn dich die eigne Linke linkt

und dich als “Sachzwang” in die Knie zwingt

nach rechts abbiegt und dabei linientreu links blinkt

Was tun ?

Hier wird dem Land vorexerziert

was demnächst überall passiert

Der Zirkus Sarazin geht auf Tournee

saraziniert in Sachsen die LB

salto-mortalisiert McPomm

da wird die Linke fast lammfromm

nach Sachsen-Anhalt gibts kein Halten

im Spielplan für die Neuen Kolonien

kommt Brandenburg nicht vor

als Hungertuch rund um Berlin

vielleicht, als Brandenburger Tor

und Thüringen gehört zu Hessen

die neuen Länder kann man glatt vergessen

jetzt kommt der Zirkus in die alten

Was kann ein altes neues Land

ohne seine eigne Bank

politisch noch gestalten ?

So darf der Meister Wowereit

gestützt von rechten linken Krücken

mit den allzeit bereiten Wasserträgern

dem Volk zu Leibe rücken

den Mehrwertschaffern

ihre leeren Beutel leeren

und ihre Konten überziehn

und dann

geführt von Bertelsmann

als Vorstand

der Berlin AG

auch an die Börse gehn

und alle Patridioten stehen stramm

und halten freudig still

wenn er uns an die Börse gehen will

an unsre “Deutsche Börse”!!

(Frohe Trost-Botschaft an die Kameraden von der NPD:

immerhin geht die Berlin AG an die “Deutsche Börse”! Da kann man nicht

meckern. Und Bertelsmann ist ein deutsches Unternehmen und die Deutsche Bank ist eine deutsche Bank Gott sei Dank!)

Wenns euch gefällt, nehmts, schreibts um und weiter oder löschts!

Gruß

HaBE

(Merkzettel: Frau Fugmann-Heese SPD-PPP-Schulen im Kreis Offenbach und in der Stadt, Verkauf des Wasserbetriebe in Berlin an RWE etc..

Manfred Lahnstein Bertelsmann AG war langjähriger Vorstand und Aufsichtsrat.

…… Siehe wiki…)

Ein Gedanke zu “Gegen Bertelsmanie gibt’s Mittel aus der APO-Theke”

Helmar sagte am 17. Juli 2011 um 15:51 :

Danke fuer die doppelte sehr gute Aufklaerung!

Mindestens 2 x hat sich leider der selbe Tippfehler eingeschlichen: “Großer

Mohn, wie loben dich” …, statt: “Großer Mohn, wiR loben dich” …

Die Stiftung Praxissiegel e.V. befindet sich sozusagen in direkter

Nachbarschaft der Bertelsmann Stiftung (genaueres weiter unten!!)

Hat Reinhard Mohn denn keinen Sohn ?

Ich weiß es nicht.

Ich weiß nur

er hat viele Töchter

und eine hilft der Ulla Schmitt

beim KrankenAbkassieren mit

Liebe attac-d-lerINNEN

und andere Listen-LeserINNEN …

Das waren noch Zeiten! vor 6 Jahren war ich noch nicht aus den attac-d &ffm- &attac-kultur-Listen rauszensiert!!!

2 Gedanken zu „Wer Mohn sät, wird Heroin ernten & das führt über Bertelsmanie zum sicheren Tod / HaBE dringend gebrauchte AntiDopeTexte“

iris bücker sagt:

ist ihnen entgangen, dass reinhard mohn verstorben ist? ich habe ihn übrigens persönlich gekannt und war sekretärin eines seiner söhne. heute wird der konzern nicht mehr wirklich von der mohn-familie gesteuert. lg iris bücker, http://iris-buecker.de (Lebenslauf)