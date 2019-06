Schul-Streiks fürs Klima =prima. But Strikes against US-Persian-Golf-First-Strike =bad

Die Herrschenden sondern bezüglich der selbst gesteckten Klimaziele Sprechblasen ab und rechnen mit den Sommerferien, wo das Totloben der F4F-Klimastreikerinnen noch nicht ausreichend für Ruhe gesorgt hat. Die Streiks der Hafenarbeiter in Italien, Frankreich, Spanien und Griechenland gegen die Verschiffung von deutsch-französischen Waffen für den EUS-Krieg gegen Jemen nach Saudi-Arabien haben die deutschen Mainstream-Medien vollständig unterschlagen. Man wollte im Vorfeld der Mobilisierung gegen den Iran derartige politische Streiks möglichst verschweigen. Das könnte den kaum versteckten Waffenexport der EU- Rüstungsindustrie erheblich beeinträchtigen – wenn ver.di und EVG sich den Streiks anschlössen. Wie in diesem Artikel empfohlen:

Von langer Hand geplant ist es den Herrschenden ziemlich erfolgreich gelungen, die Umweltschützer gegen die Menschen in den Automobilfabriken und in den restlichen Kohlerevieren auszuspielen.

Just in Time kommt jetzt -wie vor 2 Jahren AVAAZ- dieses Mal amnesty international mit einer Menschenrechtskampagne der US-EU-Kriegsmobilisierung gegen den Iran zu Hilfe. Zusammen mit medico war amnesty auch schon bei der Mobilisierung gegen Libyen und Syrien zu Diensten. Dies besonders bei der Kampagne “Adopt a Revolution”, einer Kampagne, der sogar Alfred Grosser, Elmar Altvater, Konstantin Wecker und weitere prominente attacies & Linke zunächst auf den Leim gegangen sind. (bis sie ihre Unterschriften nach etlichen “Offenen Briefen” an sie schließlich zurückzogen)

Hier folgen einige Recherchen über den Hintergrund der “Menschenrechts-Kriegs-” und “Klimaschutzmobilisierung”

vom verhinderten Strache-Killer Jan Böhmermann bis zum GRÜNEN-Schoner REZO, deren Polit-Video-Knaller im STRÖER-Medien-Imperium unter der Obhut von Ex SPON-Chef Harms produziert und promotet wurden. Dass beide jüngst zusammen in der Böhmermann-Show auftraten ist nur folgerichtig. Aber auch etwas unvorsichtig. So wurde die Recherche nach den Strippenziehern hinter und über dem Marionetten-Theater um Einiges erleichtert. Dabei war REZOs PolitikerSprech-Analyse schön scharf. Ja, die Kulissen hinter den Kulissen müssen echt erscheinen, muss man wissen: der Anschlag auf den Bahnhof von Bologna wurde erst den Brigade Rosse und dann, als das nicht mehr haltbar war, den Faschisten untergeschoben … bis Dr. Daniele Ganser die GLADIO-Täter fand. Aldo Moro ? Das selbe “Spiel”. Hanns-Martin Schleyer, der Boing-Angstgegner? Damit man nicht nur beim tagnächtlichen Endlos-TATORT das Bibbern bekommt und auf -im Notfall auf Vorschriften pfeifende- Schimanski-Imitatorinnen als virtuelle Freunde und Helfer hofft, werden jetzt schon so untere Chargen wie Regierungspräsidenten ganz real ermordet. Die nächsten Opfer sind Bürgermeisterinnen, die sich für die Aufnahme von Flüchtlingen in ihren Städten einsetzen, trotzdem dort so und so schon der soziale Notstand von Oben herab den Eingeborenen aufgezwungen wird. Dort, wo sich die Menschen gemeinsam gegen dieses Notstandsdiktat wehren, wie im italienischen Riace.

AusgeAVAAZt? Soros & Co kapern mit MoveOn campact & wen dann?

AVAAZ, das Flagschiff der US-Stiftungen & US-Regierungsstellen beim weltweiten Kapern von Widerstands-Organisationen in den Bereichen Ökologie, Naturschutz, Menschenrechte, beim Unterwandern von Protestbewegungen, dieses Modell hat weitgehend ausgedient, weil es enttarnt wurde. Immer mehr Menschen durchschauen die AVAAZ-Taktiken, mit populären Umweltfragen zu ködern, e-mail-Adressen von Petitionsunterzeichnern als Mitgliedschaftserklärung auszugeben und sich dann mit mehr als 400 Millionen “Mitgliedern” zur weltweit stärksten “NGO” zu erklären. … Dazu habe ich jahrelang recherchiert und geschrieben. Soros & Co und ihr “NGO”-Mutterschlachtschiff “MoveON” haben registriert, dass AVAAZ als zu offenbar US-(auch regierungs-)gesteuert ziemlich ausgedient hat. Man hat sich deshalb entschieden deutsche/europäische/internationale Organisationen zu unterwandern, zu kapern oder zu kaufen. Eines der ersten Targets und Opfer ist dabei campact. Ob das WeltSozialForum bereits gekapert ist, habe ich nach längeren Recherchen in einem vorhergehenden Artikel beantwortet. Die Finanzierung des WFS läßt den dringenden Verdacht aufkommen. Auch das Verhalten von campact bei den Anti-TTIP-Demonstrationen hat den Verdacht nach den Recherchen zur Finanzierung erhärtet. – Voll bestätigt wird er durch ein Schreiben von campact zur Mobilisierung gegen die Amtseinführung von Trump, in dem campact die Soros-Mitschöpfung, die vom Foreign Office mitfinanzierte “NGO” MoveOn zur “Schwesterorganisation” erklärt. (siehe weiter unten Ausschnitte aus der campact-e-mail).

Ein weiterer Höhepunkt dieser Entwicklung ist die Beauftragung von “correctiv” mit der facebook-Reinigung von “Fake-News”, “Falschmeldungen”, “Desinformation”, “Hass-mails” usw. … (ganz nebenbei bemerkt wird hier schon das Abschalten/Ausschalten alternativer Medien ausprobiert)



Wer finanziert CAMPACT & das Welt-Sozial-Forum & warum?

Anis Amri nicht erschossen! Der Berliner Attentäter starb an SPIDS!

Trotz Trump Dank Soros weiter im Zeichen Killarys & von der Leichen?

zu “Correctiv” schreibt Jens Berger in den nachdenkseiten:

Die Debatte um „Fake-News“, also Falschmeldungen, auf Facebook nimmt kein Ende. Nun soll ausgerechnet das selbsternannte „Recherchezentrum“ Correctiv für Facebook in Deutschland fragwürdige Nachrichten überprüfen und Falschmeldungen etikettieren. Dafür verlangt Correctiv offenbar von Facebook keinen einzigen Cent. Ein seltsamer Deal. Vor allem dann, wenn man bedenkt, dass Correctiv selbst alles andere als neutral ist und eine fragwürdige Finanzierungsstruktur aufweist. Da wird der Bock zum Gärtner gemacht. Die Beauftragung von Correctiv ist ein weiterer Schritt in die falsche Richtung. Von Jens Berger. Ausgerechnet „Correctiv“ soll Facebook von Falschmeldungen befreien? Da wird doch der Bock zum Gärtner gemacht! –

Man sei „das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum“ und „eine von vielen Antworten auf die Medienkrise“ – in seiner Selbstcharakterisierung nimmt Correctiv den Mund jedenfalls schon mal ganz schön voll. Man leiste sich schließlich auch „investigative Journalisten, die gründlich nachhaken, oft jahrelang an einem Thema arbeiten“. Das klingt gut, doch leider klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ein ganzer Marianengraben. Was Correctiv bislang mit seinem mehrere Millionen Euro schweren Budget „recherchiert“ hat, ist vergleichsweise belanglos. Dafür fällt das „Zentrum“ immer wieder durch kaum verhohlene Kampfrhetorik auf; so beispielsweise als man erst vor wenigen Wochen das Ergebnis einer langen Untersuchung zu den „Medien der Neuen Rechten“ präsentierte und Ken Jebsen KenFM sowie RT Deutsch gleich mit in die braune Schublade packte.

Man muss Ken Jebsen ja nicht gut finden, das ist alles Geschmacksache. Aber „neurechts“? Das ist so dämlich, dass man wirklich nicht weiß, ob man darüber nun lachen oder weinen soll. Gefährlich ist dabei vor allem eins: Was das „Recherchezentrum “ dort macht, ist eine groteske Verharmlosung der echten neuen Rechten. Ein Götz Kubitschek freut sich sicherlich, wenn er in eine Schublade mit Jebsen und RT Deutsch geworfen wird. Diese mehr als fragwürdige Einordnung ist das Eine; dass sie ohne erkennbare Begründungen vorgenommen wurde, das Andere. Man kennt ein solches Vorgehen von Trollen im Kommentarbereich von Facebook. Von einem selbsternannten „Recherchezentrum“ würde man eigentlich mehr erwarten und als Qualifikation, nun auf Facebook als oberster Richter in puncto Faktentreue aufzutreten, taugen derlei Dinge ganz sicher auch nicht.

Und nun soll dieses „Recherchezentrum“, das bislang eher durch fragwürdige Kampfrhetorik denn durch saubere Recherchearbeit aufgefallen ist, also überprüfen, welche Meldungen auf Facebook echt und welche falsch sind? Das ist doch grotesk. Der Internetgigant Facebook, der 1.800 Millionen Nutzer hat, zwei Milliarden US-Dollar Gewinn pro Jahr vorweisen kann und an der Börse auf einen Wert von 330 Milliarden US-Dollar taxiert wird, soll es nicht selbst schaffen, auf einem seiner Kernmärkte zu überprüfen, ob Beschwerden von Nutzern über Falschmeldungen Hand und Fuß haben oder nicht? Correctiv legt übrigens Wert darauf, dass man kein Geld für diese Dienstleistung verlangt. Ein „Recherchezentrum“, das für eines der reichsten Unternehmen der Welt pro bono arbeitet? Das ist schon ziemlich seltsam. Oder doch nicht?

Wer finanziert eigentlich die Arbeit von Correctiv? Offiziell ist Correctiv unabhängig und spendenfinanziert. Das sind die NachDenkSeiten auch. Anders als die NachDenkSeiten finanziert sich Correctiv jedoch zu einem ganz erheblichen Teil über Großspenden von Stiftungen, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, im Hintergrund zu bleiben. Vorsitzender des „Ethik-Rates“, der die Arbeit von Correctiv fachlich überwacht, ist übrigens niemand anderes als Bodo Hombach, seines Zeichens ehemaliger Kanzleramtschef von Gerhard Schröder, Chefarchitekt der Agenda 2010 und aktuell Vorstand der Brost Stiftung, die der mit Abstand größte Finanzier von Correctiv ist.

Doch die Brost Stiftung ist nicht der einzige fragwürdige Finanzier dieses „Recherchezentrums“. Wer die Deutsche Bank, George Soros Open Society Foundations, RTL, Google, das ZDF, die Heinrich Böll Stiftung und die Konrad Adenauer Stiftung zu seinen Unterstützern zählt, …. (weiterlesen? hier anklicken: http://www.nachdenkseiten.de/?p=36631 )

Der Brief an und über “correctiv” des Ex Oberstleutnants der Luftwaffe, Jochen Schulz erklärt sehr anschaulich was und wie da durch “correktiv” korrigiert wird. (Siehe Anhang am Ende des Artikels)

Bei der Offenbarung der Soros-Finanzierung scheint es in Deutschland mittlerweile kaum noch eine Schamgrenze zu geben und der Finanz-Moloch versucht große Teile der öko-Bewegung zu instrumentalisieren: in einer Mobilisierungs-e-mail schreibt das campact-team um Christoph Bautz ganz offen: “Trumps Amtseinführung ist Anlass für Ben Wikler von Campacts amerikanischer Schwesterorganisation MoveOn.org, eine eindringliche Botschaft an Sie zu richten. …” Und wer die Soros-Mit-Finanzierung beider Organisationen angreift und deren Auswirkungen auf die politische Ausrichtung nachweist, der läuft Gefahr fürderhin auch von den campact-Bündnispartnern wie attac, BUND, amnesty … gemieden zu werden. Siehe die ganze Reihe weiter unten, wo bei der von mir mitunterstützten Demonstration “Wir haben es satt” campact hinter dem BUND an vorderster Stelle steht.

Bei all diesen Organisationen müssten doch spätestens jetzt die Alarmglocken läuten und bei all jenen, die durch die Bewegungsstiftung mitfinanziert werden auch, denn die hängt in diesem Finanzierungs-Geflecht auch mit drin … Nach dem folgenden campact-Mobilisierungsbrief und der Auflistung einer Reihe MoveOn-Targets in Deutschland kann man über die Finanzierungsfragen einiger deutscher NGOs besonders über die campact-Finanzierung hier Einiges erfahren:

1 Wer finanziert CAMPACT & das Welt-Sozial-Forum & warum?

Wer bei HaBEs Seite den Suchbegriff AVAAZ eingibt landet vier Duzend Volltreffer. Hier einen Auswahl:

AVAAZ will Syrien in Libyen verwandeln: AVAAZ fordert eine Flugverbotszone

&

JETZT DER CAMPACT-BRIEF (Ausschnitt)

Von: Campact [mailto:info@campact.de]

Gesendet: Freitag, 20. Januar 2017 21:37

An: h.barth-engelbart@gmx.de

Betreff: Trump – es ist soweit

Lieber Hartmut Barth-Engelbart,

es ist Fakt: Donald Trump ist Präsident der USA. Ein Mann, der offen gegen progressive Politik steht – wie Klimaschutz, Gleichberechtigung oder strenge Gesetze für Konzerne.Trumps Amtseinführung ist Anlass für Ben Wikler von Campacts amerikanischer Schwesterorganisation MoveOn.org, eine eindringliche Botschaft an Sie zu richten. Sehen Sie im Video, was wir aus Trumps Erfolg lernen können, warum es Grund zur Hoffnung gibt und was Sie jetzt ganz konkret tun können:Klicken Sie hier und schauen Sie, was Ben Wikler zu sagen hat ….

…. Lassen Sie uns bitte aus Trumps Sieg lernen. Immer wieder erzählen mir meine Freunde aus den USA, dass viele Menschen ihn lange Zeit unterschätzt und nie damit gerechnet haben, dass der Milliardär jemals Präsident wird. …..

Von den Auftraggebern für Massenmord durch Giftgas, Drohnen, vor den IS.-Finanzierern und Ausbildern und Ausrüstern und Erfindern haben campact und MoveOn nicht gewarnt. Im Gegenteil.Ihr Finanzier Soros hat die Clinton-Wahlkampagne mit mindestens 10 Millonen $ direkt unterstützt. Dazu kommt seine indirekte Unterstützung über solche “NGO”s wie MoveOn.org und campactDass campact jetzt MoveOn offen als “Schwesterorganisation” propagiert, ist schon ziemlich dreist.Und Christoph Bautz weiß, dass MoveOn das mutterschiff von AVAAZ ist, diesem mittlerweile etwas angebrannten Instrument der US-Außenpolitik bei der Vorbereitung “bunter Revolutionen” mit dem gleichen Mann an der Spitze aus dem Wahlkampfteam Barak Obamas, der auch bei MoveOn eine zentrale Rolle spielt: Ricken Patel (solche Figuren sind natürlich schnell auswechselbar, aber die “Programmatik” bleibt die selbe).Spätestens jetzt müssten doch bei allen mit campact zusammenarbeitenden Organisationen die Alarmglocken läuten. Die Versuche, die Ökologie-Bewegungen in Europa und den USA als Parteigänger wechselnder Kapitalfraktionen und FriedensNobelbepreister Kriegstreiber zu missbrauchen werden immer unverschämter. Dazu muss man zur Illustration nur kurz die AVAAZ-Internetseite anklicken.



https://www.avaaz.org/page/de/

Die Soros- MoveOn-Targets sind im Aufruf zur “Wir haben es satt”-Demonstration vam 21.01. zum größten Teil aufgeführt:

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Hier die Mail von Ex-LuftwaffenOberstleutnant Jochen Scholz:

Gesendet: Montag, 09. Januar 2017 um 22:23 Uhr

Von: “Jochen Scholz”

An: info@correctiv.org

Betreff: “Das Böse ist immer und überall”

https://correctiv.org/recherchen/neue-rechte/artikel/2016/12/30/medien-kenfm-ken-jebsen/

Sehr geehrte Redaktion,

den nachstehenden Kommentar eines Medienanalysten möchte ich Ihnen nicht vorenthalten:

Zu Jebsen als “Neuem Rechten” hat Mathias Bröckers schon umfangreich geschrieben. Die pure Denunziation in dieser Einordnung durch Frau Kohrs wird auch durch die argumentationsfreie Aneinanderreihung von Einzelaspekten verdeutlicht. Es gibt Themen und Gesprächspartner Jebsens, die auch bei rechten Postillen auftauchen. Sie vergisst den Wetterbericht – der ist von links bis rechts sehr ähnlich, nur regional verschieden: ein deutliches Anzeichen für Putins Gleichschaltung der deutschen Medienlandschaft. Bei Kohrs reicht es, 9/11 als US-hausgemacht anzusehen, um rechts zu sein. Mir reicht das, um der Dame eine Selbsteinweisung in die geschlossene Abteilung anzuempfehlen. Denn eine “Gegen-Einordnung” in ein politisches Spektrum fällt aus. Ob sich die Dame als Demokratin sieht? Ob sie sich als “links” empfindet? Als liberal?

Heine sprach mal vom “größten Lump im ganzen Land…”

(Wer ist Heine? Was bedeutet Denunziant? Ob Kohrs das wüsste?)

Mir ist nicht ganz klar, was ein “correctiv” sein soll, dessen Miarbeiter beispielsweise bei der ZEIT publizieren, dem transatlantischen Wochen-Frontblatt, dessen Redakteur Jochen Bittner als ehemaliger Zivildienstleistender gegen einen angeblichen deutschen Pazifismus in einer der führenden amerikanischen Tageszeitungen hetzen darf

In der Sprache des Erscheinugslandes nennt man solche Typen übrigens “chickenhawks”

Was der vor einigen Wochen verstorbene Karl Feldmeyer, jahrelang in der FAZ zuständig für Verteidigungs- und Militärpolitik, über einen solchen Kommentar geschrieben hätte, ergibt sich aus seinem Leitartikel von 2002, siehe Anhang.

Angesichts ihres Geschäftsmodells und Ihrer Finnanciers interpretiere ich Ihren Auftrag nicht als “correctiv”, sondern als Auftrag zu Erhaltung der Deutungshoheit á la Radio Free Europe/Radio Liberty, für den der Kongress erhebliche Mittel bereitstellt.

“Directs the Secretary of State to: (1) strengthen democratic institutions, the independent media, and political and civil society organizations in countries of the former Soviet Union; and (2) increase educational and cultural exchanges with countries of the former Soviet Union.

Directs the Broadcasting Board of Governors and the Voice of America (VOA) to provide Congress with a plan for increasing and maintaining through FY2017 the quantity of U.S.-funded Russian-language broadcasting into countries of the former Soviet Union, with priority for broadcasting into Ukraine, Georgia, and Moldova.”

https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277

https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-resolution/758/text

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-113publ96/pdf/PLAW-113publ96.pdf

Mit freundlichen Grüßen

Jochen Scholz

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Die HaBE-Dauer-Seite “Berufsverbot & Altersnot”

und die entsprechende facebook-Gruppe sollen das Thema Berufsverbote präsent halten und gegen schleichende Tendenzen in diese Richtung wie offen wieder praktizierte Berufsverbote mobilisieren. “Drah di net um, der Gutachter geht um !!” Neuerdings werden renitente, gewerkschaftlich zu aktive Berufsanfänger durch permanente Beschlechtachtung mit der soft-core-version von Berufsverbot wegselektiert … die sind dann halt auch wieder wie viele vor 40 Jahren einfach “zu schlecht” für den Beruf!

Hier das Spendenkonto zur Unterstützung in Altersarmut gebrachter Berufsverbotsopfer : Konto-Inhaber Hartmut Barth-Engelbart / VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen eG. Kennwort “Berufsverbot & Altersnot” BIC: GENODEF1LRS / IBAN: DE66 5066 1639 0001 1400 86

alternativ geht das Spenden auch über meinen PayPal–Knopf

Autor: Hartmut Barth-Engelbart

